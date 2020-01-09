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      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ

      Трамп про катастрофу МАУ в Ірані: Трапилось щось дуже жахливе, хтось міг помилитися

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      Дональд Трамп / Getty images

      Очільник Білого дому висловив сумнів, що літак української авіакомпанії МАУ, що розбився напередодні поблизу Тегерана, мав технічні несправності. На його думку, пасажирський лайнер міг впасти через певний зовнішній вплив.

      Про це американський президент розповів журналістам під час брифінгу, передає телеканал CBS.

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      Так, Трамп заявив, що відчуває: з літаком трапилось щось "дуже жахливе". Він також додав, що "хтось міг просто помилитися".

      У мене є підозри щодо цього. Хтось, на тій стороні, міг припуститися помилки,
      – сказав глава Білого дому.

      При цьому він нагадав, що політ українського літака проходив під час "досить-таки несприятливих навколишніх обставин".

      Водночас, американські ЗМІ з посиланням на свої джерела в Пентагоні пишуть, що український літак збила іранська зенітні ракета, випущена протиповітряною обороною країни.

      Що відомо про авіакатастрофу літака МАУ в Ірані?Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" рейсу PS 752 Тегеран – Київ розбився зранку 8 січня незабаром після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані.
      На борту перебувало 167 пасажирів (серед них – 2 українців) і 9 членів екіпажу (усі українці). Більшість із пасажирів – громадяни Ірану і Канади. 25 жертв авіакатастрофи – діти до 16 років.


      Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані/ інфографіка 24 каналу

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      Якими є попередні причини катастрофи літака:

      • У РНБО заявили про 7 версій причин авіакатастрофи, три з яких є закритими. Остаточну версію озвучать після проведення всіх необхідних досліджень.
      • До 4 основних версії причин катастрофи належать: можливе ураження російською ракетою ЗРК "Тор"; зіткнення з безпілотним літальним апаратом або іншим літальним об'єктом; руйнування і вибух двигуна з технічних причин; вибух всередині літака в результаті терористичного акту.
      • У попередньому звіті іранської організації цивільної авіації мовиться, що Boeing 737 авіакомпанії МАУ загорівся через технічні проблеми і розбився поблизу міжнародного аеропорту Тегерана незабаром після зльоту. Згідно зі звітом літак загорівся, коли перебував ще у повітрі. За словами голови організації Алі Абедзаде, на загоряння перед катастрофою вказують повідомлення очевидців, а траєкторія польоту, нібито, говорить про те, що лайнер збирався повернутися в аеропорт вильоту.
      • Експерти дещо скептично поставились до версії загоряння двигуна. По-перше, професійність екіпажу не викликає сумнівів. По-друге, в авіакомпанії підтверджують справність літака. Раніше Boeing 737-NG із двигунами CFM 56 не потрапляли у катастрофу через відмову двигуна на злеті. По-третє, літак зник з радарів на висоті 2700 метрів, де була можливість для маневрів (це не 50 метрів над землею, де нічого зробити).
      • Державна комісія, створена в Україні для розслідування катастрофи літака МАУ в Ірані, повідомила, що на двигунах повітряного судна не виявлено слідів пожежі. Версія несправності двигунів поки не підтверджується.


      Версії причин авіакатастрофи українського літака в Ірані/ інфографіка 24 каналу

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Авіакатастрофа МАУ в Ірані Новини України Дональд Трамп Іран Конфлікт між США та Іраном
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