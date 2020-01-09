ЗРК "Тор" М1: що відомо про ракету, якою могли збити Boeing 737 у Ірані

Серед версій катастрофи літака МАУ у Тегерані не останнє місце займає збиття зенітною ракетою. На місці катастрофи знайшли підозрілі уламки від російської ЗРК “Тор” М1. Що це за зброя і чи могла вона поцілити у літак, розбирався 24 канал.

Що таке ЗРК "Тор"

"Тор" української армії під час параду у Києві / photo: Wikipedia

Взагалі, "Тор" – це всепогодний тактичний зенітно-ракетний комплекс. Вирішує завдання протиракетної та протиповітряної оборони, сам контролює повітряний простір і знімає цілі, які не упізнані системою "свій-чужий". Перший комплекс ЗРК у світі з вертикальним стартом.

Призначений для прикриття і захисту стратегічно важливих об’єктів або перших ешелонів військ від крилатих або керованих ракет, керованих бомб, безпілотних апаратів, літаків, гелікоптерів. Може працювати у трьох режимах: автоматичний, напівавтоматичний, повністю ручний. Основна одиниця комплексу "Тор" – бойова машина 9А330 (там відбувається пошук та відбір цілей, бойове наведення та запуск) та вісім керованих зенітних ракет 9М330 з твердим паливом.

Конструкція ракети 9М330 / Фото: скріншот з інструкції до ЗРК "Тор"

Після запуску, ракети викидаються за допомогою катапульти і у польоті розкривають складені крила, потім вмикається двигун і ракета набирає швидкість. Може вражати цілі на відстані до 12 км і на висоті до 6 км.

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Модифікація, про яку йде мова – "Тор" М1.

Конструкція та складений вид ракети 9М331 / Фото: скріншот з інструкції до ЗРК "Тор"

Це покращена версія базового ЗРК з ракетою 9М331 з новою, більш ефективною бойовою частиною. Обслуга зменшилася до трьох людей. Українська армія мала до 2001 року на озброєнні системи "Тор", але відмовились від них через брак запчастин, вони були відправлені на бази для зберігання. З початком російсько-української війни довелось знімати з консервації багато техніки, серед них і кілька "Торів". Наразі, вважається, що можна буде повернути на активну службу до одного полку цих комплексів. У лютому 2019 року, тренувальні стрільби з відновлених машин вже мали закінчитися. Аналогову апаратуру замінили на цифрову. Це має підвищити ефективність та час служби.

Після початку конфлікту на Донбасі, "Тор" вперше зафіксували на Луганщині поблизу Краснодона. Пізніше, установки бачили у Шахтарську, Донецьку. У жовтні 2015 року вдалося зафіксувати його перше бойове використання бойовиками так званої "ДНР". Використовували "Тор" росіяни і під час війни у Сирії.

Як "Тор" пов’язаний з падінням українського борту у Ірані

Уламки ракету від "Тора" та ціла ракета / Фото: Twitter, колаж 24 каналу

Біля уламків лайнера знайшли уламки ракети саме від комплексу "Тор" М1, про який розказано вище, але автентичність фотографій наразі перевірити дуже складно. Керівник проекту Bellingcat Елліот Хіггінс написав у своєму Twitter, що таких уламків після війн залишається дуже багато і стверджувати, що саме цей – з Тегерану, він би не взявся. Російські поставки Ірану “Тор” М1 дійсно були, але закінчилися ще у 2007 році і зараз таких установок у цієї країни близько 30-ти.

Наразі, РНБО разом з експертами, які працювали над падінням MH17, розслідує чотири версії катастрофи: можливість ураження (випадкового чи зумисного) літака самохідною установкою, зіткнення з безпілотником, знищення та вибух двигуна, вибух всередині салона літака або кабіни пілотів. Українські експерти наразі хочуть отримати доступ до уламків “Тору” на місці катастрофи. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данилов, додавши, що українська сторона проводить з усіма ефективні перемовини. Канада, як країна з найбільшою кількістю загиблих у авіатрощі, хоче грати у розслідуванні ключову роль.

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За попередніми даними Ірану та Канади, причиною падіння стали технічні проблеми через перегрів двигуна та пожежу, але передавати іншим країнам “чорні скриньки” для розшифровки та аналізу у Ірані не збираються. У день рейсу, Іран виконав серію ударів балістичними ракетами цілей у сусідньому Іраку.

Рейс PS752 почав падати з висоти у 3600 метрів через 8 хвилин після вильоту з аеропорту "Імама Хомейні". Він втратив керування та загорівся. У пілотів від початку не було зв’язку з диспетчерською вежею. Загинули усі 176 людей на борту, серед них 11 українців. Це перша авіакатастрофа у історії МАУ. Якщо Іран все ж має стосунок до катастрофи, то записи з “чорних скриньок” українцям ( та і будь-кому іншому) можуть не надати. Іран вже заявив, що частина даних була втрачена через поганий стан бортових самописців. Залишається чекати результатів розслідування.