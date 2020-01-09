Катастрофа МАУ в Ірані: Британія також заявила про збиття українського літака іранською ракетою

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон також заявив, що літак авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", який розбився неподалік аеропорту столиці Ірану Тегерану, збила іранська ракета.

Заяву Джонсона поширили англомовні ЗМІ. За словами британського прем’єра, цю ракету випустили військово-повітряні сили Ірану.

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Наразі ми володіємо великим обсягом інформації, згідно з якою літак збила іранська ракета класу "земля – повітря ". Це цілком могло бути зроблено ненавмисно,

– заявив Джонсон.

Водночас він зауважив, що розслідування трагедії, в якій, зокрема, загинули й британські громадяни, має бути повним і прозорим. За його словами, Британія зараз працює з Канадою та іншими міжнародними партнерами щодо цього питання.

Також Джонсон закликав всі сторони конфлікту на Близькому Сході до негайної деескалації.