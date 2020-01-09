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      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ

      Катастрофа МАУ в Ірані: Британія також заявила про збиття українського літака іранською ракетою

      571 Читать новость на русском
      Борис Джонсон / Getty Images

      Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон також заявив, що літак авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", який розбився неподалік аеропорту столиці Ірану Тегерану, збила іранська ракета.

      Заяву Джонсона поширили англомовні ЗМІ. За словами британського прем’єра, цю ракету випустили військово-повітряні сили Ірану.

      Важливо! Літак МАУ в Ірані збили дві російські ракети: підтверджене відео американських ЗМІ

      Наразі ми володіємо великим обсягом інформації, згідно з якою літак збила іранська ракета класу "земля – повітря ". Це цілком могло бути зроблено ненавмисно,
      – заявив Джонсон.

      Водночас він зауважив, що розслідування трагедії, в якій, зокрема, загинули й британські громадяни, має бути повним і прозорим. За його словами, Британія зараз працює з Канадою та іншими міжнародними партнерами щодо цього питання.

      Також Джонсон закликав всі сторони конфлікту на Близькому Сході до негайної деескалації.

      Літак МАУ збила іранська зенітна ракета, – американські ЗМІ
      сьогодні
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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Іран Новини України Авіакатастрофа МАУ в Ірані авіація Велика Британія Зброя Катастрофа
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