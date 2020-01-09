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      Як саме українці допоможуть у розслідуванні авіакатастрофи в Ірані: пояснення МВС

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      Літак з українськими фахівцями увечері 8 січня вилетів до Ірану / Фейсбук Олексія Данилова

      У МВС пояснили, хто займатиметься розслідуванням авіакатастрофи українського літака в Ірані, яка сталася вночі 8 січня. А також – навіщо потрібно розпочинати кримінальне провадження в Україні та чим саме займатимуться українські фахівці на території Ірану.

      Пояснення участі української делегації в розслідуванні трагедії з Boeing 737 в Ірані надав директор Департаменту комунікації МВС Артем Шевченко. Про це розповіли на Урядовому порталі. 

      Нагадаємо, літак з українською делегацією вже вилетів в Іран

      Причини авіакатастрофи в Ірані

      Причини трагедії буде встановлювати іранська сторона, однак:

      • До розслідування долучають представників компетентних органів країни, де літак зареєстрований, а також експертів від розробника повітряного судна.

      Хто та на яких підставах розслідуватиме катастрофу з боку України

      Технічним розслідуванням авіакатастроф із цивільними літаками на території інших держав з боку України займається Національне бюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами.

      • Літак, що розбився в Ірані, належить Україні.
      • Серед загиблих були українці.

      Саме тому прокуратура розпочала кримінальне провадження, а самим слідством займатиметься поліція (згідно з нормами КПК). 

      Для чого потрібно розпочинати кримінальне провадження в Україні 

      Провадження розпочали для того, щоб:

      • Легально мати підстави для проведення слідчих дій.
      • На законних підставах зібрати у родичів загиблих зразки ДНК для ідентифікації тіл.
      • Відповідно до норм міжнародного законодавства долучити зібрані матеріали до міжнародного слідства.

      Українська сторона також перевірятиме, чи не були порушені норми безпеки в літаку (якщо Іран допустить фахівців з України до уламків). 

      Що робитимуть українські фахівці на території Ірану

      Криміналісти, біологи-генетики, судово-медичні експерти з України братимуть участь у зборі речових доказів. Далі, за необхідності, їх зможуть дослідити на території України.

      Також Ірані працюватимуть фахівці з дорадчими правами, які допомагатимуть:

      • Оглядати місце трагедії.
      • Організовувати проведення лабораторних досліджень.
      • Сприяти обміну генетичною інформацією (щодо близьких родичів загиблих) для подальшої ідентифікації тіл.

      Які слідчі дії виконають на території України

      На території України відповідні фахівці займатимуться перевіркою: 

      • Технічних характеристик борта.
      • Процедури закупівлі та сервісного обслуговування.
      • Стану екіпажу, кількості годин льоту, проведення інструктажів. 

      Також необхідно організувати відбір біологічних зразків у близьких родичів загиблих та виявлення генетичних ознак для ідентифікації тіл. 

      • Зауважимо, однак, що дослідження зразків ДНК можуть робити як у лабораторіях України, так і Ірану.

      Іран
      Авіакатастрофа в Ірані: головне / Інфографіка 24 каналу

      Коротко про трагедію в Ірані з українським літаком

      • Boeing 737 авіакомпанії МАУ летів рейсом PS 752 Тегеран – Київ.
      • Однак за кілька хвилин після зльоту розбився зранку 8 січня.
      • На борту було 176 людей, усі загинули. Серед них і 11 українців.
      • У консульській службі МЗС України створили кризову групу.
      • Телефон гарячої лінії – 238 17 77 (Київ). 

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Авіакатастрофа МАУ в Ірані Новини України Іран авіація Міністерство внутрішніх справ
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