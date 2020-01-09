Як саме українці допоможуть у розслідуванні авіакатастрофи в Ірані: пояснення МВС
У МВС пояснили, хто займатиметься розслідуванням авіакатастрофи українського літака в Ірані, яка сталася вночі 8 січня. А також – навіщо потрібно розпочинати кримінальне провадження в Україні та чим саме займатимуться українські фахівці на території Ірану.
Пояснення участі української делегації в розслідуванні трагедії з Boeing 737 в Ірані надав директор Департаменту комунікації МВС Артем Шевченко. Про це розповіли на Урядовому порталі.
Нагадаємо, літак з українською делегацією вже вилетів в Іран
Причини авіакатастрофи в Ірані
Причини трагедії буде встановлювати іранська сторона, однак:
- До розслідування долучають представників компетентних органів країни, де літак зареєстрований, а також експертів від розробника повітряного судна.
Хто та на яких підставах розслідуватиме катастрофу з боку України
Технічним розслідуванням авіакатастроф із цивільними літаками на території інших держав з боку України займається Національне бюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами.
- Літак, що розбився в Ірані, належить Україні.
- Серед загиблих були українці.
Саме тому прокуратура розпочала кримінальне провадження, а самим слідством займатиметься поліція (згідно з нормами КПК).
Для чого потрібно розпочинати кримінальне провадження в Україні
Провадження розпочали для того, щоб:
- Легально мати підстави для проведення слідчих дій.
- На законних підставах зібрати у родичів загиблих зразки ДНК для ідентифікації тіл.
- Відповідно до норм міжнародного законодавства долучити зібрані матеріали до міжнародного слідства.
Українська сторона також перевірятиме, чи не були порушені норми безпеки в літаку (якщо Іран допустить фахівців з України до уламків).
Що робитимуть українські фахівці на території Ірану
Криміналісти, біологи-генетики, судово-медичні експерти з України братимуть участь у зборі речових доказів. Далі, за необхідності, їх зможуть дослідити на території України.
Також Ірані працюватимуть фахівці з дорадчими правами, які допомагатимуть:
- Оглядати місце трагедії.
- Організовувати проведення лабораторних досліджень.
- Сприяти обміну генетичною інформацією (щодо близьких родичів загиблих) для подальшої ідентифікації тіл.
Які слідчі дії виконають на території України
На території України відповідні фахівці займатимуться перевіркою:
- Технічних характеристик борта.
- Процедури закупівлі та сервісного обслуговування.
- Стану екіпажу, кількості годин льоту, проведення інструктажів.
Також необхідно організувати відбір біологічних зразків у близьких родичів загиблих та виявлення генетичних ознак для ідентифікації тіл.
- Зауважимо, однак, що дослідження зразків ДНК можуть робити як у лабораторіях України, так і Ірану.
Авіакатастрофа в Ірані: головне / Інфографіка 24 каналу
Коротко про трагедію в Ірані з українським літаком
- Boeing 737 авіакомпанії МАУ летів рейсом PS 752 Тегеран – Київ.
- Однак за кілька хвилин після зльоту розбився зранку 8 січня.
- На борту було 176 людей, усі загинули. Серед них і 11 українців.
- У консульській службі МЗС України створили кризову групу.
- Телефон гарячої лінії – 238 17 77 (Київ).
Читайте також: У день авіакатастрофи в Ірані горів ще один Boeing 737: відео з Ізраїлю