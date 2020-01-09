Як саме українці допоможуть у розслідуванні авіакатастрофи в Ірані: пояснення МВС

У МВС пояснили, хто займатиметься розслідуванням авіакатастрофи українського літака в Ірані, яка сталася вночі 8 січня. А також – навіщо потрібно розпочинати кримінальне провадження в Україні та чим саме займатимуться українські фахівці на території Ірану.

Пояснення участі української делегації в розслідуванні трагедії з Boeing 737 в Ірані надав директор Департаменту комунікації МВС Артем Шевченко. Про це розповіли на Урядовому порталі.

Нагадаємо, літак з українською делегацією вже вилетів в Іран

Причини авіакатастрофи в Ірані

Причини трагедії буде встановлювати іранська сторона, однак:

До розслідування долучають представників компетентних органів країни, де літак зареєстрований, а також експертів від розробника повітряного судна.

Хто та на яких підставах розслідуватиме катастрофу з боку України

Технічним розслідуванням авіакатастроф із цивільними літаками на території інших держав з боку України займається Національне бюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами.

Літак, що розбився в Ірані, належить Україні.

Серед загиблих були українці.

Саме тому прокуратура розпочала кримінальне провадження, а самим слідством займатиметься поліція (згідно з нормами КПК).

Для чого потрібно розпочинати кримінальне провадження в Україні

Провадження розпочали для того, щоб:

Легально мати підстави для проведення слідчих дій.

На законних підставах зібрати у родичів загиблих зразки ДНК для ідентифікації тіл.

Відповідно до норм міжнародного законодавства долучити зібрані матеріали до міжнародного слідства.

Українська сторона також перевірятиме, чи не були порушені норми безпеки в літаку (якщо Іран допустить фахівців з України до уламків).

Що робитимуть українські фахівці на території Ірану

Криміналісти, біологи-генетики, судово-медичні експерти з України братимуть участь у зборі речових доказів. Далі, за необхідності, їх зможуть дослідити на території України.

Також Ірані працюватимуть фахівці з дорадчими правами, які допомагатимуть:

Оглядати місце трагедії.

Організовувати проведення лабораторних досліджень.

Сприяти обміну генетичною інформацією (щодо близьких родичів загиблих) для подальшої ідентифікації тіл.

Які слідчі дії виконають на території України

На території України відповідні фахівці займатимуться перевіркою:

Технічних характеристик борта.

Процедури закупівлі та сервісного обслуговування.

Стану екіпажу, кількості годин льоту, проведення інструктажів.

Також необхідно організувати відбір біологічних зразків у близьких родичів загиблих та виявлення генетичних ознак для ідентифікації тіл.

Зауважимо, однак, що дослідження зразків ДНК можуть робити як у лабораторіях України, так і Ірану.



Авіакатастрофа в Ірані: головне / Інфографіка 24 каналу

Коротко про трагедію в Ірані з українським літаком

Boeing 737 авіакомпанії МАУ летів рейсом PS 752 Тегеран – Київ.

Однак за кілька хвилин після зльоту розбився зранку 8 січня.

На борту було 176 людей, усі загинули. Серед них і 11 українців.

У консульській службі МЗС України створили кризову групу.

Телефон гарячої лінії – 238 17 77 (Київ).

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