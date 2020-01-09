Как именно украинцы помогут в расследовании авиакатастрофы в Иране: объяснение МВД
В МВД объяснили, кто будет заниматься расследованием авиакатастрофы украинского самолета в Иране, которая произошла ночью 8 января. А также – зачем нужно начинать уголовное производство в Украине и чем именно будут заниматься украинские специалисты на территории Ирана.
Объяснение участия украинской делегации в расследовании трагедии с Boeing 737 в Иране предоставил директор Департамента коммуникации МВД Артем Шевченко. Об этом рассказали на Правительственном портале.
Напомним, самолет с украинской делегацией уже вылетел в Иран
Причины авиакатастрофы в Иране
Причины трагедии будет устанавливать иранская сторона, однако:
- К расследованию приобщают представителей компетентных органов страны, где самолет зарегистрирован, а также экспертов от разработчика воздушного судна.
Кто и на каких основаниях будет расследовать катастрофу со стороны Украины
Техническим расследованием авиакатастроф с гражданскими самолетами на территории других государств со стороны Украины занимается Национальное бюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами.
- Разбившийся в Иране самолет принадлежит Украине.
- Среди погибших были украинцы.
Именно поэтому прокуратура начала уголовное производство, а самим следствием будет заниматься полиция (согласно нормам УПК).
Для чего нужно начинать уголовное производство в Украине
Производство начали для того, чтобы:
- Легально иметь основания для проведения следственных действий.
- На законных основаниях собрать у родственников погибших образцы ДНК для идентификации тел.
- В соответствии с нормами международного законодательства приобщить собранные материалы к международному следствию.
Украинская сторона также будет проверять, не были ли нарушены нормы безопасности в самолете (если Иран допустит специалистов из Украины до обломков).
Что будут делать украинские специалисты на территории Ирана
Криминалисты, биологи-генетики, судебно-медицинские эксперты из Украины примут участие в сборе вещественных доказательств. Далее, при необходимости, их смогут исследовать на территории Украины.
Также в Иране будут работать специалисты с совещательными правами, которые будут помогать:
- Осматривать место трагедии.
- Организовывать проведение лабораторных исследований.
- Способствовать обмену генетической информацией (в отношении близких родственников погибших) для последующей идентификации тел.
Какие следственные действия выполнят на территории Украины
На территории Украины соответствующие специалисты будут заниматься проверкой:
- Технических характеристик борта.
- Процедуры закупки и сервисного обслуживания.
- Состояния экипажа, количества часов в полетах, проведения инструктажей.
Также необходимо организовать отбор биологических образцов у близких родственников погибших и выявления генетических признаков для идентификации тел.
- Заметим, однако, что исследования образцов ДНК могут делать как в лабораториях Украины, так и Ирана.
Авиакатастрофа в Иране: главное / Инфографика 24 канала
Коротко о трагедии в Иране с украинским самолетом
- Boeing 737 авиакомпании МАУ летел рейсом PS 752 Тегеран – Киев.
- Однако через несколько минут после взлета разбился утром 8 января.
- На борту было 176 человек, все погибли. Среди них и 11 украинцев.
- В консульской службе МИД Украины создали кризисную группу.
- Телефон горячей линии – 238 17 77 (Киев).
Читайте также: В день авиакатастрофы в Иране горел еще один Boeing 737: видео из Израиля