Как именно украинцы помогут в расследовании авиакатастрофы в Иране: объяснение МВД

В МВД объяснили, кто будет заниматься расследованием авиакатастрофы украинского самолета в Иране, которая произошла ночью 8 января. А также – зачем нужно начинать уголовное производство в Украине и чем именно будут заниматься украинские специалисты на территории Ирана.

Объяснение участия украинской делегации в расследовании трагедии с Boeing 737 в Иране предоставил директор Департамента коммуникации МВД Артем Шевченко. Об этом рассказали на Правительственном портале.

Напомним, самолет с украинской делегацией уже вылетел в Иран

Причины авиакатастрофы в Иране

Причины трагедии будет устанавливать иранская сторона, однако:

К расследованию приобщают представителей компетентных органов страны, где самолет зарегистрирован, а также экспертов от разработчика воздушного судна.

Кто и на каких основаниях будет расследовать катастрофу со стороны Украины

Техническим расследованием авиакатастроф с гражданскими самолетами на территории других государств со стороны Украины занимается Национальное бюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами.

Разбившийся в Иране самолет принадлежит Украине.

Среди погибших были украинцы.

Именно поэтому прокуратура начала уголовное производство , а самим следствием будет заниматься полиция (согласно нормам УПК).

Для чего нужно начинать уголовное производство в Украине

Производство начали для того, чтобы:

Легально иметь основания для проведения следственных действий.

На законных основаниях собрать у родственников погибших образцы ДНК для идентификации тел.

В соответствии с нормами международного законодательства приобщить собранные материалы к международному следствию.

Украинская сторона также будет проверять, не были ли нарушены нормы безопасности в самолете (если Иран допустит специалистов из Украины до обломков).

Что будут делать украинские специалисты на территории Ирана

Криминалисты, биологи-генетики, судебно-медицинские эксперты из Украины примут участие в сборе вещественных доказательств. Далее, при необходимости, их смогут исследовать на территории Украины.

Также в Иране будут работать специалисты с совещательными правами, которые будут помогать:

Осматривать место трагедии.

Организовывать проведение лабораторных исследований.

Способствовать обмену генетической информацией (в отношении близких родственников погибших) для последующей идентификации тел.

Какие следственные действия выполнят на территории Украины

На территории Украины соответствующие специалисты будут заниматься проверкой:

Технических характеристик борта.

Процедуры закупки и сервисного обслуживания.

Состояния экипажа, количества часов в полетах, проведения инструктажей.

Также необходимо организовать отбор биологических образцов у близких родственников погибших и выявления генетических признаков для идентификации тел.

​Заметим, однако, что исследования образцов ДНК могут делать как в лабораториях Украины, так и Ирана.



Авиакатастрофа в Иране: главное / Инфографика 24 канала

Коротко о трагедии в Иране с украинским самолетом

Boeing 737 авиакомпании МАУ летел рейсом PS 752 Тегеран – Киев.

Однако через несколько минут после взлета разбился утром 8 января.

На борту было 176 человек, все погибли. Среди них и 11 украинцев.

В консульской службе МИД Украины создали кризисную группу.

Телефон горячей линии – 238 17 77 (Киев).