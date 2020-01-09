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      Как именно украинцы помогут в расследовании авиакатастрофы в Иране: объяснение МВД

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      Самолет с украинскими специалистами вечером 8 января вылетел в Иран / Фейсбук Алексея Данилова

      В МВД объяснили, кто будет заниматься расследованием авиакатастрофы украинского самолета в Иране, которая произошла ночью 8 января. А также – зачем нужно начинать уголовное производство в Украине и чем именно будут заниматься украинские специалисты на территории Ирана.

      Объяснение участия украинской делегации в расследовании трагедии с Boeing 737 в Иране предоставил директор Департамента коммуникации МВД Артем Шевченко. Об этом рассказали на Правительственном портале. 

      Напомним, самолет с украинской делегацией уже вылетел в Иран

      Причины авиакатастрофы в Иране

      Причины трагедии будет устанавливать иранская сторона, однако:

      • К расследованию приобщают представителей компетентных органов страны, где самолет зарегистрирован, а также экспертов от разработчика воздушного судна.

      Кто и на каких основаниях будет расследовать катастрофу со стороны Украины

      Техническим расследованием авиакатастроф с гражданскими самолетами на территории других государств со стороны Украины занимается Национальное бюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами.

      • Разбившийся в Иране самолет принадлежит Украине.
      • Среди погибших были украинцы.

      Именно поэтому прокуратура начала уголовное производство, а самим следствием будет заниматься полиция (согласно нормам УПК). 

      Для чего нужно начинать уголовное производство в Украине 

      Производство начали для того, чтобы:

      • Легально иметь основания для проведения следственных действий.
      • На законных основаниях собрать у родственников погибших образцы ДНК для идентификации тел.
      • В соответствии с нормами международного законодательства приобщить собранные материалы к международному следствию.

      Украинская сторона также будет проверять, не были ли нарушены нормы безопасности в самолете (если Иран допустит специалистов из Украины до обломков). 

      Что будут делать украинские специалисты на территории Ирана

      Криминалисты, биологи-генетики, судебно-медицинские эксперты из Украины примут участие в сборе вещественных доказательств. Далее, при необходимости, их смогут исследовать на территории Украины.

      Также в Иране будут работать специалисты с совещательными правами, которые будут помогать:

      • Осматривать место трагедии.
      • Организовывать проведение лабораторных исследований.
      • Способствовать обмену генетической информацией (в отношении близких родственников погибших) для последующей идентификации тел.

      Какие следственные действия выполнят на территории Украины

      На территории Украины соответствующие специалисты будут заниматься проверкой: 

      • Технических характеристик борта.
      • Процедуры закупки и сервисного обслуживания.
      • Состояния экипажа, количества часов в полетах, проведения инструктажей. 

      Также необходимо организовать отбор биологических образцов у близких родственников погибших и выявления генетических признаков для идентификации тел. 

      • ​Заметим, однако, что исследования образцов ДНК могут делать как в лабораториях Украины, так и Ирана.

      Иран
      Авиакатастрофа в Иране: главное / Инфографика 24 канала

      Коротко о трагедии в Иране с украинским самолетом

      • Boeing 737 авиакомпании МАУ летел рейсом PS 752 Тегеран – Киев.
      • Однако через несколько минут после взлета разбился утром 8 января.
      • На борту было 176 человек, все погибли. Среди них и 11 украинцев.
      • В консульской службе МИД Украины создали кризисную группу.
      • Телефон горячей линии – 238 17 77 (Киев). 

      Читайте также: В день авиакатастрофы в Иране горел еще один Boeing 737: видео из Израиля

      Все о погибших в авиакатастрофе в Тегеране украинцах
      8 января
      11609
      Автор: Северин Трач
      Теги: Авиакатастрофа МАУ в Иране Новости Украины авиация Иран Министерство внутренних дел
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