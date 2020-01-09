Експерт: Версія про технічні несправності Боїнга при авіакатастрофі в Ірані – малоймовірна
Одна з версій про те, що технічні несправності українського літака Боїнг 737-800 (рейс PS752), стали причиною авіакатастрофи в Ірані, є малоймовірною і суперечить оприлюдненим фактам.
Таку думку висловив професор, доктор технічних наук кафедри авіа- та ракетобудування Інституту аерокосмічних технологій КПІ ім. Ігоря Сікорського, фахівець з підготовки розслідувачів авіаційних подій та інцидентів Володимир Кабанячий.
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На оприлюднених відеозаписах видно, що на висоті біля 3000 метрів на борту літака виникла пожежа, причини якої досі невідомі. Незрозуміло, чому одразу після виникнення пожежі на борту літака і впритул до його падіння на землю відсутні будь-які перемовини екіпажу з диспетчерською службою аеропорту Тегерану? Що сталося з екіпажем після виникнення нештатної ситуації? Навіть загоряння одного двигуна не могло призвести до виходу з ладу низки систем, в тому числі, електричної, системи радіозв’язку тощо,
– розповів експерт.
Він додав, що всі сучасні літаки обладнані ефективною системою пожежогасіння. Також існує незалежна від людського фактору система передачі інформації про стан літака диспетчерам на землі.
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Експерт наголосив, що й сам літак Боїнг 737-800 – один із найнадійніших у своєму класі.
"Маючи багаторічний досвід підготовки інженерів для компанії Боїнг, можу зазначити, що Боїнг 737-800 є одним з найбільш надійних у своєму класі. Борт, що зазнав катастрофи, був практично новим, у червні 2016 року він здійснив свій перший політ. До того ж, літак пройшов технічну перевірку 6 січня 2020 року", – пояснив Володимир Кабанячий.
Літак Боїнг 737-800 NG – був виготовлений у 2016 році, а перший політ здійснив 21 червня цього ж року. Він розрахований на перевезення до 186 пасажирів.
Протягом тижня перед катастрофою в Ірані Боїнг здійснював польоти з Києва до Мілана, Лондона та Єревана.
Що відомо про авіакатастрофу українського літака в Тегерані / Інфографіка 24 каналу
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Окрім того, він відкинув думку про помилку екіпажу, адже за даними керівництва МАУ, саме він був одним з найбільш досвідчених в компанії.
Відсутність комунікацій з диспетчерською службою аеропорту одразу після виникнення нештатної ситуації на борту більше вказує на миттєву втрату дієздатності екіпажу, викликану поки що невідомими причинами,
– зазнив Кабанячий.
На думку експерта, є низка факторів, що могли стати причинами падіння літака, тому необхідно дочекатися остаточних висновків фахової міжнародної комісії.
Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: головне
- Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" рейсу PS 752 Тегеран – Київ розбився зранку 8 січня незабаром після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані.
- Загинули усі 167 пасажирів (серед них – 2 українців) і 9 членів екіпажу (усі українці). Більшість із пасажирів – громадяни Ірану і Канади. 25 жертв авіакатастрофи – діти до 16 років.
- Голова іранської організації цивільної авіації повідомив, що пілот літака МАУ, що зазнав авіакатастрофи поблизу Тегерана, від початку польоту не мав зв'язку з вежею та диспетчером.
- Іран опублікував попередній звіт про причини авіакатастрофи. Відповідно до нього трагедія сталася через технічні проблеми літака.
- Президент МАУ Євгеній Дихне повідомив, що літак був справним. Останнє технічне обслуговування літак пройшов 6 січня 2020 року, тобто за два дні до авіакатастрофи в Ірані.
- У РНБО заявили про 7 версій причин авіакатастрофи, три з яких є закритими. Остаточну версію озвучать після проведення всіх необхідних досліджень. Серед відомих версій – можливе ураження російською ракетою.
- У Пентагоні США вважають, що український літак МАУ в Ірані був випадково збитий іранською зенітною ракетою.
Основні причини авіакатастрофи з літаком МАУ в Ірані / інфографіка 24 каналу