Експерт: Версія про технічні несправності Боїнга при авіакатастрофі в Ірані – малоймовірна

Одна з версій про те, що технічні несправності українського літака Боїнг 737-800 (рейс PS752), стали причиною авіакатастрофи в Ірані, є малоймовірною і суперечить оприлюдненим фактам.

Таку думку висловив професор, доктор технічних наук кафедри авіа- та ракетобудування Інституту аерокосмічних технологій КПІ ім. Ігоря Сікорського, фахівець з підготовки розслідувачів авіаційних подій та інцидентів Володимир Кабанячий.

Важливо: Літак МАУ збила іранська зенітна ракета, – американські ЗМІ

На оприлюднених відеозаписах видно, що на висоті біля 3000 метрів на борту літака виникла пожежа, причини якої досі невідомі. Незрозуміло, чому одразу після виникнення пожежі на борту літака і впритул до його падіння на землю відсутні будь-які перемовини екіпажу з диспетчерською службою аеропорту Тегерану? Що сталося з екіпажем після виникнення нештатної ситуації? Навіть загоряння одного двигуна не могло призвести до виходу з ладу низки систем, в тому числі, електричної, системи радіозв’язку тощо,

– розповів експерт.

Він додав, що всі сучасні літаки обладнані ефективною системою пожежогасіння. Також існує незалежна від людського фактору система передачі інформації про стан літака диспетчерам на землі.

До теми: У мережі відтворили авіакатастрофу літака МАУ в Ірані: відео

Експерт наголосив, що й сам літак Боїнг 737-800 – один із найнадійніших у своєму класі.

"Маючи багаторічний досвід підготовки інженерів для компанії Боїнг, можу зазначити, що Боїнг 737-800 є одним з найбільш надійних у своєму класі. Борт, що зазнав катастрофи, був практично новим, у червні 2016 року він здійснив свій перший політ. До того ж, літак пройшов технічну перевірку 6 січня 2020 року", – пояснив Володимир Кабанячий.

Літак Боїнг 737-800 NG – був виготовлений у 2016 році, а перший політ здійснив 21 червня цього ж року. Він розрахований на перевезення до 186 пасажирів.

Протягом тижня перед катастрофою в Ірані Боїнг здійснював польоти з Києва до Мілана, Лондона та Єревана.



Що відомо про авіакатастрофу українського літака в Тегерані / Інфографіка 24 каналу

​Дізнайтеся більше: Український літак розбився в Ірані, загинуло 176 людей: останні новини, фото, відео

Окрім того, він відкинув думку про помилку екіпажу, адже за даними керівництва МАУ, саме він був одним з найбільш досвідчених в компанії.

Відсутність комунікацій з диспетчерською службою аеропорту одразу після виникнення нештатної ситуації на борту більше вказує на миттєву втрату дієздатності екіпажу, викликану поки що невідомими причинами,

– зазнив Кабанячий.

На думку експерта, є низка факторів, що могли стати причинами падіння літака, тому необхідно дочекатися остаточних висновків фахової міжнародної комісії.

Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: головне

Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" рейсу PS 752 Тегеран – Київ розбився зранку 8 січня незабаром після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані.

Загинули усі 167 пасажирів (серед них – 2 українців) і 9 членів екіпажу (усі українці). Більшість із пасажирів – громадяни Ірану і Канади. 25 жертв авіакатастрофи – діти до 16 років.

Голова іранської організації цивільної авіації повідомив, що пілот літака МАУ, що зазнав авіакатастрофи поблизу Тегерана, від початку польоту не мав зв'язку з вежею та диспетчером.

Іран опублікував попередній звіт про причини авіакатастрофи. Відповідно до нього трагедія сталася через технічні проблеми літака.

Президент МАУ Євгеній Дихне повідомив, що літак був справним. Останнє технічне обслуговування літак пройшов 6 січня 2020 року, тобто за два дні до авіакатастрофи в Ірані.

У РНБО заявили про 7 версій причин авіакатастрофи, три з яких є закритими. Остаточну версію озвучать після проведення всіх необхідних досліджень. Серед відомих версій – можливе ураження російською ракетою.

У Пентагоні США вважають, що український літак МАУ в Ірані був випадково збитий іранською зенітною ракетою.