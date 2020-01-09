Эксперт: Версия о технических неполадках Боинга при авиакатастрофе в Иране – маловероятна

Одна из версий о том, что технические неисправности украинского самолета Боинг 737-800 (рейс PS752), стали причиной авиакатастрофы в Иране, маловероятна и противоречит обнародованным фактам.

Такое мнение высказал профессор, доктор технических наук кафедры авиа- и ракетостроения Института аэрокосмических технологий КПИ им. Игоря Сикорского, специалист по подготовке расследователей авиационных происшествий и инцидентов Владимир Кабанячий.

Важно: Самолет МАУ сбила иранская зенитная ракета, – американские СМИ

На обнародованных видеозаписях видно, что на высоте около 3000 метров на борту самолета возник пожар, причины которого пока неизвестны. Непонятно, почему сразу после возникновения пожара на борту самолета и самого его падения на землю отсутствуют какие-либо переговоры экипажа с диспетчерской службой аэропорта Тегерана? Что случилось с экипажем после возникновения нештатной ситуации? Даже возгорание одного двигателя не могло привести к выходу из строя ряда систем, в том числе, электрической, системы радиосвязи и т.п.,

– рассказал эксперт.

Он добавил, что все современные самолеты оборудованы эффективной системой пожаротушения. Также существует независимая от человеческого фактора система передачи информации о состоянии самолета диспетчерам на земле.

К теме: В сети воссоздали авиакатастрофу самолета МАУ в Иране: видео

Эксперт отметил, что и сам самолет Боинг 737-800 – один из самых надежных в своем классе.

"Имея многолетний опыт подготовки инженеров для компании Боинг, могу отметить, что Боинг 737-800 является одним из самых надежных в своем классе. Борт, потерпевший катастрофу, был практически новым, в июне 2016 года он совершил свой первый полет. К тому же, самолет прошел техническую проверку 6 января 2020 года", – объяснил Владимир Кабаний.

Самолет Боинг 737-800 NG – был изготовлен в 2016 году, а первый полет совершил 21 июня этого же года. Он рассчитан на перевозку 186 пассажиров.

В течение недели перед катастрофой в Иране Боинг совершал полеты из Киева в Милан, Лондон и Ереван.



Что известно об авиакатастрофе украинского самолета в Тегеране / Инфографика 24 канала

Узнайте больше: Украинский самолет разбился в Иране, погибли 176 человек: последние новости, фото, видео

Кроме того, он отверг мнение об ошибке экипажа, ведь по данным руководства МАУ, именно он был одним из самых опытных в компании.

Отсутствие коммуникаций с диспетчерской службой аэропорта сразу после возникновения нештатной ситуации на борту больше указывает на мгновенную потерю дееспособности экипажа, вызванную пока что неизвестным причинам,

– зазнив Кабаний.

По мнению эксперта, есть ряд факторов, которые могли стать причинами падения самолета, поэтому необходимо дождаться окончательных выводов профессиональной международной комиссии.

Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране: главное

Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" рейса PS 752 Тегеран – Киев разбился утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране.

Погибли все 167 пассажиров (среди них – 2 украинца) и 9 членов экипажа (все украинцы). Большинство из пассажиров – граждане Ирана и Канады. 25 жертв авиакатастрофы – дети до 16 лет.

Глава иранской организации гражданской авиации сообщил, что пилот самолета МАУ, потерпевшего авиакатастрофу близ Тегерана, с начала полета не имел связи с башней и диспетчером.

Иран опубликовал предварительный отчет о причинах авиакатастрофы. В соответствии с ним трагедия произошла из-за технических проблем самолета.

Президент МАУ Евгений Дыхне сообщил, что самолет был исправным. Последнее техническое обслуживание самолет прошел 6 января 2020 года, то есть за два дня до авиакатастрофы в Иране.

В СНБО заявили про 7 версий причин авиакатастрофы, три из которых являются закрытыми. Окончательную версию озвучат после проведения всех необходимых исследований. Среди известных версий – возможно поражение российской ракетой.

В Пентагоне США считают, что украинский самолет МАУ в Иране был случайно сбит иранской зенитной ракетой.