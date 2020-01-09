Самолет МАУ сбила иранская зенитная ракета, – американские СМИ
Украинский самолет МАУ в Иране был сбит иранской зенитной ракетой. Инцидент был случайным.
Об этом сообщает Newsweek, CBS и CNNсо ссылкой на источники в Пентагоне.
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Противовоздушная оборона Ирана, вероятно, была активна после ракетного обстрела баз США, который был ответом на убийство США генерала Касема Сулеймани,
– говорится в сообщении.
По данным источника в Пентагоне, инцидент был случайным.
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