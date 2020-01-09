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      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ

      Самолет МАУ сбила иранская зенитная ракета, – американские СМИ

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      В Пентагоне считают, что самолет МАУ сбила ракета / censor.net.ua

      Украинский самолет МАУ в Иране был сбит иранской зенитной ракетой. Инцидент был случайным.

      Об этом сообщает Newsweek, CBS и CNNсо ссылкой на источники в Пентагоне.

      Обратите внимание: В сети воссоздали авиакатастрофу самолета МАУ в Иране: видео

      Противовоздушная оборона Ирана, вероятно, была активна после ракетного обстрела баз США, который был ответом на убийство США генерала Касема Сулеймани,
      – говорится в сообщении.

      По данным источника в Пентагоне, инцидент был случайным.

      Новость дополняется...

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины авиация Авиакатастрофа МАУ в Иране МАУ Иран Конфликт между США и Ираном Убийство Сулеймани Жертвы Пентагон Новости США
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