Самолет МАУ сбила иранская зенитная ракета, – американские СМИ

Украинский самолет МАУ в Иране был сбит иранской зенитной ракетой. Инцидент был случайным.

Об этом сообщает Newsweek, CBS и CNNсо ссылкой на источники в Пентагоне.

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Противовоздушная оборона Ирана, вероятно, была активна после ракетного обстрела баз США, который был ответом на убийство США генерала Касема Сулеймани,

– говорится в сообщении.

По данным источника в Пентагоне, инцидент был случайным.

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