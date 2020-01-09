Катастрофа МАУ в Иране: Британия также заявила о сбитии украинского самолета иранской ракетой

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также заявил, что самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины", который разбился недалеко от аэропорта столицы Ирана Тегерана, сбила иранская ракета.

Заявление Джонсона распространили англоязычные СМИ. По словам британского премьера, эту ракету выпустили военно-воздушные силы Ирана.

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Сейчас мы владеем большим объемом информации, согласно которой самолет сбила иранская ракета класса "земля – ​​воздух". Это вполне могло быть сделано неумышленно,

– ​​заявил Джонсон.

В то же время он отметил, что расследование трагедии, в которой, в частности, погибли и британские граждане, должно быть полным и прозрачным. По его словам, Великобритания сейчас работает с Канадой и другими международными партнерами по этому вопросу.

Также Джонсон призвал все стороны конфликта на Ближнем Востоке к немедленной деэскалации.

В целом в результате катастрофы самолета МАУ в Иране погибли 167 человек, в том числе 3 гражданина Великобритании.

Как ранее звучали заявления, что украинский самолет могла сбить ракета

Первыми такую ​​информацию обнародовало волонтерское сообщество расследователей Bellingcat. Оно в соцсетях опубликовало фото, согласно которым авиакатастрофу мог вызвать удар ракетой, запущенной из зенитно-ракетного комплекса "Тор" российского производства.

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Позже президент США Дональд Трамп отметил, что катастрофа украинского самолета могла произойти из-за определенного внешнего воздействия. В то же время он отметил, что "кто-то мог просто ошибиться".

Кроме того, американские СМИ со ссылкой на источники в Пентагоне заявили, что иранская ракета попала в украинский самолет, поскольку противовоздушная оборона Ирана, вероятно, все еще была активна после ракетного обстрела баз США. Заметим, что этот ракетный обстрел произошел за несколько часов до катастрофы судна авиакомпании МАУ. По данным американских военных, инцидент также был случайным.

Через некоторое время похожим заявлением отличился премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Он сослался на "ряд источников", включая канадскую разведку.

Данные указывают на то, что самолет сбила иранская ракета класса "земля-воздух". В то же время это было непреднамеренно. Эта новая информация усиливает потребность в тщательном расследовании инцидента. Канада работает со своими союзниками, чтобы обеспечить тщательное и достоверное расследование для установления причин этой роковой катастрофы,

– ​​отметил Трюдо.

К слову, Украинские эксперты рассматривают 4 версии катастрофы. Среди них – ​​и возможное поражение российской ракетой.

Что ответили в Иране

Впоследствии в Организации гражданской авиации Ирана, которая также расследует причины авиакатастрофы, заявили, что украинский самолет не могла сбить ракета, поскольку в то время на этой же высоте летели еще несколько авиасудов.

Существует полная координация между всеми военными и гражданскими секторами в Иране, в то же время (когда случилась авиакатастрофа с самолетом МАУ – ​​24 канал) десятки иранских и иностранных самолетов пролетали над безопасным пространством Ирана,

– ​​отметил глава Организации гражданской авиации Али Абидзаде.

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Коротко об авиакатастрофе самолета МАУ в Иране



Версии причин авиакатастрофы / Инфографика 24 канала