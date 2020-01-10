Ще одна країна підтримала версію, що літак МАУ могла збити іранська ракета

Нідерланди вважають, що український літак МАУ "дуже вірогідно" був збитий під Тегераном іранською ракетою. Розвідка країни також має відповідні докази.

Відповідальність Ірану за авіакатастрофу буде залежати від його відповіді. Про це заявив міністр закордонних справ Нідерландів Стеф Блок, пише нідерландське видання NU.nl.

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"Дійсно, дуже ймовірно, що літак був збитий іранськими ракетами", – сказав Блок.



Які країни вважають, що літак МАУ збили / Картинка 24 канал

Водночас міністерка оборони Нідерландів Анк Бейлевелд зазначила, що розвідка країни має відповідні дані. За її словами, вони доводять причетність Ірану до авіакатастрофи.

У MIVD (нідерландська служба розвідки та безпеки – ред.) також є незалежна інформація про те, що, ймовірно, це була зенітна ракета,

– наголосила вона.

Вранці 8 січня український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" розбився незабаром після вильоту з аеропорту в Тегерані. Літак здійснював рейс PS 752 Тегеран – Київ. Катастрофа сталася приблизно за годину після того, як Іран атакував ракетами американські бази в Іраку. Загинули усі 176 людей, які були на літаку, серед них – 11 українців.

Літак МАУ могла збити іранська ракета: заяви

Президент США Дональд Трамп заявив, що катастрофа літака могла статися через певний зовнішній вплив, але "ненавмисно".

могла статися через певний зовнішній вплив, але "ненавмисно". Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив , літак збила іранська ракета класу "земля-повітря", але це було ненавмисно.

, літак збила іранська ракета класу "земля-повітря", але це було ненавмисно. Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон також заявив, що літак ненавмисно збила ракета класу "земля – повітря", яку цю випустили військово-повітряні сили Ірану.

Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон заявив, що також отримав таку ж інформацію, як інші світові лідери.

заявив, що також отримав таку ж інформацію, як інші світові лідери. Натомість у Єврокомісії вважають, що наразі немає переконливих доказів щодо причин авіакатастрофи літака МАУ в Ірані. Там зазначають, що усі досі чекають на результати незалежного розслідування.

Іранські служби запевняють, що, зо попередніми даними, авіакатастрофа сталася через несправність двигуна. Однак досі розглядають декілька версій.



Версії авіакатастрофи літака МАУ/ Інфографіка 24 каналу

Президент Володими р Зеленський відреагував на заяви кількох країн щодо збиття літака МАУ іранською ракетою. Глава держави зазначив, що ця версія поки не є підтвердженою, тож Україна чекає на докази від країн Заходу.

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Загиблі українці в авіакатастрофі літака МАУ/ Інфографіка 24 каналу