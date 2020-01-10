17:35
10 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін проклав VodkaStream до Ердогана. Президентка Естонії проти подарунків від РФ
      Вєсті Кремля
      16:14, сьогодні
      Вєсті.UA: Що Зеленський робив в Омані. Секретне завдання Баканова
      Вєсті.UA
      15:11, сьогодні
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Новини Новини України
      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ

      Ще одна країна підтримала версію, що літак МАУ могла збити іранська ракета

      614 Читать новость на русском
      Нідерланди вважають, що іранська ракета могла збити літак МАУ / AP

      Нідерланди вважають, що український літак МАУ "дуже вірогідно" був збитий під Тегераном іранською ракетою. Розвідка країни також має відповідні докази.

      Відповідальність Ірану за авіакатастрофу буде залежати від його відповіді. Про це заявив міністр закордонних справ Нідерландів Стеф Блок, пише нідерландське видання NU.nl.

      До теми: Розслідування катастрофи МАУ: Помпео запропонував Зеленському допомогу

      "Дійсно, дуже ймовірно, що літак був збитий іранськими ракетами", – сказав Блок.

      Які країни вважають, що літак МАУ збили 24 канал
      Які країни вважають, що літак МАУ збили / Картинка 24 канал

      Водночас міністерка оборони Нідерландів Анк Бейлевелд зазначила, що розвідка країни має відповідні дані. За її словами, вони доводять причетність Ірану до авіакатастрофи.

      У MIVD (нідерландська служба розвідки та безпеки – ред.) також є незалежна інформація про те, що, ймовірно, це була зенітна ракета,
      – наголосила вона.

      Вранці 8 січня український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" розбився незабаром після вильоту з аеропорту в Тегерані. Літак здійснював рейс PS 752 Тегеран – Київ. Катастрофа сталася приблизно за годину після того, як Іран атакував ракетами американські бази в Іраку. Загинули усі 176 людей, які були на літаку, серед них – 11 українців.

      Літак МАУ могла збити іранська ракета: заяви

      • Президент США Дональд Трамп заявив, що катастрофа літака могла статися через певний зовнішній вплив, але "ненавмисно".
      • Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, літак збила іранська ракета класу "земля-повітря", але це було ненавмисно.
      • Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон також заявив, що літак ненавмисно збила ракета класу "земля – повітря", яку цю випустили військово-повітряні сили Ірану.
      • Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон заявив, що також отримав таку ж інформацію, як інші світові лідери.
      • Натомість у Єврокомісії вважають, що наразі немає переконливих доказів щодо причин авіакатастрофи літака МАУ в Ірані. Там зазначають, що усі досі чекають на результати незалежного розслідування.

      Іранські служби запевняють, що, зо попередніми даними, авіакатастрофа сталася через несправність двигуна. Однак досі розглядають декілька версій.

      авіакатастрофа мау іран причини трагедії
      Версії авіакатастрофи літака МАУ/ Інфографіка 24 каналу

      Президент Володимир Зеленський відреагував на заяви кількох країн щодо збиття літака МАУ іранською ракетою. Глава держави зазначив, що ця версія поки не є підтвердженою, тож Україна чекає на докази від країн Заходу.

      До теми: Український літак розбився в Ірані, загинуло 176 людей – останні новини, фото, відео

      авіакатастрофа іран мау загиблі жертви
      Загиблі українці в авіакатастрофі літака МАУ/ Інфографіка 24 каналу

      Від куріння вейпа померли 57 людей у США, 1 в Бельгії та 2 у Великобританії
      сьогодні
      35815
      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Новини політики авіація Іран Авіакатастрофа МАУ в Ірані Конфлікт між США та Іраном Нідерланди Офіс генпрокурора
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 17:00 Трагическая ясность: чем отличаются заявления Трюдо и Трампа
      Олександр Баунов 281
      сьогодні , 16:00 Найпопулярніші напрямки для подорожей у 2020 році: місця, що вражають красою
      Альона Захарова 398
      31 грудня 2019 , 14:04 100 мільйонів гривень розіграли в акції Iron Man
      314
      сьогодні , 15:30 Тимошенко атакує: що задумала депутатка, потрапивши в опозицію
      Сергій Лещенко 1203
      сьогодні , 15:00 Почему и как иранцы сбили украинский "Боинг": вероятные версии авиакатастрофы
      Юрій Бутусов 9656
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук