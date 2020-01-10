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      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ

      СБУ назвала дві версії катастрофи літака МАУ в Ірані

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      Ракета і теракт: СБУ назвала пріоритетні версії катастрофи літака МАУ в Ірані / Getty Images

      Наразі Служба безпеки України розглядає дві пріоритетні версії причин, які могли призвести до катастрофи українського літака в Ірані: перша – потрапляння ракети, друга – теракт. Але жодну з них СБУ поки підтвердити не може.

      Про це повідомив керівник Служби безпеки України Іван Баканов під час засідання спеціальної робочої групи СБУ, яка відбулася 10 січня під його головуванням, передає пресцентр СБУ.

      Важливо! Літак МАУ в Ірані збили дві російські ракети: підтверджене відео американських ЗМІ

      За словами Баканова, версія щодо потрапляння ракети зенітно-ракетного комплексу "Тор" привертає сьогодні найбільшу увагу суспільства.

      Однак, достатньо відкрити інструкцію з експлуатації ЗРК, аби виникла низка запитань, які потребують додаткових відповідей. Зокрема, мовиться про дальність польоту ракети, нюанси щодо керування комплексом тощо. Усі питання зараз опрацьовуються,
      – зазначив очільник СБУ.

      Щодо версії теракту, цю інформацію СБУ також ретельно вивчає та аналізує. Баканов зауважив, що ця тема – надто важлива, аби зараз робити якісь поспішні висновки.

      "Можу запевнити, що ми обов’язково повідомимо суспільству усю об’єктивну, перевірену інформацію", – додав він.

      Водночас голова Служби безпеки подякував представникам Офісу Президента, РНБО, МЗС, Служби зовнішньої розвідки, інших органів влади та міжнародним партнерам, які з перших хвилин трагедії долучилися до розслідування трагедії. Крім того, він закликав українців більш обережно ставитися до розповсюдження неперевірених даних. 

      Радимо ознайомитися! Катастрофа МАУ в Ірані: Пристайко підбив підсумки зробленої роботи

      Як версії щодо катастрофи повідомляли раніше

      • У РНБО розглядають 7 версій причин авіакатастрофи, три з яких є закритими. Остаточну версію озвучать після проведення всіх необхідних досліджень.
      • До 4 основних версії причин катастрофи належать: можливе ураження російською ракетою ЗРК "Тор"; зіткнення з безпілотним літальним апаратом або іншим літальним об'єктом; руйнування і вибух двигуна з технічних причин; вибух всередині літака в результаті терористичного акту.
      • У попередньому звіті іранської організації цивільної авіації мовиться, що Boeing 737 авіакомпанії МАУ загорівся через технічні проблеми та розбився поблизу міжнародного аеропорту Тегерана незабаром після зльоту. Згідно зі звітом, літак загорівся, коли перебував ще у повітрі.
      • Водночас, Державна комісія, створена в Україні для розслідування катастрофи літака МАУ в Ірані, повідомила, що на двигунах повітряного судна не виявлено слідів пожежі. Версію несправності двигунів поки не підтверджують.

      Радимо ознайомитися! ЗРК "Тор" М1: що відомо про ракету, якою могли збити Boeing 737 у Ірані

      Що про катастрофу казали світові лідери

      • Американські ЗМІ з посиланням на джерела в Пентагоні передають, що український пасажирський літак збила іранська ракета, випущена протиповітряною обороною країни.
      • Сумніви щодо технічних несправностей українського літака має й американський лідер Дональд Трамп. Він каже: ймовірно, "хтось здійснив помилку" і "трапилось щось дуже жахливе".
      • Прем'єр Канади Джастін Трюдо ввечері 9 січня виступив із заявою, у якій висловив певність: український літак збила російська ракета класу "земля – повітря", випадково випущена протиповітряною обороною Ірану. Трюдо послався на канадську розвідку. Вже 10 січня він передав ці важливі дані українській стороні. Так само зробили британський та американський лідери.
      • Про збиття літака іранською ракетою висловилися також британський прем'єр-міністр Борис Джонсон і прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон 
      • Міністр закордонних справ Нідерландів Стеф Блок, зі свого боку. вважає, що український літак МАУ "дуже вірогідно" було збито під Тегераном іранською ракетою. Розвідка країни також має відповідні докази.


      Чи збили літак МАУ над Тегераном: як вважає світ/ інфографіка 24 каналу

      Зверніть увагу! Катастрофа літака МАУ та малайзійського Boeing: у чому схожість і відмінність

      Що відомо про катастрофу українського літака в Ірані

      Під ранок 8 січня Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" ("МАУ") розбився незабаром після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані. Він мав прибути до Міжнародного аеропорту "Бориспіль".  На борту судна перебували 167 пасажирів (серед них – 2 українців) і 9 членів екіпажу (усі – українці). Усі вони загинули. Загалом серед загиблих – жителі 7 країн. Більшість – громадяни Ірану та Канади. А 25 жертв авіакатастрофи – діти до 16 років.

      авіакатастрофа в Ірані, МАУ, український літак
      Хто загинув в авіакатастрофі літака МАУ в Ірані / Інфографіка 24 каналу

      Офіційний представник аеропорту Імама Хомейні назвав попередньою причиною авіакатастрофи в Ірані займання двигуна. Українське посольство в Ірані на офіційному сайті спершу опублікувало заяву, що версію теракту чи ракетної атаки як причини катастрофи літака авіакомпанії МАУ виключають. Однак, потім інформація про це зникла. У попередньому звіті іранської організації цивільної авіації йдеться, що Boeing 737 авіакомпанії МАУ загорівся через технічні проблеми.

      В Ірані майже повністю зачистили бульдозерами місце катастрофи літака МАУ: що там не так
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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Авіакатастрофа МАУ в Ірані СБУ Іван Баканов авіація Розслідування
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