В СБУ назвали две версии катастрофы самолета МАУ в Иране

В настоящее время Служба безопасности Украины рассматривает две приоритетные версии причин, которые могли привести к катастрофе украинского самолета в Иране: первая – попадание ракеты, вторая – теракт. Но ни одну из них СБУ пока подтвердить не может.

Об этом сообщил руководитель Службы безопасности Украины Иван Баканов во время заседания специальной рабочей группы СБУ, которая состоялась 10 января под его председательством, передает пресс-центр СБУ.

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По словам Баканова, версия о попадании ракеты зенитно-ракетного комплекса "Тор" привлекает сегодня наибольшее внимание общества.

Однако, достаточно открыть инструкцию по эксплуатации ЗРК, чтобы возник ряд вопросов, которые требуют дополнительных ответов. В частности, речь идет о дальности полета ракеты, нюансах по управлению комплексом и тому подобном. Все вопросы сейчас прорабатываются,

– отметил глава СБУ.

Что до версии теракта, эту информацию СБУ также тщательно изучает и анализирует. Баканов отметил, что эта тема – слишком важна, чтобы сейчас делать какие-то поспешные выводы.

"Могу заверить, что мы обязательно сообщим обществу всю объективную, проверенную информацию", – добавил он.

В то же время глава Службы безопасности поблагодарил представителей Офиса Президента, СНБО, МИД, Службы внешней разведки, других органов власти и международных партнеров, которые с первых минут трагедии присоединились к расследованию трагедии. Кроме того, он призвал украинцев более осторожно относиться к распространению непроверенных данных.

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Как версии о катастрофе сообщали ранее

В СНБО рассматривают 7 версий причин авиакатастрофы, три из которых являются закрытыми. Окончательную версию озвучат после проведения всех необходимых исследований.

К 4 основным версиям причин катастрофы относятся: возможное поражение российской ракетой ЗРК "Тор"; столкновение с беспилотным летательным аппаратом или другим летательным объектом; разрушение и взрыв двигателя по техническим причинам; взрыв внутри самолета в результате террористического акта.

В предварительном отчете иранской организации гражданской авиации говорится, что Boeing 737 авиакомпании МАУ загорелся из-за технических проблем и разбился вблизи международного аэропорта Тегерана вскоре после взлета. Согласно отчету, самолет загорелся, когда находился еще в воздухе.

В то же время, Государственная комиссия, созданная в Украине для расследования катастрофы самолета МАУ в Иране, сообщила, что на двигателях воздушного судна не обнаружено следов пожара. Версию неисправности двигателей пока не подтверждают.

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Что о катастрофе говорили мировые лидеры

Американские СМИ со ссылкой на источники в Пентагоне передают, что украинский пассажирский самолет сбила иранская ракета, выпущенная противовоздушной обороной страны.

Сомнения относительно технических неисправностей украинского самолета выразил и американский лидер Дональд Трамп. Он говорит: вероятно, "кто совершил ошибку" и "случилось что-то очень ужасное".

Премьер Канады Джастин Трюдо вечером 9 января выступил с заявлением, в котором выразил уверенность: украинский самолет сбила российская ракета класса "земля – ​​воздух", случайно выпущенная противовоздушной обороной Ирана. Трюдо сослался на канадскую разведку. Уже 10 января он передал эти важные данные украинской стороне. Так же сделали британский и американский лидеры.

Об уничтожении самолета иранской ракетой высказались также британский премьер-министр Борис Джонсон и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон

Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок, со своей стороны. считает, что украинский самолет МАУ "очень вероятно" был сбит под Тегераном иранской ракетой. Разведка страны также предоставила соответствующие доказательства.



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Что известно о катастрофе украинского самолета в Иране

Под утро 8 января Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" ( "МАУ") разбился вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране. Он должен был прибыть в Международный аэропорт "Борисполь". На борту судна находились 167 пассажиров (среди них – 2 украинца) и 9 членов экипажа (все – украинцы). Все они погибли. В целом среди погибших – жители 7 стран. Большинство – граждане Ирана и Канады. А 25 жертв авиакатастрофы – дети до 16 лет.



Кто погиб в авиакатастрофе самолета МАУ в Иране / Инфографика 24 канала

Официальный представитель аэропорта Имама Хомейни назвал предварительной причиной авиакатастрофы в Иране возгорания двигателя. Украинское посольство в Иране на официальном сайте сначала опубликовало заявление, что версию теракта или ракетной атаки как причины катастрофы самолета авиакомпании МАУ исключают. Однако, затем информация об этом исчезла.