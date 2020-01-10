Катастрофа МАУ в Иране: Пристайко подвел итоги проделанной работы

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что был сделан большой объем работы по расследованию катастрофы украинского самолета в Иране. В частности, на месте находится официальная делегация из Украины. Также продолжаются переговоры Киева с иностранными партнерами.

Как сообщил Пристайко на брифинге, Украина до сих пор получает информацию о катастрофе украинского самолета в Иране от иностранных партнеров. В частности, утром 10 января украинский президент Владимир Зеленский встречался с представителями американского посольства. Последние, в свою очередь, передали данные своей разведки. Также состоялась встреча украинского гаранта с представителями британского диппредставительства.

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Кроме того, продолжаются телефонные переговоры с иностранными лидерами. Последний такой разговор Зеленского состоялся с премьером Канады Джастином Трюдо. А накануне украинская сторона говорила с британским премьером Борисом Джонсоном. Также состоялись аналогичные разговоры с президентами Ирана и Афганистана, то есть со всеми лидерами тех стран, чьи граждане погибли.

"Даже те страны, чьи граждане, к счастью, не погибли, выходят к нам и предлагают помощь. Мы всем очень благодарны", – добавил Пристайко.

По его словам, украинская сторона сейчас активно работает и создан специальный штаб – секретарь СНБО постоянно находится в контакте с украинской делегацией, которая сейчас находится в столице Ирана – Тегеране. Туда вылетели почти 50 человек военным самолетом.

Эта команда сейчас техническими средствами (установлен свет и разложен самолет) пытается реконструировать все то, что произошло с украинским самолетом,

– говорит он.

Пристайко заверил, что Украина получит полное сотрудничество от иранской стороны:

Официальный Киев получил доступ как к деталям самолета, так и к месту падения : там сейчас полиция обеспечивает безопасность.

: там сейчас полиция обеспечивает безопасность. Украина получила доступ к черным ящикам, и в ближайшее время планирует начать реконструкцию переговоров.

и в ближайшее время планирует начать реконструкцию переговоров. Украинская сторона получила доступ к записям из центра управления полетами в аэропорту в Тегеране. На этих записях можно услышать разговоры между диспетчерами и украинскими пилотами.

Сейчас мы всю эту информацию анализируем. И выводы, как только их сделаем, представим общности. Мы не исключаем ни одну из версий. Рассматриваем все версии. Наша задача – абсолютно справедливо и беспристрастно разобраться в причинах трагедии,

– констатировал Пристайко.

Также министр выразил соболезнования родственникам и близким всех погибших.

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