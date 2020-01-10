20:15
10 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин проложил VodkaStream к Эрдогану. Президент Эстонии против подарков от РФ
      Вєсті Кремля
      16:14, сегодня
      Вести.UA: Что Зеленский делал в Омане. Секретное задание Баканова
      Вєсті.UA
      15:11, сегодня
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Новости Новости Украины
      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ

      Катастрофа МАУ в Иране: Пристайко подвел итоги проделанной работы

      66 Читати новину українською
      Вадим Пристайко / Getty Images

      Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что был сделан большой объем работы по расследованию катастрофы украинского самолета в Иране. В частности, на месте находится официальная делегация из Украины. Также продолжаются переговоры Киева с иностранными партнерами.

      Как сообщил Пристайко на брифинге, Украина до сих пор получает информацию о катастрофе украинского самолета в Иране от иностранных партнеров. В частности, утром 10 января украинский президент Владимир Зеленский встречался с представителями американского посольства. Последние, в свою очередь, передали данные своей разведки. Также состоялась встреча украинского гаранта с представителями британского диппредставительства.

      К теме! Украина просит Канаду, США и Британию предоставить информацию об авиакатастрофе в Иране

      Кроме того, продолжаются телефонные переговоры с иностранными лидерами. Последний такой разговор Зеленского состоялся с премьером Канады Джастином Трюдо. А накануне украинская сторона говорила с британским премьером Борисом Джонсоном. Также состоялись аналогичные разговоры с президентами Ирана и Афганистана, то есть со всеми лидерами тех стран, чьи граждане погибли.

      "Даже те страны, чьи граждане, к счастью, не погибли, выходят к нам и предлагают помощь. Мы всем очень благодарны", – добавил Пристайко.

      По его словам, украинская сторона сейчас активно работает и создан специальный штаб – секретарь СНБО постоянно находится в контакте с украинской делегацией, которая сейчас находится в столице Ирана – Тегеране. Туда вылетели почти 50 человек военным самолетом.

      Эта команда сейчас техническими средствами (установлен свет и разложен самолет) пытается реконструировать все то, что произошло с украинским самолетом,
      – говорит он.

      Пристайко заверил, что Украина получит полное сотрудничество от иранской стороны:

      •  Официальный Киев получил доступ как к деталям самолета, так и к месту падения: там сейчас полиция обеспечивает безопасность.
      • Украина получила доступ к черным ящикам, и в ближайшее время планирует начать реконструкцию переговоров.
      • Украинская сторона получила доступ к записям из центра управления полетами в аэропорту в Тегеране. На этих записях можно услышать разговоры между диспетчерами и украинскими пилотами.

      Сейчас мы всю эту информацию анализируем. И выводы, как только их сделаем, представим общности. Мы не исключаем ни одну из версий. Рассматриваем все версии. Наша задача – абсолютно справедливо и беспристрастно разобраться в причинах трагедии,
      – констатировал Пристайко.

      Также министр выразил соболезнования родственникам и близким всех погибших.

      Обратите внимание! В Иране почти полностью зачистили бульдозерами место катастрофы самолета МАУ: что там не так

      Авиакатастрофа МАУ в Иране: смотрите брифинг главы МИД Вадима Пристайко

       

      Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране: главное

      • Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" рейса PS 752 Тегеран – Киев разбился утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране.
      • Погибли все 167 пассажиров (среди них – 2 украинца) и 9 членов экипажа (все украинцы). Большинство из пассажиров – граждане Ирана и Канады. 25 жертв авиакатастрофы – дети до 16 лет.
      • Глава иранской организации гражданской авиации сообщил, что пилот самолета МАУ, потерпевшего авиакатастрофу близ Тегерана, с начала полета не имел связи с башней и диспетчером.
      • Иран опубликовал предварительный отчет о причинах авиакатастрофы. Согласно ним трагедия произошла из-за технических проблем самолета.
      • Президент МАУ Евгений Дыхне сообщил, что самолет был исправен. Последнее техническое обслуживание самолет прошел 6 января 2020 года, то есть за два дня до авиакатастрофы в Иране.
      • В СНБО заявили о 7 версиях причин авиакатастрофы, три из которых являются закрытыми. Окончательную версию озвучат после проведения всех необходимых исследований. Среди известных версий – возможное поражение российской ракетой.
      Сею-сею, посеваю: поздравления на Старый Новый год на украинском языке
      сегодня
      44576
      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Новости политики Вадим Пристайко Авиакатастрофа МАУ в Иране МИД Украины авиация Новости США Канада Катастрофа
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 19:30 Принц Гарри и Меган Маркл сложили королевские полномочия: что известно о скандале
      Уляна Журба 460
      сегодня , 19:00 Почему "Турецкий поток" неудачный политический ход против Украины
      СерпомПо 408
      31 декабря 2019 , 14:14 100 миллионов гривен разыграли в акции Iron Man
      95
      сегодня , 17:00 Трагическая ясность: чем отличаются заявления Трюдо и Трампа
      Олександр Баунов 808
      сегодня , 16:00 Самые популярные направления для путешествий в 2020 году
      Альона Захарова 143
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук