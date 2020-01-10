Катастрофа МАУ в Иране: Пристайко подвел итоги проделанной работы
Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что был сделан большой объем работы по расследованию катастрофы украинского самолета в Иране. В частности, на месте находится официальная делегация из Украины. Также продолжаются переговоры Киева с иностранными партнерами.
Как сообщил Пристайко на брифинге, Украина до сих пор получает информацию о катастрофе украинского самолета в Иране от иностранных партнеров. В частности, утром 10 января украинский президент Владимир Зеленский встречался с представителями американского посольства. Последние, в свою очередь, передали данные своей разведки. Также состоялась встреча украинского гаранта с представителями британского диппредставительства.
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Кроме того, продолжаются телефонные переговоры с иностранными лидерами. Последний такой разговор Зеленского состоялся с премьером Канады Джастином Трюдо. А накануне украинская сторона говорила с британским премьером Борисом Джонсоном. Также состоялись аналогичные разговоры с президентами Ирана и Афганистана, то есть со всеми лидерами тех стран, чьи граждане погибли.
"Даже те страны, чьи граждане, к счастью, не погибли, выходят к нам и предлагают помощь. Мы всем очень благодарны", – добавил Пристайко.
По его словам, украинская сторона сейчас активно работает и создан специальный штаб – секретарь СНБО постоянно находится в контакте с украинской делегацией, которая сейчас находится в столице Ирана – Тегеране. Туда вылетели почти 50 человек военным самолетом.
Эта команда сейчас техническими средствами (установлен свет и разложен самолет) пытается реконструировать все то, что произошло с украинским самолетом,
– говорит он.
Пристайко заверил, что Украина получит полное сотрудничество от иранской стороны:
- Официальный Киев получил доступ как к деталям самолета, так и к месту падения: там сейчас полиция обеспечивает безопасность.
- Украина получила доступ к черным ящикам, и в ближайшее время планирует начать реконструкцию переговоров.
- Украинская сторона получила доступ к записям из центра управления полетами в аэропорту в Тегеране. На этих записях можно услышать разговоры между диспетчерами и украинскими пилотами.
Сейчас мы всю эту информацию анализируем. И выводы, как только их сделаем, представим общности. Мы не исключаем ни одну из версий. Рассматриваем все версии. Наша задача – абсолютно справедливо и беспристрастно разобраться в причинах трагедии,
– констатировал Пристайко.
Также министр выразил соболезнования родственникам и близким всех погибших.
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Авиакатастрофа МАУ в Иране: смотрите брифинг главы МИД Вадима Пристайко
Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране: главное
- Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" рейса PS 752 Тегеран – Киев разбился утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране.
- Погибли все 167 пассажиров (среди них – 2 украинца) и 9 членов экипажа (все украинцы). Большинство из пассажиров – граждане Ирана и Канады. 25 жертв авиакатастрофы – дети до 16 лет.
- Глава иранской организации гражданской авиации сообщил, что пилот самолета МАУ, потерпевшего авиакатастрофу близ Тегерана, с начала полета не имел связи с башней и диспетчером.
- Иран опубликовал предварительный отчет о причинах авиакатастрофы. Согласно ним трагедия произошла из-за технических проблем самолета.
- Президент МАУ Евгений Дыхне сообщил, что самолет был исправен. Последнее техническое обслуживание самолет прошел 6 января 2020 года, то есть за два дня до авиакатастрофы в Иране.
- В СНБО заявили о 7 версиях причин авиакатастрофы, три из которых являются закрытыми. Окончательную версию озвучат после проведения всех необходимых исследований. Среди известных версий – возможное поражение российской ракетой.