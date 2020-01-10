В Иране почти полностью зачистили бульдозерами место катастрофы самолета МАУ: что там не так
С места падения самолета МАУ в Иране вывезли почти все обломки после катастрофы и теперь убирают мусор. При этом место катастрофы никто не охраняет и там нет следователей.
"Журналисты CBS только что посетили место падения самолета МАУ на западе от Тегерана. 9:00 по местному времени. По словам местных жителей, почти все обломки самолета были убраны вчера (9 января). Сейчас место падения очищают от мусора", – написала в твиттере корреспондент CBS News Элизабет Палмер.
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Она добавила, что на месте нет ни представителей служб безопасности, ни ограждения территории и никаких признаков каких-либо следственных.
"Иранцы бульдозирували место крушения рейса №PS752", – написал в твиттере немецкий журналист издания Bild Юлиан Рьопке, добавив соответствующее фото с бульдозером, который убирает обломки самолета.
По данным CBS News, место катастрофы было большим, и съемочная группа смогла осмотреть только одну его часть. Но после того, как журналисты посетили место происшествия, свидетель рассказал, что большие куски фюзеляжа и носа самолета были изъяты. Вывозить обломки и тела жертв начали в день катастрофы, 8 января.
Свидетели также рассказали, что видели, как 9 января приехал грузовик и тяжелая техника, которые забрали большую часть обломков. Иранские власти не сообщают, куда их увезли.
Журналисты издания отмечают, что украинские следователи не посещали этот участок по состоянию на полдень 10 января.
В то же время издание CNN сообщает, что вывоз обломков с места падения самолета является довольно необычным. Так, иранская полиция разгоняет людей, которые ходят на месте катастрофы, но мародеры все равно подбирают вещи жертв.
Информацию о вывозе обломков CNN подтвердил глава ПНС Ирана в гражданской авиации Али Абидзаде. Он сказал, что куски сбитого самолета были изъяты с места катастрофы и вывезены для расследования.
Крупные и мелкие куски разбившегося самолета были собраны и вывезены в ангар для реконструкции самолета для расследования причины катастрофы,
– заявил Абедзаде.
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Что говорят в Украине
Журналист Юрий Бутусов подтвердил, со ссылкой на межведомственную комиссию Украины в Иране, что обломки самолета сгребают бульдозерами.
10 января в 12:00 источник сообщил, что комиссия находится на месте катастрофы. Одна группа выехала в центр управления воздушным движением Ирана, чтобы получить доступ к записи работы радиолокаторов. Вторая группа на тот момент находилась на площадке сбора обломков самолета.
Детали самолета продолжают сгребать бульдозером и доставлять на площадку сбора. На месте катастрофы находится толпа различных людей в форме и без формы, сотни людей собирают и забирают фрагменты самолета, такое невозможно контролировать,
– сообщил источник.
Бутусов добавил, что техника сбрасывает фрагменты без всякого разбора на свалку деталей, из которой экспертам надо вытягивать детали и выкладывать остатки корпуса.
Источник в комиссии отметил, что при сгребании бульдозером невозможно обеспечить сохранность деталей, важных для понимания ситуации. По его мнению, было бы логично сфотографировать место падения, идентифицировать часть фрагментов, постепенно их аккуратно выносить и выкладывать.
Как доказать, например, характер взрыва, если на фрагменты корпуса уже сейчас могут быть нанесены новые повреждения бульдозером? Иранцы – грамотные образованные люди, они не могут это не понимать,
– добавил источник.
При этом украинской делегации до сих пор не показали фрагменты носовой части лайнера и кабины пилотов.
"Нет пассажирских кресел. Мы не понимаем, нам не показывают кабину, потому что изучают что-то сами, потому что она полностью уничтожена взрывом?", – отметил источник.
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Бульдозеры сгребают обломки самолета МАУ после катастрофы в Иране / Фото с фейсбук-страницы Бутусова
Пока не предоставлено ни одно доказательство начальной версии Ирана о технических причинах трагедии.
Член комиссии видит ситуацию сейчас такой:
- Не представлены записи радара, где было бы видно, что самолет якобы разворачивается в сторону аэропорта;
- Не представлены записи разговоров пилотов с диспетчерами, где пилоты могли бы сообщать о технических проблемах;
- Нет никаких фактов о проблемах с техническим состоянием самолета от наземных служб аэропорта.
- При этом сбор доказательств иранцы проводят небрежно, а это может затруднить выяснение истины.
К Ирану возникает целый ряд вопросов, на которые пока никто не дал ответов:
- Какие ЗРК "Тор" находились вблизи аэропорта в ночь катастрофы самолета и в каком они состоянии?
- Кто и почему вел съемку на телефон момента взрыва на борту самолета и его падения?
- Была ли атака на лайнер случайной ошибкой или преднамеренным актом террора?
Что известно о крушении самолета МАУ в Иране
- Утром 8 января через 8 минут после взлета из аэропорта Имама Хомейни украинский самолет МАУ разбился в Иране, вблизи Тегерана. Аппарат направлялся в Борисполь.
- Погибли все 176 человек, которые находились на борту самолета: это 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди погибших – 11 украинцев: весь экипаж и 2 пассажиров.
- После катастрофы полеты в Иран приостановили немало авиакомпаний со всего мира.
- На место аварии оперативно отправились украинские специалисты для расследования причин катастрофы и чтобы вернуть тела погибших украинцев домой.
Карта с местом катастрофы самолета МАУ в Иране / Инфографика 24 канала
Каковы версии причин катастрофы украинского самолета
- В аэропорту Имама предварительной причиной авиакатастрофы назвали возгорание двигателя.
- Самолет загорелся из-за технических проблем, говорится в предварительном отчете иранской организации гражданской авиации. Пилоты пытались вернуться в аэропорт, но самолет загорелся в воздухе, упал и взорвался.
- Версия неисправности двигателей пока не подтверждается, сообщил украинский журналист Юрий Бутусов.
- Ошибку экипажа самолета в авиакомпании МАУ отрицают.
- Взрыв мог случиться в середине самого самолета, считает австралийский авиаэксперт Джефри Томас.
- Пилот самолета с начала полета не имел связи с башней и диспетчером.
- Самолет мог потерпеть крушение из-за удара ракетой, запущенной из иранского зенитно-ракетного комплекса "Тор" российского производства. Якобы остатки такой ракеты нашли на месте трагедии.
- По данным американских СМИ, самолет нечаянно уничтожила иранская противовоздушная оборона. Организация гражданской авиации Ирана такую версию категорически отрицает.
- Самолет на самом деле сбила иранская ракета, заявил премьер Канады Джастин Трюдо. Об этом же говорили президент США Дональд Трамп, а также премьеры Британии и Австралии Борис Джонсон и Скотт Мориссон.
- Следователи не исключают, что самолет разбился после попадания в него ракеты, однако эта версия пока не подтверждена, поэтому Украина ждет доказательства от стран Запада, сообщил президент Владимир Зеленский.
- В СНБО Украины рассматривают 7 версий причин авиакатастрофы: 4 из них открыты, а 3 – "закрыты". Ни о каких окончательных выводах речь не идет, пока продолжается расследование.
- Появилось видео катастрофы самолета, подлинность которого подтвердило именитое американское издание The New York Times.
Смотрите видео катастрофы самолета МАУ:
Главные версии крушения самолета МАУ в Иране / инфографика 24 канала
К каким версиям катастрофы самолета МАУ в Иране склоняются разные страны / Инфографика 24 канала