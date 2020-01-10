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      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ

      В Иране почти полностью зачистили бульдозерами место катастрофы самолета МАУ: что там не так

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      Место катастрофы самолета МАУ зачистили бульдозером / twitter.com/JulianRoepcke

      С места падения самолета МАУ в Иране вывезли почти все обломки после катастрофы и теперь убирают мусор. При этом место катастрофы никто не охраняет и там нет следователей.

      "Журналисты CBS только что посетили место падения самолета МАУ на западе от Тегерана. 9:00 по местному времени. По словам местных жителей, почти все обломки самолета были убраны вчера (9 января). Сейчас место падения очищают от мусора", – написала в твиттере корреспондент CBS News Элизабет Палмер.

      Расследование катастрофы МАУ: Украина получила важные данные от США

      Она добавила, что на месте нет ни представителей служб безопасности, ни ограждения территории и никаких признаков каких-либо следственных.

      "Иранцы бульдозирували место крушения рейса №PS752", – написал в твиттере немецкий журналист издания Bild Юлиан Рьопке, добавив соответствующее фото с бульдозером, который убирает обломки самолета.

      По данным CBS News, место катастрофы было большим, и съемочная группа смогла осмотреть только одну его часть. Но после того, как журналисты посетили место происшествия, свидетель рассказал, что большие куски фюзеляжа и носа самолета были изъяты. Вывозить обломки и тела жертв начали в день катастрофы, 8 января.

      Свидетели также рассказали, что видели, как 9 января приехал грузовик и тяжелая техника, которые забрали большую часть обломков. Иранские власти не сообщают, куда их увезли.

      Журналисты издания отмечают, что украинские следователи не посещали этот участок по состоянию на полдень 10 января.

      В то же время издание CNN сообщает, что вывоз обломков с места падения самолета является довольно необычным. Так, иранская полиция разгоняет людей, которые ходят на месте катастрофы, но мародеры все равно подбирают вещи жертв.

      Информацию о вывозе обломков CNN подтвердил глава ПНС Ирана в гражданской авиации Али Абидзаде. Он сказал, что куски сбитого самолета были изъяты с места катастрофы и вывезены для расследования.

      Крупные и мелкие куски разбившегося самолета были собраны и вывезены в ангар для реконструкции самолета для расследования причины катастрофы,
      – заявил Абедзаде.

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      Что говорят в Украине

      Журналист Юрий Бутусов подтвердил, со ссылкой на межведомственную комиссию Украины в Иране, что обломки самолета сгребают бульдозерами.

      10 января в 12:00 источник сообщил, что комиссия находится на месте катастрофы. Одна группа выехала в центр управления воздушным движением Ирана, чтобы получить доступ к записи работы радиолокаторов. Вторая группа на тот момент находилась на площадке сбора обломков самолета.

      Детали самолета продолжают сгребать бульдозером и доставлять на площадку сбора. На месте катастрофы находится толпа различных людей в форме и без формы, сотни людей собирают и забирают фрагменты самолета, такое невозможно контролировать,
      – сообщил источник.

      Бутусов добавил, что техника сбрасывает фрагменты без всякого разбора на свалку деталей, из которой экспертам надо вытягивать детали и выкладывать остатки корпуса.

      Источник в комиссии отметил, что при сгребании бульдозером невозможно обеспечить сохранность деталей, важных для понимания ситуации. По его мнению, было бы логично сфотографировать место падения, идентифицировать часть фрагментов, постепенно их аккуратно выносить и выкладывать.

      Как доказать, например, характер взрыва, если на фрагменты корпуса уже сейчас могут быть нанесены новые повреждения бульдозером? Иранцы – грамотные образованные люди, они не могут это не понимать,
      – добавил источник.

      При этом украинской делегации до сих пор не показали фрагменты носовой части лайнера и кабины пилотов.

      "Нет пассажирских кресел. Мы не понимаем, нам не показывают кабину, потому что изучают что-то сами, потому что она полностью уничтожена взрывом?", – отметил источник.

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      місце падіння літака МАУ в Ірані уламки розслідування катастрофи
      Бульдозеры сгребают обломки самолета МАУ после катастрофы в Иране / Фото с фейсбук-страницы Бутусова

      Пока не предоставлено ни одно доказательство начальной версии Ирана о технических причинах трагедии.

      Член комиссии видит ситуацию сейчас такой:

      • Не представлены записи радара, где было бы видно, что самолет якобы разворачивается в сторону аэропорта;
      • Не представлены записи разговоров пилотов с диспетчерами, где пилоты могли бы сообщать о технических проблемах;
      • Нет никаких фактов о проблемах с техническим состоянием самолета от наземных служб аэропорта.
      • При этом сбор доказательств иранцы проводят небрежно, а это может затруднить выяснение истины.

      К Ирану возникает целый ряд вопросов, на которые пока никто не дал ответов:

      • Какие ЗРК "Тор" находились вблизи аэропорта в ночь катастрофы самолета и в каком они состоянии?
      • Кто и почему вел съемку на телефон момента взрыва на борту самолета и его падения?
      • Была ли атака на лайнер случайной ошибкой или преднамеренным актом террора?

      Что известно о крушении самолета МАУ в Иране

      • Утром 8 января через 8 минут после взлета из аэропорта Имама Хомейни украинский самолет МАУ разбился в Иране, вблизи Тегерана. Аппарат направлялся в Борисполь.
      • Погибли все 176 человек, которые находились на борту самолета: это 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди погибших – 11 украинцев: весь экипаж и 2 пассажиров.
      • После катастрофы полеты в Иран приостановили немало авиакомпаний со всего мира.
      • На место аварии оперативно отправились украинские специалисты для расследования причин катастрофы и чтобы вернуть тела погибших украинцев домой.

      катастрофа літака МАУ в Ірані карта падіння літака Тегеран
      Карта с местом катастрофы самолета МАУ в Иране / Инфографика 24 канала

      Каковы версии причин катастрофы украинского самолета

      • В аэропорту Имама предварительной причиной авиакатастрофы назвали возгорание двигателя.
      • Самолет загорелся из-за технических проблем, говорится в предварительном отчете иранской организации гражданской авиации. Пилоты пытались вернуться в аэропорт, но самолет загорелся в воздухе, упал и взорвался.
      • Версия неисправности двигателей пока не подтверждается, сообщил украинский журналист Юрий Бутусов.
      • Ошибку экипажа самолета в авиакомпании МАУ отрицают.
      • Взрыв мог случиться в середине самого самолета, считает австралийский авиаэксперт Джефри Томас.
      • Пилот самолета с начала полета не имел связи с башней и диспетчером.
      • Самолет мог потерпеть крушение из-за удара ракетой, запущенной из иранского зенитно-ракетного комплекса "Тор" российского производства. Якобы остатки такой ракеты нашли на месте трагедии.
      • По данным американских СМИ, самолет нечаянно уничтожила иранская противовоздушная оборона. Организация гражданской авиации Ирана такую версию категорически отрицает.
      • Самолет на самом деле сбила иранская ракета, заявил премьер Канады Джастин Трюдо. Об этом же говорили президент США Дональд Трамп, а также премьеры Британии и Австралии Борис Джонсон и Скотт Мориссон.
      • Следователи не исключают, что самолет разбился после попадания в него ракеты, однако эта версия пока не подтверждена, поэтому Украина ждет доказательства от стран Запада, сообщил президент Владимир Зеленский.
      • В СНБО Украины рассматривают 7 версий причин авиакатастрофы: 4 из них открыты, а 3 – "закрыты". Ни о каких окончательных выводах речь не идет, пока продолжается расследование.
      • Появилось видео катастрофы самолета, подлинность которого подтвердило именитое американское издание The New York Times.

      Смотрите видео катастрофы самолета МАУ:

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      Главные версии крушения самолета МАУ в Иране / инфографика 24 канала

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      К каким версиям катастрофы самолета МАУ в Иране склоняются разные страны / Инфографика 24 канала

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины авиация Авиакатастрофа МАУ в Иране Жертвы Иран Расследования Журналисты СМИ Катастрофа
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