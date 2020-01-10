В Иране почти полностью зачистили бульдозерами место катастрофы самолета МАУ: что там не так

С места падения самолета МАУ в Иране вывезли почти все обломки после катастрофы и теперь убирают мусор. При этом место катастрофы никто не охраняет и там нет следователей.

"Журналисты CBS только что посетили место падения самолета МАУ на западе от Тегерана. 9:00 по местному времени. По словам местных жителей, почти все обломки самолета были убраны вчера (9 января). Сейчас место падения очищают от мусора", – написала в твиттере корреспондент CBS News Элизабет Палмер.

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Она добавила, что на месте нет ни представителей служб безопасности, ни ограждения территории и никаких признаков каких-либо следственных.

CBS crew just visited the #Ukrainian airlines crash site west of Tehran. Nine am local time. Virtually all pieces of the plane were removed yesterday - say locals. Scavengers now picking site clean. No security. Not cordoned off. No sign of any investigators. pic.twitter.com/hhNJyokhjq — Elizabeth Palmer (@elizapalmer) 10 января 2020 г.

"Иранцы бульдозирували место крушения рейса №PS752", – написал в твиттере немецкий журналист издания Bild Юлиан Рьопке, добавив соответствующее фото с бульдозером, который убирает обломки самолета.

Die Iraner bulldozern die Absturzstelle von Flug #PS752!!!

Ein „wir waren es“ hätte es auch getan. pic.twitter.com/2KoVt1rAmS — Julian Röpcke (@JulianRoepcke) 9 января 2020 г.

По данным CBS News, место катастрофы было большим, и съемочная группа смогла осмотреть только одну его часть. Но после того, как журналисты посетили место происшествия, свидетель рассказал, что большие куски фюзеляжа и носа самолета были изъяты. Вывозить обломки и тела жертв начали в день катастрофы, 8 января.

Свидетели также рассказали, что видели, как 9 января приехал грузовик и тяжелая техника, которые забрали большую часть обломков. Иранские власти не сообщают, куда их увезли.

Журналисты издания отмечают, что украинские следователи не посещали этот участок по состоянию на полдень 10 января.

В то же время издание CNN сообщает, что вывоз обломков с места падения самолета является довольно необычным. Так, иранская полиция разгоняет людей, которые ходят на месте катастрофы, но мародеры все равно подбирают вещи жертв.

Информацию о вывозе обломков CNN подтвердил глава ПНС Ирана в гражданской авиации Али Абидзаде. Он сказал, что куски сбитого самолета были изъяты с места катастрофы и вывезены для расследования.

Крупные и мелкие куски разбившегося самолета были собраны и вывезены в ангар для реконструкции самолета для расследования причины катастрофы,

– заявил Абедзаде.

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Что говорят в Украине

Журналист Юрий Бутусов подтвердил, со ссылкой на межведомственную комиссию Украины в Иране, что обломки самолета сгребают бульдозерами.

10 января в 12:00 источник сообщил, что комиссия находится на месте катастрофы. Одна группа выехала в центр управления воздушным движением Ирана, чтобы получить доступ к записи работы радиолокаторов. Вторая группа на тот момент находилась на площадке сбора обломков самолета.

Детали самолета продолжают сгребать бульдозером и доставлять на площадку сбора. На месте катастрофы находится толпа различных людей в форме и без формы, сотни людей собирают и забирают фрагменты самолета, такое невозможно контролировать,

– сообщил источник.

Бутусов добавил, что техника сбрасывает фрагменты без всякого разбора на свалку деталей, из которой экспертам надо вытягивать детали и выкладывать остатки корпуса.

Источник в комиссии отметил, что при сгребании бульдозером невозможно обеспечить сохранность деталей, важных для понимания ситуации. По его мнению, было бы логично сфотографировать место падения, идентифицировать часть фрагментов, постепенно их аккуратно выносить и выкладывать.

Как доказать, например, характер взрыва, если на фрагменты корпуса уже сейчас могут быть нанесены новые повреждения бульдозером? Иранцы – грамотные образованные люди, они не могут это не понимать,

– добавил источник.

При этом украинской делегации до сих пор не показали фрагменты носовой части лайнера и кабины пилотов.

"Нет пассажирских кресел. Мы не понимаем, нам не показывают кабину, потому что изучают что-то сами, потому что она полностью уничтожена взрывом?", – отметил источник.

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Бульдозеры сгребают обломки самолета МАУ после катастрофы в Иране / Фото с фейсбук-страницы Бутусова

Пока не предоставлено ни одно доказательство начальной версии Ирана о технических причинах трагедии.

Член комиссии видит ситуацию сейчас такой:

Не представлены записи радара, где было бы видно, что самолет якобы разворачивается в сторону аэропорта;

Не представлены записи разговоров пилотов с диспетчерами, где пилоты могли бы сообщать о технических проблемах;

Нет никаких фактов о проблемах с техническим состоянием самолета от наземных служб аэропорта.

При этом сбор доказательств иранцы проводят небрежно, а это может затруднить выяснение истины.

К Ирану возникает целый ряд вопросов, на которые пока никто не дал ответов:

Какие ЗРК "Тор" находились вблизи аэропорта в ночь катастрофы самолета и в каком они состоянии?

Кто и почему вел съемку на телефон момента взрыва на борту самолета и его падения?

Была ли атака на лайнер случайной ошибкой или преднамеренным актом террора?

Что известно о крушении самолета МАУ в Иране

Утром 8 января через 8 минут после взлета из аэропорта Имама Хомейни украинский самолет МАУ разбился в Иране, вблизи Тегерана. Аппарат направлялся в Борисполь.

Погибли все 176 человек, которые находились на борту самолета: это 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди погибших – 11 украинцев: весь экипаж и 2 пассажиров.

После катастрофы полеты в Иран приостановили немало авиакомпаний со всего мира.

На место аварии оперативно отправились украинские специалисты для расследования причин катастрофы и чтобы вернуть тела погибших украинцев домой.



Карта с местом катастрофы самолета МАУ в Иране / Инфографика 24 канала

Каковы версии причин катастрофы украинского самолета

В аэропорту Имама предварительной причиной авиакатастрофы назвали возгорание двигателя.

Самолет загорелся из-за технических проблем , говорится в предварительном отчете иранской организации гражданской авиации. Пилоты пытались вернуться в аэропорт, но самолет загорелся в воздухе, упал и взорвался.

, говорится в предварительном отчете иранской организации гражданской авиации. Пилоты пытались вернуться в аэропорт, но самолет загорелся в воздухе, упал и взорвался. Версия неисправности двигателей пока не подтверждается , сообщил украинский журналист Юрий Бутусов.

, сообщил украинский журналист Юрий Бутусов. Ошибку экипажа самолета в авиакомпании МАУ отрицают.

Взрыв мог случиться в середине самого самолета, считает австралийский авиаэксперт Джефри Томас.

Пилот самолета с начала полета не имел связи с башней и диспетчером.

Самолет мог потерпеть крушение из-за удара ракетой , запущенной из иранского зенитно-ракетного комплекса "Тор" российского производства. Якобы остатки такой ракеты нашли на месте трагедии.

, запущенной из иранского зенитно-ракетного комплекса "Тор" российского производства. Якобы остатки такой ракеты нашли на месте трагедии. По данным американских СМИ, самолет нечаянно уничтожила иранская противовоздушная оборона. Организация гражданской авиации Ирана такую версию категорически отрицает.

Самолет на самом деле сбила иранская ракета , заявил премьер Канады Джастин Трюдо. Об этом же говорили президент США Дональд Трамп, а также премьеры Британии и Австралии Борис Джонсон и Скотт Мориссон.

, заявил премьер Канады Джастин Трюдо. Об этом же говорили президент США Дональд Трамп, а также премьеры Британии и Австралии Борис Джонсон и Скотт Мориссон. Следователи не исключают, что самолет разбился после попадания в него ракеты, однако эта версия пока не подтверждена, поэтому Украина ждет доказательства от стран Запада, сообщил президент Владимир Зеленский.

В СНБО Украины рассматривают 7 версий причин авиакатастрофы: 4 из них открыты, а 3 – "закрыты". Ни о каких окончательных выводах речь не идет, пока продолжается расследование.

4 из них открыты, а 3 – "закрыты". Ни о каких окончательных выводах речь не идет, пока продолжается расследование. Появилось видео катастрофы самолета, подлинность которого подтвердило именитое американское издание The New York Times.

Смотрите видео катастрофы самолета МАУ:



Главные версии крушения самолета МАУ в Иране / инфографика 24 канала