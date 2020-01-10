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      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ

      Расследование катастрофы МАУ: Украина получила важные данные от США

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      / dw.com

      Руководство Украины получило важные данные по авиакатастрофе украинского лайнера вблизи Тегерана. Их президенту Владимиру Зеленскому и министру иностранных дел Вадиму Пристайко сообщили представители США при встрече в Киеве.

      О получении информации сообщил в твиттере министр иностранных дел Вадим Пристайко.

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      Он заявил о том, что руководство Украины получило важные данные по авиакатастрофе украинского лайнера возле Тегерана во время встречи с руководством посольства США в Украине.

      Встретились с представителями США, в частности с руководителем посольства в Украине Кристиной Квин. Получили важные данные, которые обработают наши специалисты,
      – написал Пристайко.

      По его словам, разговор Зеленского с госсекретарем США Майком Помпео запланирована на 15:00 10 января.

      Ранее Майк Помпео заявил, что причины авиакатастрофы украинского самолета под Тегераном нужно установить как можно быстрее. Катастрофа могла произойти из-за неисправности лайнера, однако, если было внешнее воздействие, США незамедлительно должны узнать об этом.

      Версии причин авиакатастрофы в Иране

      • Сначала в Иране предварительной причиной назвали возгорание двигателя. Эксперты к такой версии относятся скептически. Все потому, что компания подтверждает исправность самолета и подчеркивает профессионализма экипажа.
      • К расследованию пригласили Украину, США, Швецию и Канаду. Государственная комиссия, созданная в Украине для расследования катастрофы, сообщила, что на двигателях воздушного судна не обнаружено следов пожара. Поэтому версия неисправности двигателей пока не подтверждается.
      • Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что украинская сторона имеет семь версий причин катастрофы самолета МАУ в Иране, три из которых - "закрытые". Окончательное решение смогут принять только после проведения всех необходимых исследований. 4 версии причин катастрофы: возможное поражение российской ракетой ЗРК "Тор"; столкновение с беспилотным летательным аппаратом или другим летательным объектом; разрушение и взрыв двигателя по техническим причинам; взрыв внутри самолета в результате террористического акта.
      • Первыми информацию о том, что самолет сбила ракета обнародовала волонтерское сообщество расследователей Bellingcat. В соцсетях она распространила фото, согласно которым авиакатастрофу мог вызвать удар ракетой, запущенной из зенитно-ракетного комплекса "Тор" российского производства. Впоследствии Bellingcat подтвердил геолокацию видео, на котором самолет сбивает ракета.
      • Пентагон США также заявил, что украинский самолет МАУ сбили иранской зенитной ракетой. По данным источников в Пентагоне, инцидент был случайным.
      • Вскоре после этого президент США Дональд Трамп отметил, что катастрофа украинского самолета могла произойти из-за определенного внешнего воздействия. В то же время он отметил, что "кто-то мог просто ошибиться".
      • Через некоторое время с похожим заявлением выступил премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Он сослался на "ряд источников", включая канадскую разведку. О том, что самолет МАУ сбила ракета, заявил и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
      • В то же время Гражданская авиация Ирана опровергла версию о ракетном ударе по украинскому самолету. По их словам, лайнер не могли сбить ракетой, поскольку на этой высоте в то же время летели еще несколько авиасудов. Кроме того, на месте трагедии специалисты якобы не нашли никаких обломков ракет.

      авіакатастрофа
      Версии причин авиакатастрофы / Инфографика 24 канала

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Новости политики авиация Авиакатастрофа МАУ в Иране Владимир Зеленский Майк Помпео Новости США Вадим Пристайко МАУ Иран
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