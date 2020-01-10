Расследование катастрофы МАУ: Украина получила важные данные от США

Руководство Украины получило важные данные по авиакатастрофе украинского лайнера вблизи Тегерана. Их президенту Владимиру Зеленскому и министру иностранных дел Вадиму Пристайко сообщили представители США при встрече в Киеве.

О получении информации сообщил в твиттере министр иностранных дел Вадим Пристайко.

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Он заявил о том, что руководство Украины получило важные данные по авиакатастрофе украинского лайнера возле Тегерана во время встречи с руководством посольства США в Украине.

Встретились с представителями США, в частности с руководителем посольства в Украине Кристиной Квин. Получили важные данные, которые обработают наши специалисты,

– написал Пристайко.

По его словам, разговор Зеленского с госсекретарем США Майком Помпео запланирована на 15:00 10 января.

Разом з Президентом Володимиром Зеленським зустрілися з представниками США, зокрема із керівницею Посольства в Україні Крістіною Квін. Отримали важливі дані, які будуть опрацьовані нашими фахівцями. Очікуємо розмови @ZelenskyyUa з Держсекретарем США @SecPompeo о 15:00. — Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) January 10, 2020

Ранее Майк Помпео заявил, что причины авиакатастрофы украинского самолета под Тегераном нужно установить как можно быстрее. Катастрофа могла произойти из-за неисправности лайнера, однако, если было внешнее воздействие, США незамедлительно должны узнать об этом.

Версии причин авиакатастрофы в Иране