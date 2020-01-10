Иран назвал сроки расследования авиакатастрофы самолета МАУ
Власти Ирана заявили, что расследование катастрофы украинского самолета под Тегераном может затянуться от одного до двух лет. При этом только расшифровки "черных ящиков" займут один-два месяца.
В то же время расшифровывать их иранцы намерены самостоятельно, сообщает Al Jazeera.
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Впрочем, если возникнет необходимость, то данные "черных ящиков" могут отправить в Украину, Россию, Францию или Канаду.
Основные версии причин авиакатастрофы самолета МАУ / инфографика 24 канала
Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране: главное
- Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" рейса PS 752 Тегеран – Киев разбился утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране.
- На борту находилось 167 пассажиров (среди них – 2 украинцев) и 9 членов экипажа (все украинцы). Большинство из пассажиров – граждане Ирана и Канады. 25 жертв авиакатастрофы – дети до 16 лет.
- Глава иранской организации гражданской авиации сообщил, что пилот самолета МАУ, что потерпел авиакатастрофу близ Тегерана, с начала полета не имел связи с башней и диспетчером.
- Иран опубликовал предварительный отчет о причинах авиакатастрофы. В соответствии с ним трагедия произошла из-за технических проблем самолета.
- Президент МАУ Евгений Дыхне сообщил, что самолет был исправным. Последнее техническое обслуживание самолет прошел 6 января 2020 года, то есть за два дня до авиакатастрофы в Иране.
- В СНБО заявили о 7 версиях причин авиакатастрофы, три из которых являются закрытыми. Окончательную версию озвучат после проведения всех необходимых исследований. Среди известных версий – возможное поражение российской ракетой.
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