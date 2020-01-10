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      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ
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      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ

      Іран назвав терміни розслідування авіакатастрофи літака МАУ

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      Іран: розслідування причин авіакатастрофи МАУ займе до 2 років / Getty Images

      Влада Ірану заявила, що розслідування катастрофи українського літака під Тегераном може затягнутися від одного до двох років. При цьому лише розшифрування "чорних ящиків" займе один-два місяці.

      Водночас розшифровувати їх іранці мають намір самотужки, повідомляє Al Jazeera.

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      Втім якщо виникне необхідність, то дані "чорних ящиків" можуть відпривити в Україну, Росію, Францію або Канаду.

      Іран, аварія МАУ, основні версії катастрофи
      Основні версії причин авіакатастрофи літака МАУ / інфографіка 24 каналу

      Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: головне

      • Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" рейсу PS 752 Тегеран – Київ розбився зранку 8 січня незабаром після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані.
      • Загинули усі 167 пасажирів (серед них – 2 українців) і 9 членів екіпажу (усі українці). Більшість із пасажирів – громадяни Ірану і Канади. 25 жертв авіакатастрофи – діти до 16 років.
      • Голова іранської організації цивільної авіації повідомив, що пілот літака МАУ, що зазнав авіакатастрофи поблизу Тегерана, від початку польоту не мав зв'язку з вежею та диспетчером.
      • Іран опублікував попередній звіт про причини авіакатастрофи. Відповідно до нього трагедія сталася через технічні проблеми літака.
      • Президент МАУ Євгеній Дихне повідомив, що літак був справним. Останнє технічне обслуговування літак пройшов 6 січня 2020 року, тобто за два дні до авіакатастрофи в Ірані.
      • У РНБО заявили про 7 версій причин авіакатастрофи, три з яких є закритими. Остаточну версію озвучать після проведення всіх необхідних досліджень. Серед відомих версій – можливе ураження російською ракетою.
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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Авіакатастрофа МАУ в Ірані Іран авіація
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