Іран назвав терміни розслідування авіакатастрофи літака МАУ
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Влада Ірану заявила, що розслідування катастрофи українського літака під Тегераном може затягнутися від одного до двох років. При цьому лише розшифрування "чорних ящиків" займе один-два місяці.
Водночас розшифровувати їх іранці мають намір самотужки, повідомляє Al Jazeera.
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Втім якщо виникне необхідність, то дані "чорних ящиків" можуть відпривити в Україну, Росію, Францію або Канаду.
Основні версії причин авіакатастрофи літака МАУ / інфографіка 24 каналу
Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: головне
- Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" рейсу PS 752 Тегеран – Київ розбився зранку 8 січня незабаром після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані.
- Загинули усі 167 пасажирів (серед них – 2 українців) і 9 членів екіпажу (усі українці). Більшість із пасажирів – громадяни Ірану і Канади. 25 жертв авіакатастрофи – діти до 16 років.
- Голова іранської організації цивільної авіації повідомив, що пілот літака МАУ, що зазнав авіакатастрофи поблизу Тегерана, від початку польоту не мав зв'язку з вежею та диспетчером.
- Іран опублікував попередній звіт про причини авіакатастрофи. Відповідно до нього трагедія сталася через технічні проблеми літака.
- Президент МАУ Євгеній Дихне повідомив, що літак був справним. Останнє технічне обслуговування літак пройшов 6 січня 2020 року, тобто за два дні до авіакатастрофи в Ірані.
- У РНБО заявили про 7 версій причин авіакатастрофи, три з яких є закритими. Остаточну версію озвучать після проведення всіх необхідних досліджень. Серед відомих версій – можливе ураження російською ракетою.
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