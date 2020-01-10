С этим надо очень быстро разобраться, – Помпео о крушении самолета МАУ в Иране

Установить причины авиакатастрофы украинского самолета под Тегераном нужно как можно быстрее. Катастрофа могла произойти из-за неисправности лайнера, однако если есть внешнее влияние, США должены немедленно узнать об этом.

Так сказал госсекретарь США Майк Помпео в комментарии журналистам Fox News. Он уточнил, что уже видел предварительные отчеты по катастрофе.

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Я видел отчеты. Я могу только сказать, что нам нужно очень быстро разобраться в этом,

– заявил Помпео.

Он добавил: авиакатастрофу мог вызвать механический сбой.

Если же это было более коварное иранское преступление, то американский народ должен это знать,

– уточнил он.

Заметим, что иранское правительство назвало заявления лидеров Канады и Великобритании о сбитии самолета МАУ под Тегераном "ложью и психологической операцией США и их союзников".

Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране/ инфографика 24 канала

Что известно об авиакатастрофе самолета МАУ в Иране?Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" рейса PS 752 Тегеран – Киев разбился утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране.



На борту находилось 167 пассажиров (среди них 2 украинцев) и 9 членов экипажа (все украинцы). Большинство из пассажиров – граждане Ирана и Канады. 25 жертв авиакатастрофы – дети до 16 лет.

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