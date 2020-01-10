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      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ
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      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ

      С этим надо очень быстро разобраться, – Помпео о крушении самолета МАУ в Иране

      71 Читати новину українською
      Майк Помпео / Getty images

      Установить причины авиакатастрофы украинского самолета под Тегераном нужно как можно быстрее. Катастрофа могла произойти из-за неисправности лайнера, однако если есть внешнее влияние, США должены немедленно узнать об этом.

      Так сказал госсекретарь США Майк Помпео в комментарии журналистам Fox News. Он уточнил, что уже видел предварительные отчеты по катастрофе.

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      Я видел отчеты. Я могу только сказать, что нам нужно очень быстро разобраться в этом,
      – заявил Помпео.

      Он добавил: авиакатастрофу мог вызвать механический сбой.

      Если же это было более коварное иранское преступление, то американский народ должен это знать,
      – уточнил он.

      Заметим, что иранское правительство назвало заявления лидеров Канады и Великобритании о сбитии самолета МАУ под Тегераном "ложью и психологической операцией США и их союзников".

      Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране/ инфографика 24 канала

      Что известно об авиакатастрофе самолета МАУ в Иране?Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" рейса PS 752 Тегеран – Киев разбился утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране.

      На борту находилось 167 пассажиров (среди них 2 украинцев) и 9 членов экипажа (все украинцы). Большинство из пассажиров – граждане Ирана и Канады. 25 жертв авиакатастрофы – дети до 16 лет.

      Попередні версії причин авіакатастрофи:

      • В СНБО рассматривают 7 версий причин авиакатастрофы, три из которых являются закрытыми. Окончательную версию озвучат после проведения всех необходимых исследований.
      • К 4 основным версиям причин катастрофы относятся: возможное поражение российской ракетой ЗРК "Тор"; столкновение с беспилотным летательным аппаратом или другим летательным объектом; разрушение и взрыв двигателя по техническим причинам; взрыв внутри самолета в результате террористического акта.
      • В предварительном отчете иранской организации гражданской авиации говорится, что Boeing 737 авиакомпании МАУ загорелся из-за технических проблем и разбился возле международного аэропорта Тегерана вскоре после взлета. Согласно отчету, самолет загорелся, когда находился еще в воздухе. По словам главы организации Али Абидзаде, на возгорание перед катастрофой указывают сообщения очевидцев, а траектория полета, якобы, говорит о том, что лайнер собирался вернуться в аэропорт вылета.
      • Вместе с тем, государственная комиссия, созданная в Украине для расследования катастрофы самолета МАУ в Иране, сообщила, что на двигателях воздушного судна не обнаружено следов пожара. Версия неисправности двигателей пока не подтверждается.
      • Тем временем американские СМИ со ссылкой на источники в Пентагоне сообщали, что украинский пассажирский самолет сбила иранская ракета, выпущенная противовоздушной обороной страны.
      • Сомнения относительно технических неисправностей украинского самолета имеет и американский лидер Дональд Трамп. Он говорит: вероятно, "кто-то совершил ошибку" и "случилось что-то очень ужасное".
      • Премьер Канады Джастин Трюдо вечером 9 января выступил с заявлением, в котором выразил уверенность: украинский самолет сбила российская ракета класса "земля – воздух", случайно выпущенная противовоздушной обороной Ирана. Трюдо сослался на канадскую разведку.
      • О сбитии самолета ракетой высказался и британский премьер-министр Борис Джонсон.
      • Кроме того, вечером 9 января в сети распространили видео, снятое в иранских окрестностях очевидцем авиакатастрофы. Его подлинность подтвердили американские СМИ. В ролике видно, как в самолет в небе что-то попадает, после чего он загорается. СМИ предполагают, что ракет могло быть две.


      Версии причин катастрофы украинского самолета в Иране/ инфографика 24 канала

      Катастрофа самолета МАУ: трогательные истории пассажиров Boeing-737 с фото
      сегодня
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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Авиакатастрофа МАУ в Иране Иран Новости США Майк Помпео
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