З цим треба дуже швидко розібратися, – Помпео про катастрофу літака МАУ в Ірані
Встановити причини авіакатастрофи українського літака під Тегераном потрібно якомога швидше. Катастрофа могла статися через несправності лайнера, однак, якщо був зовнішній вплив, США має негайно дізнатися про це.
Так сказав Держсекретар США Майк Помпео у коментарі журналістам Fox News. Він уточнив, що вже бачив попередні звіти щодо катастрофи.
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Я бачив звіти. Я можу тільки сказати, що нам потрібно дуже швидко розібратися в цьому,
– заявив Помпео.
Він додав: авіакатастрофу міг викликати механічний збій.
Якщо ж це був більш підступний іранський злочин, то американський народ має це знати,
– уточнив він.
Зауважимо, що іранський уряд назвав заяви лідерів Канади і Великої Британії про збиття літака МАУ під Тегераном "брехнею і психологічною операцією США та їх союзників".
Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані/ інфографіка 24 каналу
Що відомо про авіакатастрофу літака МАУ в Ірані?Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" рейсу PS 752 Тегеран – Київ розбився зранку 8 січня незабаром після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані.
На борту перебувало 167 пасажирів (серед них – 2 українців) і 9 членів екіпажу (усі українці). Більшість із пасажирів – громадяни Ірану і Канади. 25 жертв авіакатастрофи – діти до 16 років.
Попередні версії причин авіакатастрофи:
- У РНБО розглядають 7 версій причин авіакатастрофи, три з яких є закритими. Остаточну версію озвучать після проведення всіх необхідних досліджень.
- До 4 основних версії причин катастрофи належать: можливе ураження російською ракетою ЗРК "Тор"; зіткнення з безпілотним літальним апаратом або іншим літальним об'єктом; руйнування і вибух двигуна з технічних причин; вибух всередині літака в результаті терористичного акту.
- У попередньому звіті іранської організації цивільної авіації мовиться, що Boeing 737 авіакомпанії МАУ загорівся через технічні проблеми і розбився поблизу міжнародного аеропорту Тегерана незабаром після зльоту. Згідно зі звітом, літак загорівся, коли перебував ще у повітрі.
- Водночас, державна комісія, створена в Україні для розслідування катастрофи літака МАУ в Ірані, повідомила, що на двигунах повітряного судна не виявлено слідів пожежі. Версія несправності двигунів поки не підтверджується.
- Тим часом американські ЗМІ з посиланням на джерела в Пентагоні передають, що український пасажирський літак збила іранська ракета, випущена протиповітряною обороною країни.
- Сумніви щодо технічних несправностей українського літака має й американський лідер Дональд Трамп. Він каже: ймовірно, "хтось здійснив помилку" і "трапилось щось дуже жахливе".
- Прем'єр Канади Джастін Трюдо ввечері 9 січня виступив із заявою, у якій висловив певність: український літак збила російська ракета класу "земля – повітря", випадково випущена протиповітряною обороною Ірану. Трюдо послався на канадську розвідку.
- Про збиття літака ракетою висловився і британський прем'єр-міністр Борис Джонсон.
- Окрім того, ввечері 9 січня у мережі поширили відео, зняте на іранських околицях очевидцем авіакатастрофи. Його справжність підтвердили американські ЗМІ. на ролику видно, як у літак в небі щось влучає, після чого він спалахує. ЗМІ припускають, що ракет могло бути дві.
Версії причин катастрофи українського літака в Ірані/ інфографіка 24 каналу