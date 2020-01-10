З цим треба дуже швидко розібратися, – Помпео про катастрофу літака МАУ в Ірані

Встановити причини авіакатастрофи українського літака під Тегераном потрібно якомога швидше. Катастрофа могла статися через несправності лайнера, однак, якщо був зовнішній вплив, США має негайно дізнатися про це.

Так сказав Держсекретар США Майк Помпео у коментарі журналістам Fox News. Він уточнив, що вже бачив попередні звіти щодо катастрофи.

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Я бачив звіти. Я можу тільки сказати, що нам потрібно дуже швидко розібратися в цьому,

– заявив Помпео.

Він додав: авіакатастрофу міг викликати механічний збій.

Якщо ж це був більш підступний іранський злочин, то американський народ має це знати,

– уточнив він.

Зауважимо, що іранський уряд назвав заяви лідерів Канади і Великої Британії про збиття літака МАУ під Тегераном "брехнею і психологічною операцією США та їх союзників".



Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані/ інфографіка 24 каналу

Що відомо про авіакатастрофу літака МАУ в Ірані?Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" рейсу PS 752 Тегеран – Київ розбився зранку 8 січня незабаром після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані.

На борту перебувало 167 пасажирів (серед них – 2 українців) і 9 членів екіпажу (усі українці). Більшість із пасажирів – громадяни Ірану і Канади. 25 жертв авіакатастрофи – діти до 16 років.

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Версії причин катастрофи українського літака в Ірані/ інфографіка 24 каналу