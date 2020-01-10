Самолет МАУ в Иране вероятно сбила ракета: Bellingcat подтвердил геолокацию видео – фото

Вечером 9 января по сети начали распространять ролик, на котором видно взрыв в воздухе. Предполагалось, что это кадры последнего полета украинского пассажирского самолета МАУ разбившегося над Тегераном. Позже ряд американских СМИ подтвердил подлинность этого видео. Журналисты добавляют: видео подтверждает версию о сбитии авиасудна ракетой.

Так, издание The New York Times связалось с человеком, который снял видео, получило его в высоком разрешении и подтвердило его подлинность. В CNN это подтвердили и со ссылкой на собственные источники предположили, что Иран мог выпустить по самолету МАУ две ракеты российского производства класса "земля – ​​воздух". А вот расследователи с Bellingcat установили геолокацию ролика.

Внимание! Катастрофа МАУ в Иране: Британия также заявила о сбитии украинского самолета иранской ракетой

Его сняли в окрестностях иранской столицы.

Это видео отсняли в жилом районе в Параде (координаты 35.489414, 50.906917), пригороде Тегерана, что к западу от международного аэропорта Имама Хомейни, с которого рейс "Международных Авиалиний Украины" (PS752) отправился в Киев,

– говорится в сообщении.

Камера здесь направлена ​​на северо-восток, к траектории полета PS752. В спутниковых снимках можно найти ряд элементов исходного видео, включая многоквартирные блоки, светильники и строительную зону, расположенную слева от положения камеры.



Видео сопоставили с местностью / изображение Bellingcat

Измерив время, которое понадобилось камере, чтобы услышать взрыв (ориентировочно – 10,7 секунды), мы оценили прямолинейное расстояние события от камеры (примерно в 3,6 километра). Используя теорему Пифагора, мы вычислили расстояние от камеры до события (примерно 2,8 километра). Затем мы построили траекторию полета PS752 (взяты из FlightRadar24),

– добавляют журналисты.



Видео сопоставили с траекторией полета самолета МАУ / изображение Bellingcat

В издании добавляют: непонятно, почему человек, который держал камеру, в то время снимал. Вероятно, было две ракеты, после первого удара автор ролика решил начать съемку и зафиксировал попадание в борт второй ракеты.

Видео, на котором видно, как украинский самолет будто что-то сбивает в воздухе:

#BREAKING: New York Times confirms video to show Ukrainian flight #PS752 and the moment a missile strikespic.twitter.com/nDiZckxyVD — Amichai Stein (@AmichaiStein1) 9 січня 2020 р.

Что известно об авиакатастрофе самолета МАУ в Иране?

Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" рейса PS 752 Тегеран – Киев разбился утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране.

На борту находились 167 пассажиров (среди них – 2 украинца) и 9 членов экипажа (все украинцы). Большинство из пассажиров – граждане Ирана и Канады. 25 жертв авиакатастрофы – дети до 16 лет.

Предыдущие версии причин авиакатастрофы:

В СНБО рассматривают 7 версий причин авиакатастрофы, три из которых закрытые. Окончательную версию озвучат после проведения всех необходимых исследований.

К 4 основным версиям причин катастрофы относятся: возможное поражение российской ракетой ЗРК "Тор"; столкновение с беспилотным летательным аппаратом или другим летательным объектом; разрушение и взрыв двигателя по техническим причинам; взрыв внутри самолета в результате террористического акта .

. В предыдущем отчете иранской организации гражданской авиации говорится, что Boeing 737 авиакомпании МАУ загорелся из-за технических проблем и разбился вблизи международного аэропорта Тегерана вскоре после взлета. Согласно отчету самолет загорелся, когда находился еще в воздухе.

и разбился вблизи международного аэропорта Тегерана вскоре после взлета. Согласно отчету самолет загорелся, когда находился еще в воздухе. В то же время, государственная комиссия, созданная в Украине для расследования катастрофы самолета МАУ в Иране, сообщила, что на двигателях воздушного судна не обнаружено следов пожара . Версия неисправности двигателей пока не подтверждается.

. Версия неисправности двигателей пока не подтверждается. Между тем американские СМИ со ссылкой на источники в Пентагоне передают, что украинский пассажирский самолет сбила иранская ракета , выпущенная противовоздушной обороной страны. После этого сообщения в сети появился ролик, подтверждающий это и появилось предположение: ракетных ударов вообще могло быть 2.

со ссылкой на источники в Пентагоне передают, что украинский пассажирский самолет , выпущенная противовоздушной обороной страны. После этого сообщения в сети появился ролик, подтверждающий это и появилось предположение: ракетных ударов вообще могло быть 2. Сомнения относительно технических неисправностей украинского самолета имеет и американский лидер Дональд Трамп . Он говорит: вероятно, "кто-то совершил ошибку" и "случилось что-то очень ужасное".

. Он и "случилось что-то очень ужасное". Со ссылкой на разведку страны, канадский премьер Джастин Трюдо заявил, что украинский самолет над Тегераном сбила ракета класса "земля – ​​воздух". Ее якобы выпустили случайно. Это подтвердил и премьер Великобритании Борис Джонсон.

Между тем Организация гражданской обороны Ирана отвергает версию о сбитии самолета. Там говорят: в небе в то время было много других самолетов на той же высоте.



Версии причин катастрофы самолета МАУ в Иране / инфографика 24 канала