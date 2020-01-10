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      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ

      Розслідування катастрофи МАУ: Україна отримала важливі дані від США

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      Україна отримала важливі дані від США щодо авіакатастрофи в Ірані / dw.com

      Керівництво України отримало важливі дані щодо авіакатастрофи українського лайнера поблизу Тегерана. Їх президенту Володимиру Зеленському та міністру закордонних справ Вадиму Пристайку повідомили представники США при зустрічі у Києві.

      Про отримання інформації повідомив у твіттері міністр закордонних справ Вадим Пристайко.

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      Він заявив про те, що керівництво України отримало важливі дані щодо авіакатастрофи українського лайнера біля Тегерану під час зустрічі з керівництвом посольства США в Україні.

      Зустрілися з представниками США, зокрема з керівником посольства в Україні Крістіною Квін. Отримали важливі дані, які оброблять наші фахівці,
      – написав Пристайко.

      За його словами, розмова Зеленського з держсекретарем США Майком Помпео запланована на 15:00 10 січня.

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      Теги: Іран авіація Авіакатастрофа МАУ в Ірані Новини політики Новини України
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