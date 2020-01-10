Розслідування катастрофи МАУ: Україна отримала важливі дані від США

Керівництво України отримало важливі дані щодо авіакатастрофи українського лайнера поблизу Тегерана. Їх президенту Володимиру Зеленському та міністру закордонних справ Вадиму Пристайку повідомили представники США при зустрічі у Києві.

Про отримання інформації повідомив у твіттері міністр закордонних справ Вадим Пристайко.

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Він заявив про те, що керівництво України отримало важливі дані щодо авіакатастрофи українського лайнера біля Тегерану під час зустрічі з керівництвом посольства США в Україні.

Зустрілися з представниками США, зокрема з керівником посольства в Україні Крістіною Квін. Отримали важливі дані, які оброблять наші фахівці,

– написав Пристайко.

За його словами, розмова Зеленського з держсекретарем США Майком Помпео запланована на 15:00 10 січня.

Разом з Президентом Володимиром Зеленським зустрілися з представниками США, зокрема із керівницею Посольства в Україні Крістіною Квін. Отримали важливі дані, які будуть опрацьовані нашими фахівцями. Очікуємо розмови @ZelenskyyUa з Держсекретарем США @SecPompeo о 15:00. — Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) January 10, 2020

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