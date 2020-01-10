Самолет МАУ в Иране могли сбить ракетой с секретной базы, – Bellingcat

Украинский самолет МАУ могли сбить 8 января вблизи Тегерана ракетой с секретной иранской военной базы IRSG.

Об этом рассказал один из представителей международной группы расследователей Bellingcat Кристо Грозев в своем твиттере. Он пробовал вычислить траекторию вероятного запуска ракеты.

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По словам расследователя, он исследовал визуальную скорость ракеты и сравнил ее со скоростью ракеты, выпущенной из зенитно-ракетного комплекса "Тор" российского производства. По данным источников Newsweek, именно из него сбили самолет МАУ.

Я смог вычислить угол относительно траектории. Это расстояние от места запуска составляло около 6,5 километра. Кандидат один: секретная база IRSG,

- отметил Грозев.

Tried to compute the possible launch location. By using the visually perceived speed of movement of missile vs actual known TOR-M speed, I was able to compute angle relative to trajectory. This implied distance from launch site was approx. 6.5 km. One candidate: IRSG Secret Base pic.twitter.com/njetEIl0Vl — Christo Grozev (@christogrozev) 9 січня 2020 р.

Почему появилась версия, что самолет МАУ сбила ракета?

Ранее в сети появились видео момента авиакатастрофы украинского самолета МАУ в Иране. На одном из них видно, как в самолет в небе что-то попадает, после чего он загорается. Впоследствии в СNN со ссылкой на свои источники заявили, что Иран сбил самолет МАУ двумя ракетами. Это ракеты класса земля-воздух (SA-15) российского производства.

В то же время в Пентагоне США считают, что украинский самолет МАУ в Иране был случайно сбит иранской зенитной ракетой. Такую же версию назвал и премьер Канады Джастин Трюдо и премьер Великобритании Борис Джонсон.

Президент Украины Владимир Зеленский не исключил, что самолет МАУ разбился в Иране после попадания в него ракеты. Однако эта версия пока не является подтвержденной, поэтому Украина ждет доказательства от стран Запада.

Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране: главное

Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" рейса PS 752 Тегеран – Киев разбился утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране.

Погибли все 167 пассажиров (среди них – 2 украинца) и 9 членов экипажа (все украинцы). Большинство из пассажиров – граждане Ирана и Канады. 25 жертв авиакатастрофы – дети до 16 лет.

Глава иранской организации гражданской авиации сообщил, что пилот самолета МАУ, потерпел крушение вблизи Тегерана, от начала полета не имел связи с башней и диспетчером.

Иран опубликовал предварительный отчет о причинах авиакатастрофы. Согласно ему, трагедия произошла из-за технических проблем самолета.

Президент МАУ Евгений Дыхне сообщил, что самолет был исправен. Последнее техническое обслуживание самолет прошел 6 января 2020 года, то есть за два дня до авиакатастрофы в Иране.

В СНБО заявили о 7 версиях причин авиакатастрофы, три из которых являются закрытыми. Окончательную версию озвучат после проведения всех необходимых исследований. Среди известных версий – возможное поражение российской ракетой.



Основные причины авиакатастрофы с самолетом МАУ в Иране / инфографика 24 канала