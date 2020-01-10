Самолет МАУ в Иране могли сбить ракетой с секретной базы, – Bellingcat
Украинский самолет МАУ могли сбить 8 января вблизи Тегерана ракетой с секретной иранской военной базы IRSG.
Об этом рассказал один из представителей международной группы расследователей Bellingcat Кристо Грозев в своем твиттере. Он пробовал вычислить траекторию вероятного запуска ракеты.
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По словам расследователя, он исследовал визуальную скорость ракеты и сравнил ее со скоростью ракеты, выпущенной из зенитно-ракетного комплекса "Тор" российского производства. По данным источников Newsweek, именно из него сбили самолет МАУ.
Я смог вычислить угол относительно траектории. Это расстояние от места запуска составляло около 6,5 километра. Кандидат один: секретная база IRSG,
- отметил Грозев.
Почему появилась версия, что самолет МАУ сбила ракета?
Ранее в сети появились видео момента авиакатастрофы украинского самолета МАУ в Иране. На одном из них видно, как в самолет в небе что-то попадает, после чего он загорается. Впоследствии в СNN со ссылкой на свои источники заявили, что Иран сбил самолет МАУ двумя ракетами. Это ракеты класса земля-воздух (SA-15) российского производства.
В то же время в Пентагоне США считают, что украинский самолет МАУ в Иране был случайно сбит иранской зенитной ракетой. Такую же версию назвал и премьер Канады Джастин Трюдо и премьер Великобритании Борис Джонсон.
Президент Украины Владимир Зеленский не исключил, что самолет МАУ разбился в Иране после попадания в него ракеты. Однако эта версия пока не является подтвержденной, поэтому Украина ждет доказательства от стран Запада.
Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране: главное
- Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" рейса PS 752 Тегеран – Киев разбился утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране.
- Погибли все 167 пассажиров (среди них – 2 украинца) и 9 членов экипажа (все украинцы). Большинство из пассажиров – граждане Ирана и Канады. 25 жертв авиакатастрофы – дети до 16 лет.
- Глава иранской организации гражданской авиации сообщил, что пилот самолета МАУ, потерпел крушение вблизи Тегерана, от начала полета не имел связи с башней и диспетчером.
- Иран опубликовал предварительный отчет о причинах авиакатастрофы. Согласно ему, трагедия произошла из-за технических проблем самолета.
- Президент МАУ Евгений Дыхне сообщил, что самолет был исправен. Последнее техническое обслуживание самолет прошел 6 января 2020 года, то есть за два дня до авиакатастрофы в Иране.
- В СНБО заявили о 7 версиях причин авиакатастрофы, три из которых являются закрытыми. Окончательную версию озвучат после проведения всех необходимых исследований. Среди известных версий – возможное поражение российской ракетой.
Основные причины авиакатастрофы с самолетом МАУ в Иране / инфографика 24 канала