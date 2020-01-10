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      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ

      Літак МАУ в Ірані могли збити ракетою із секретної бази, – Bellingcat

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      Український літак могли збити з секретної бази Ірану / Фото з Twitter avincidents

      Український літак МАУ могли збити 8 січня поблизу Тегерана ракетою із секретної іранської військової бази IRSG.

      Про це розповів один з представників міжнародної групи розслідувачів Bellingcat Крісто Грозєв у своєму твіттері. Він пробував вирахувати траєкторію ймовірного запуску ракети.

      Важливо: Український літак розбився в Ірані, загинуло 176 людей: останні новини, фото, відео

      За словами розслідувача, він дослідив візуальну швидкість ракети та порівняв її із швидкістю ракети, випущеної із зенітно-ракетного комплексу "Тор" російського виробництва. За даними джерел Newsweek, саме з нього збили літак МАУ.

      Я зміг обчислити кут відносно траєкторії. Ця відстань від місця запуску становила близько 6,5 кілометра. Кандидат один: секретна база IRSG,
      – зазначив Грозєв.

       

      Чому з'явилась версія, що літак МАУ збила ракета?

      Раніше у мережі з'явилися відео моменту авіакатастрофи українського літака МАУ в Ірані. На одному з них видно, як у літак в небі щось влучає, після чого він спалахує. Згодом у СNN з посиланням на свої джерела заявили, що Іран збив літак МАУ двома ракетами. Це ракети класу земля-повітря (SA-15) російського виробництва.

      Водночас у Пентагоні США вважають, що український літак МАУ в Ірані був випадково збитий іранською зенітною ракетою. Таку ж версію назвав і прем'єр Канади Джастін Трюдо та прем'єр Великобританії Борис Джонсон.

      Президент України Володимир Зеленський не виключив, що літак МАУ розбився в Ірані після влучання у нього ракети. Проте ця версія поки не є підтвердженою, тож Україна чекає на докази від країн Заходу.

      Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: головне

      • Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" рейсу PS 752 Тегеран – Київ розбився зранку 8 січня незабаром після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані.
      • Загинули усі 167 пасажирів (серед них – 2 українців) і 9 членів екіпажу (усі українці). Більшість із пасажирів – громадяни Ірану і Канади. 25 жертв авіакатастрофи – діти до 16 років.
      • Голова іранської організації цивільної авіації повідомив, що пілот літака МАУ, що зазнав авіакатастрофи поблизу Тегерана, від початку польоту не мав зв'язку з вежею та диспетчером.
      • Іран опублікував попередній звіт про причини авіакатастрофи. Відповідно до нього трагедія сталася через технічні проблеми літака.
      • Президент МАУ Євгеній Дихне повідомив, що літак був справним. Останнє технічне обслуговування літак пройшов 6 січня 2020 року, тобто за два дні до авіакатастрофи в Ірані.
      • У РНБО заявили про 7 версій причин авіакатастрофи, три з яких є закритими. Остаточну версію озвучать після проведення всіх необхідних досліджень. Серед відомих версій – можливе ураження російською ракетою.

      причини авіакатастрофи літака мау в ірані
      Основні причини авіакатастрофи з літаком МАУ в Ірані / інфографіка 24 каналу

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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Авіакатастрофа МАУ в Ірані Іран авіація Новини політики Жертви Розслідування
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