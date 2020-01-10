Літак МАУ в Ірані могли збити ракетою із секретної бази, – Bellingcat

Український літак МАУ могли збити 8 січня поблизу Тегерана ракетою із секретної іранської військової бази IRSG.

Про це розповів один з представників міжнародної групи розслідувачів Bellingcat Крісто Грозєв у своєму твіттері. Він пробував вирахувати траєкторію ймовірного запуску ракети.

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За словами розслідувача, він дослідив візуальну швидкість ракети та порівняв її із швидкістю ракети, випущеної із зенітно-ракетного комплексу "Тор" російського виробництва. За даними джерел Newsweek, саме з нього збили літак МАУ.

Я зміг обчислити кут відносно траєкторії. Ця відстань від місця запуску становила близько 6,5 кілометра. Кандидат один: секретна база IRSG,

– зазначив Грозєв.

Tried to compute the possible launch location. By using the visually perceived speed of movement of missile vs actual known TOR-M speed, I was able to compute angle relative to trajectory. This implied distance from launch site was approx. 6.5 km. One candidate: IRSG Secret Base pic.twitter.com/njetEIl0Vl — Christo Grozev (@christogrozev) 9 січня 2020 р.

Чому з'явилась версія, що літак МАУ збила ракета?

Раніше у мережі з'явилися відео моменту авіакатастрофи українського літака МАУ в Ірані. На одному з них видно, як у літак в небі щось влучає, після чого він спалахує. Згодом у СNN з посиланням на свої джерела заявили, що Іран збив літак МАУ двома ракетами. Це ракети класу земля-повітря (SA-15) російського виробництва.

Водночас у Пентагоні США вважають, що український літак МАУ в Ірані був випадково збитий іранською зенітною ракетою. Таку ж версію назвав і прем'єр Канади Джастін Трюдо та прем'єр Великобританії Борис Джонсон.

Президент України Володимир Зеленський не виключив, що літак МАУ розбився в Ірані після влучання у нього ракети. Проте ця версія поки не є підтвердженою, тож Україна чекає на докази від країн Заходу.

Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: головне

Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" рейсу PS 752 Тегеран – Київ розбився зранку 8 січня незабаром після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані.

Загинули усі 167 пасажирів (серед них – 2 українців) і 9 членів екіпажу (усі українці). Більшість із пасажирів – громадяни Ірану і Канади. 25 жертв авіакатастрофи – діти до 16 років.

Голова іранської організації цивільної авіації повідомив, що пілот літака МАУ, що зазнав авіакатастрофи поблизу Тегерана, від початку польоту не мав зв'язку з вежею та диспетчером.

Іран опублікував попередній звіт про причини авіакатастрофи. Відповідно до нього трагедія сталася через технічні проблеми літака.

Президент МАУ Євгеній Дихне повідомив, що літак був справним. Останнє технічне обслуговування літак пройшов 6 січня 2020 року, тобто за два дні до авіакатастрофи в Ірані.

У РНБО заявили про 7 версій причин авіакатастрофи, три з яких є закритими. Остаточну версію озвучать після проведення всіх необхідних досліджень. Серед відомих версій – можливе ураження російською ракетою.



Основні причини авіакатастрофи з літаком МАУ в Ірані / інфографіка 24 каналу