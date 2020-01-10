Літак МАУ в Ірані могли збити ракетою із секретної бази, – Bellingcat
Український літак МАУ могли збити 8 січня поблизу Тегерана ракетою із секретної іранської військової бази IRSG.
Про це розповів один з представників міжнародної групи розслідувачів Bellingcat Крісто Грозєв у своєму твіттері. Він пробував вирахувати траєкторію ймовірного запуску ракети.
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За словами розслідувача, він дослідив візуальну швидкість ракети та порівняв її із швидкістю ракети, випущеної із зенітно-ракетного комплексу "Тор" російського виробництва. За даними джерел Newsweek, саме з нього збили літак МАУ.
Я зміг обчислити кут відносно траєкторії. Ця відстань від місця запуску становила близько 6,5 кілометра. Кандидат один: секретна база IRSG,
– зазначив Грозєв.
Чому з'явилась версія, що літак МАУ збила ракета?
Раніше у мережі з'явилися відео моменту авіакатастрофи українського літака МАУ в Ірані. На одному з них видно, як у літак в небі щось влучає, після чого він спалахує. Згодом у СNN з посиланням на свої джерела заявили, що Іран збив літак МАУ двома ракетами. Це ракети класу земля-повітря (SA-15) російського виробництва.
Водночас у Пентагоні США вважають, що український літак МАУ в Ірані був випадково збитий іранською зенітною ракетою. Таку ж версію назвав і прем'єр Канади Джастін Трюдо та прем'єр Великобританії Борис Джонсон.
Президент України Володимир Зеленський не виключив, що літак МАУ розбився в Ірані після влучання у нього ракети. Проте ця версія поки не є підтвердженою, тож Україна чекає на докази від країн Заходу.
Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: головне
- Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" рейсу PS 752 Тегеран – Київ розбився зранку 8 січня незабаром після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані.
- Загинули усі 167 пасажирів (серед них – 2 українців) і 9 членів екіпажу (усі українці). Більшість із пасажирів – громадяни Ірану і Канади. 25 жертв авіакатастрофи – діти до 16 років.
- Голова іранської організації цивільної авіації повідомив, що пілот літака МАУ, що зазнав авіакатастрофи поблизу Тегерана, від початку польоту не мав зв'язку з вежею та диспетчером.
- Іран опублікував попередній звіт про причини авіакатастрофи. Відповідно до нього трагедія сталася через технічні проблеми літака.
- Президент МАУ Євгеній Дихне повідомив, що літак був справним. Останнє технічне обслуговування літак пройшов 6 січня 2020 року, тобто за два дні до авіакатастрофи в Ірані.
- У РНБО заявили про 7 версій причин авіакатастрофи, три з яких є закритими. Остаточну версію озвучать після проведення всіх необхідних досліджень. Серед відомих версій – можливе ураження російською ракетою.
Основні причини авіакатастрофи з літаком МАУ в Ірані / інфографіка 24 каналу