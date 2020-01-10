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      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ
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      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ

      В Ірані майже повністю зачистили місце катастрофи літака МАУ, – ЗМІ

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      Місце катастрофи літака МАУ зачистили бульдозером / twitter.com/JulianRoepcke

      З місця падіння літака МАУ в Ірані вивезли майже всі уламки після катастрофи і тепер прибирають сміття. При цьому місце катастрофи ніхто не охороняє ітам немає слідчих.

      "Журналісти CBS щойно відвідали місце падіння літака МАУ на заході від Тегерана. 9:00 за місцевим часом. За словами місцевих жителів, майже всі уламки літака були прибрані вчора (9 січня). Зараз місце падіння очищають від сміття", – написала у твітері кореспондентка CBS News Елізабет Палмер.

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      Вона додала, що на місці немає представників служб безпеки, жодного оточення території та жодних ознак будь-яких слідчих.

      "Іранці бульдозирували місце аварії рейсу №PS752", – написав у твітері німецький журналіст видання Bild Юліан Рьопке, додавши відповідне фото з бульдозером, що прибирає уламки літака.

      Що відомо про катастрофу літака МАУ в Ірані

      • Вранці 8 січня через 8 хвилин після зльоту з аеропорту Імама Хомейні український літак МАУ розбився в Ірані поблизу Тегерану. Авіасудно прямувало до Борисполя.
      • Загинули всі 176 людей, що перебували на борту літака: це 167 пасажирів та 9 членів екіпажу. Серед загиблих – 11 українців: весь екіпаж і 2 пасажирів.
      • Після катастрофи польоти до Ірану призупинили чимало авіакомпаній зі всього світу.
      • На місце аварії оперативно вирушили українські фахівці для розслідування причин катастрофи та щоб повернути тіла загиблих українців додому.

      катастрофа літака МАУ в Ірані карта падіння літака Тегеран
      Мапа з місцем катастрофи літака МАУ в Ірані / Інфографіка 24 каналу

      Які версії причин катастрофи українського літака

      • В аеропорту Імама попередньою причиною авіакатастрофи назвали займання двигуна.
      • Літак загорівся через технічні проблеми, мовиться в попередньому звіті іранської організації цивільної авіації. Пілоти намагалися повернутися в аеропорт, але літак загорівся в повітрі, впав і вибухнув.
      • Версія несправності двигунів поки не підтверджується, повідомив український журналіст Юрій Бутусов.
      • Помилку екіпажу літака в авіакомпанії МАУ заперечують.
      • Вибух міг трапитися у середині самого літака, вважає австралійський авіаексперт Джефрі Томас.
      • Пілот літака від початку польоту не мав зв'язку з вежею та диспетчером.
      • Літак міг зазнати катастрофи через удар ракетою, запущеною з іранського зенітно-ракетного комплексу "Тор" російського виробництва. Начебто залишки такої ракети знайшли на місці трагедії.
      • За даними американських ЗМІ, літак ненавмисне знищила іранська протиповітряна оборона. Організація цивільної авіації Ірану таку версію категорично заперечила.
      • Літак насправді збила іранська ракета, заявив прем’єр Канади Джастін Трюдо. Про це ж казали президент США Дональд Трамп, а також прем'єри Британії та Австралії Борис Джонсон та Скотт Моріссон.
      • Слідчі не виключають, що літак розбився після влучання у нього ракети, проте ця версія поки не є підтвердженою, тож Україна чекає на докази від країн Заходу, повідомив президент Володимир Зеленський.
      • В РНБО України розглядають 7 версій причин авіакатастрофи: 4 з них відкриті, а 3– "закриті". Про жодні остаточні висновки не йдеться, поки триває розслідування.
      • З'явилось відео катастрофи літака, справжність якого підтвердило імените американське видання The New York Times.

      Дивіться відео катастрофи літака МАУ:

      версії катастрофи літака МАУ в Ірані причина катастрофи українскього літака в ірані
      Головні версії катастрофи літака МАУ в Ірані / Інфографіка 24 каналу

      літак МАУ в Ірані могла збити ракета причини катастрофи літака МАУ
      До яких версій катастрофи літака МАУ в Ірані схиляються різні країни / Інфографіка 24 каналу
       

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Авіакатастрофа МАУ в Ірані авіація Новини України Катастрофа Розслідування Журналісти ЗМІ Іран
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