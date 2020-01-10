В Ірані майже повністю зачистили місце катастрофи літака МАУ, – ЗМІ
З місця падіння літака МАУ в Ірані вивезли майже всі уламки після катастрофи і тепер прибирають сміття. При цьому місце катастрофи ніхто не охороняє ітам немає слідчих.
"Журналісти CBS щойно відвідали місце падіння літака МАУ на заході від Тегерана. 9:00 за місцевим часом. За словами місцевих жителів, майже всі уламки літака були прибрані вчора (9 січня). Зараз місце падіння очищають від сміття", – написала у твітері кореспондентка CBS News Елізабет Палмер.
Розслідування катастрофи МАУ: Україна отримала важливі дані від США
Вона додала, що на місці немає представників служб безпеки, жодного оточення території та жодних ознак будь-яких слідчих.
"Іранці бульдозирували місце аварії рейсу №PS752", – написав у твітері німецький журналіст видання Bild Юліан Рьопке, додавши відповідне фото з бульдозером, що прибирає уламки літака.
Що відомо про катастрофу літака МАУ в Ірані
- Вранці 8 січня через 8 хвилин після зльоту з аеропорту Імама Хомейні український літак МАУ розбився в Ірані поблизу Тегерану. Авіасудно прямувало до Борисполя.
- Загинули всі 176 людей, що перебували на борту літака: це 167 пасажирів та 9 членів екіпажу. Серед загиблих – 11 українців: весь екіпаж і 2 пасажирів.
- Після катастрофи польоти до Ірану призупинили чимало авіакомпаній зі всього світу.
- На місце аварії оперативно вирушили українські фахівці для розслідування причин катастрофи та щоб повернути тіла загиблих українців додому.
Мапа з місцем катастрофи літака МАУ в Ірані / Інфографіка 24 каналу
Які версії причин катастрофи українського літака
- В аеропорту Імама попередньою причиною авіакатастрофи назвали займання двигуна.
- Літак загорівся через технічні проблеми, мовиться в попередньому звіті іранської організації цивільної авіації. Пілоти намагалися повернутися в аеропорт, але літак загорівся в повітрі, впав і вибухнув.
- Версія несправності двигунів поки не підтверджується, повідомив український журналіст Юрій Бутусов.
- Помилку екіпажу літака в авіакомпанії МАУ заперечують.
- Вибух міг трапитися у середині самого літака, вважає австралійський авіаексперт Джефрі Томас.
- Пілот літака від початку польоту не мав зв'язку з вежею та диспетчером.
- Літак міг зазнати катастрофи через удар ракетою, запущеною з іранського зенітно-ракетного комплексу "Тор" російського виробництва. Начебто залишки такої ракети знайшли на місці трагедії.
- За даними американських ЗМІ, літак ненавмисне знищила іранська протиповітряна оборона. Організація цивільної авіації Ірану таку версію категорично заперечила.
- Літак насправді збила іранська ракета, заявив прем’єр Канади Джастін Трюдо. Про це ж казали президент США Дональд Трамп, а також прем'єри Британії та Австралії Борис Джонсон та Скотт Моріссон.
- Слідчі не виключають, що літак розбився після влучання у нього ракети, проте ця версія поки не є підтвердженою, тож Україна чекає на докази від країн Заходу, повідомив президент Володимир Зеленський.
- В РНБО України розглядають 7 версій причин авіакатастрофи: 4 з них відкриті, а 3– "закриті". Про жодні остаточні висновки не йдеться, поки триває розслідування.
- З'явилось відео катастрофи літака, справжність якого підтвердило імените американське видання The New York Times.
Дивіться відео катастрофи літака МАУ:
Головні версії катастрофи літака МАУ в Ірані / Інфографіка 24 каналу
До яких версій катастрофи літака МАУ в Ірані схиляються різні країни / Інфографіка 24 каналу