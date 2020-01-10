В Ірані майже повністю зачистили місце катастрофи літака МАУ, – ЗМІ

З місця падіння літака МАУ в Ірані вивезли майже всі уламки після катастрофи і тепер прибирають сміття. При цьому місце катастрофи ніхто не охороняє ітам немає слідчих.

"Журналісти CBS щойно відвідали місце падіння літака МАУ на заході від Тегерана. 9:00 за місцевим часом. За словами місцевих жителів, майже всі уламки літака були прибрані вчора (9 січня). Зараз місце падіння очищають від сміття", – написала у твітері кореспондентка CBS News Елізабет Палмер.

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Вона додала, що на місці немає представників служб безпеки, жодного оточення території та жодних ознак будь-яких слідчих.

CBS crew just visited the #Ukrainian airlines crash site west of Tehran. Nine am local time. Virtually all pieces of the plane were removed yesterday - say locals. Scavengers now picking site clean. No security. Not cordoned off. No sign of any investigators. pic.twitter.com/hhNJyokhjq — Elizabeth Palmer (@elizapalmer) 10 января 2020 г.

"Іранці бульдозирували місце аварії рейсу №PS752", – написав у твітері німецький журналіст видання Bild Юліан Рьопке, додавши відповідне фото з бульдозером, що прибирає уламки літака.

Die Iraner bulldozern die Absturzstelle von Flug #PS752!!!

Ein „wir waren es“ hätte es auch getan. pic.twitter.com/2KoVt1rAmS — Julian Röpcke (@JulianRoepcke) 9 января 2020 г.

Що відомо про катастрофу літака МАУ в Ірані

Вранці 8 січня через 8 хвилин після зльоту з аеропорту Імама Хомейні український літак МАУ розбився в Ірані поблизу Тегерану. Авіасудно прямувало до Борисполя.

Загинули всі 176 людей, що перебували на борту літака: це 167 пасажирів та 9 членів екіпажу. Серед загиблих – 11 українців: весь екіпаж і 2 пасажирів.

Після катастрофи польоти до Ірану призупинили чимало авіакомпаній зі всього світу.

На місце аварії оперативно вирушили українські фахівці для розслідування причин катастрофи та щоб повернути тіла загиблих українців додому.



Мапа з місцем катастрофи літака МАУ в Ірані / Інфографіка 24 каналу

Які версії причин катастрофи українського літака

В аеропорту Імама попередньою причиною авіакатастрофи назвали займання двигуна .

. Літак загорівся через технічні проблеми , мовиться в попередньому звіті іранської організації цивільної авіації. Пілоти намагалися повернутися в аеропорт, але літак загорівся в повітрі, впав і вибухнув.

, мовиться в попередньому звіті іранської організації цивільної авіації. Пілоти намагалися повернутися в аеропорт, але літак загорівся в повітрі, впав і вибухнув. Версія несправності двигунів поки не підтверджується , повідомив український журналіст Юрій Бутусов.

, повідомив український журналіст Юрій Бутусов. Помилку екіпажу літака в авіакомпанії МАУ заперечують.

Вибух міг трапитися у середині самого літака, вважає австралійський авіаексперт Джефрі Томас.

Пілот літака від початку польоту не мав зв'язку з вежею та диспетчером.

Літак міг зазнати катастрофи через удар ракетою , запущеною з іранського зенітно-ракетного комплексу "Тор" російського виробництва. Начебто залишки такої ракети знайшли на місці трагедії.

, запущеною з іранського зенітно-ракетного комплексу "Тор" російського виробництва. Начебто залишки такої ракети знайшли на місці трагедії. За даними американських ЗМІ, літак ненавмисне знищила іранська протиповітряна оборона. Організація цивільної авіації Ірану таку версію категорично заперечила.

Літак насправді збила іранська ракета , заявив прем’єр Канади Джастін Трюдо. Про це ж казали президент США Дональд Трамп, а також прем'єри Британії та Австралії Борис Джонсон та Скотт Моріссон.

, заявив прем’єр Канади Джастін Трюдо. Про це ж казали президент США Дональд Трамп, а також прем'єри Британії та Австралії Борис Джонсон та Скотт Моріссон. Слідчі не виключають, що літак розбився після влучання у нього ракети, проте ця версія поки не є підтвердженою, тож Україна чекає на докази від країн Заходу, повідомив президент Володимир Зеленський.

В РНБО України розглядають 7 версій причин авіакатастрофи: 4 з них відкриті, а 3– "закриті". Про жодні остаточні висновки не йдеться, поки триває розслідування.

причин авіакатастрофи: 4 з них відкриті, а 3– "закриті". Про жодні остаточні висновки не йдеться, поки триває розслідування. З'явилось відео катастрофи літака, справжність якого підтвердило імените американське видання The New York Times.

Дивіться відео катастрофи літака МАУ:



Головні версії катастрофи літака МАУ в Ірані / Інфографіка 24 каналу