Катастрофа МАУ в Ірані: Пристайко підбив підсумки зробленої роботи

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що було зроблено великий обсяг роботи щодо розслідування катастрофи українського літака в Ірані. Зокрема, на місці перебуває офіційна делегація з України. Також тривають перемовини Києва з іноземними партнерами.

Як повідомив Пристайко під час брифінгу, Україна досі отримує інформацію щодо катастрофи українського літака у Ірані від іноземних партнерів. Зокрема, зранку 10 січня український президент Володимир Зеленський зустрічався з представниками американського посольства. Останні, зі свого боку, передали дані своєї розвідки. Також відбулася зустріч українського гаранта з представниками британського диппредставництва.

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Крім того, тривають телефонні перемовини з іноземними лідерами. Остання така розмова Зеленського відбулася з прем’єром Канади Джастіном Трюдо. А напередодні українська сторона говорила з британським прем’єром Борисом Джонсоном. Також відбулися аналогічні розмови з президентами Ірану та Афганістану тощо, тобто з усіма лідерами тих країн, чиї громадяни загинули.

"Навіть ті країни, чиї громадяни, на щастя, не загинули, виходять до нас і пропонують допомогу. Ми всім дуже є вдячними", – додав Пристайко.

За його словами, українська сторона зараз активно працює та створено спеціальний штаб – секретар РНБО постійно перебуває у контакті з української делегацією, яка зараз перебуває у столиці Ірану – Тегерані. Туди вилетіли майже 50 людей військовим літаком.

Ця команда зараз технічними засобами (встановлено світло та розкладено літак) намагається реконструювати все те, що сталося з українським літаком,

– каже він.

Пристайко запевнив, що Україна отримує повну співпрацю від іранської сторони:

Офіційний Київ отримав доступ як до деталей літака, так і до місця падіння : там зараз поліція забезпечує безпеку.

: там зараз поліція забезпечує безпеку. Україна отримала доступ до чорних скриньок , і найближчим часом планує розпочати реконструкцію перемовин.

, і найближчим часом планує розпочати реконструкцію перемовин. Українська сторона отримала доступ до записів з центру управління польотами в аеропорту в Тегерані. На цих записах можна почути розмови між диспетчерами та українськими пілотами.

Зараз ми всю цю інформацію аналізуємо. І висновки, як тільки їх зробимо, представимо спільності. Ми не відкидаємо жодну з версію. Розглядаємо всі версії. Наше завдання – абсолютно справедливо та неупереджено з’ясувати причини трагедії,

– констаував Пристайко.

Також міністр висловив співчуття родичам і близьким усіх загиблих.

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