Катастрофа МАУ в Ірані: Пристайко підбив підсумки зробленої роботи
Міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що було зроблено великий обсяг роботи щодо розслідування катастрофи українського літака в Ірані. Зокрема, на місці перебуває офіційна делегація з України. Також тривають перемовини Києва з іноземними партнерами.
Як повідомив Пристайко під час брифінгу, Україна досі отримує інформацію щодо катастрофи українського літака у Ірані від іноземних партнерів. Зокрема, зранку 10 січня український президент Володимир Зеленський зустрічався з представниками американського посольства. Останні, зі свого боку, передали дані своєї розвідки. Також відбулася зустріч українського гаранта з представниками британського диппредставництва.
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Крім того, тривають телефонні перемовини з іноземними лідерами. Остання така розмова Зеленського відбулася з прем’єром Канади Джастіном Трюдо. А напередодні українська сторона говорила з британським прем’єром Борисом Джонсоном. Також відбулися аналогічні розмови з президентами Ірану та Афганістану тощо, тобто з усіма лідерами тих країн, чиї громадяни загинули.
"Навіть ті країни, чиї громадяни, на щастя, не загинули, виходять до нас і пропонують допомогу. Ми всім дуже є вдячними", – додав Пристайко.
За його словами, українська сторона зараз активно працює та створено спеціальний штаб – секретар РНБО постійно перебуває у контакті з української делегацією, яка зараз перебуває у столиці Ірану – Тегерані. Туди вилетіли майже 50 людей військовим літаком.
Ця команда зараз технічними засобами (встановлено світло та розкладено літак) намагається реконструювати все те, що сталося з українським літаком,
– каже він.
Пристайко запевнив, що Україна отримує повну співпрацю від іранської сторони:
- Офіційний Київ отримав доступ як до деталей літака, так і до місця падіння: там зараз поліція забезпечує безпеку.
- Україна отримала доступ до чорних скриньок, і найближчим часом планує розпочати реконструкцію перемовин.
- Українська сторона отримала доступ до записів з центру управління польотами в аеропорту в Тегерані. На цих записах можна почути розмови між диспетчерами та українськими пілотами.
Зараз ми всю цю інформацію аналізуємо. І висновки, як тільки їх зробимо, представимо спільності. Ми не відкидаємо жодну з версію. Розглядаємо всі версії. Наше завдання – абсолютно справедливо та неупереджено з’ясувати причини трагедії,
– констаував Пристайко.
Також міністр висловив співчуття родичам і близьким усіх загиблих.
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Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: головне
- Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" рейсу PS 752 Тегеран – Київ розбився зранку 8 січня незабаром після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані.
- Загинули усі 167 пасажирів (серед них – 2 українців) і 9 членів екіпажу (усі українці). Більшість із пасажирів – громадяни Ірану і Канади. 25 жертв авіакатастрофи – діти до 16 років.
- Голова іранської організації цивільної авіації повідомив, що пілот літака МАУ, що зазнав авіакатастрофи поблизу Тегерана, від початку польоту не мав зв'язку з вежею та диспетчером.
- Іран опублікував попередній звіт про причини авіакатастрофи. Відповідно до нього трагедія сталася через технічні проблеми літака.
- Президент МАУ Євгеній Дихне повідомив, що літак був справним. Останнє технічне обслуговування літак пройшов 6 січня 2020 року, тобто за два дні до авіакатастрофи в Ірані.
- У РНБО заявили про 7 версій причин авіакатастрофи, три з яких є закритими. Остаточну версію озвучать після проведення всіх необхідних досліджень. Серед відомих версій – можливе ураження російською ракетою.