Офіс генпрокурора просить Канаду надати інформацію про авіакатастрофу в Ірані
Офіс генерального прокурора України звернувся до Канади з проханням надати всю наявну інформацію, пов'язану з авіакатастрофою МАУ в Ірані. В Україні очікують, що інформація Канади допоможе у розслідуванні причин трагедії.
Інформацію про звернення до канадської сторони повідомили на сайті Офісу генпрокурора.
Читайте також: Україна та Німеччина співпрацюватимуть у розслідуванні авіакатастрофи МАУ в Ірані
Ми звернулися до Канади з проханням надати наявну інформацію, яка може сприяти розслідуванню кримінального провадження за фактом авіакатастрофи літака авіакомпанії МАУ,
– йдеться в повідомленні.
Під час офіційного виступу 9 січня прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що канадська сторона володіє доказами, зокрема розвідувальних органів, які свідчать, що український літак збила ракета.
Версії причин авіакатастрофи в Ірані
- Спочатку в Ірані попередньою причиною назвали займання двигуна. Експерти до такої версії ставляться скептично. Усе тому, що компанія підтверджує справність літака та наголошує на професійності екіпажу.
- До розслідування запросили Україну, США, Швецію та Канаду. Державна комісія, створена в Україні для розслідування катастрофи, повідомила, що на двигунах повітряного судна не виявлено слідів пожежі. Тож версія несправності двигунів поки не підтверджується.
- Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що українська сторона має сім версій причин катастрофи літака МАУ в Ірані, три з яких – "закриті". Остаточне рішення зможуть прийняти лише після проведення всіх необхідних досліджень. 4 версії причин катастрофи: можливе ураження російською ракетою ЗРК "Тор"; зіткнення з безпілотним літальним апаратом або іншим літальним об'єктом; руйнування і вибух двигуна з технічних причин; вибух всередині літака в результаті терористичного акту.
- Першими інформацію про те, що літак збила ракета оприлюднила волонтерська спільнота розслідувачів Bellingcat. У соцмережах вона поширила фото, згідно з якими авіакатастрофу міг спричинити удар ракетою, запущеною із зенітно-ракетного комплексу "Тор" російського виробництва. Згодом Bellingcat підтвердив геолокацію відео, на якому літак збиває ракета.
- Пентагон США також заявив, що український літак МАУ збили іранською зенітною ракетою. За даними джерел в Пентагоні, інцидент був випадковим.
- Незадовго після цього президент США Дональд Трамп наголосив, що катастрофа українського літака могла статися через певний зовнішній вплив. Водночас він зауважив, що "хтось міг просто помилитися".
- За деякий час зі схожою заявою виступив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, за ним – прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.
- Водночас Цивільна авіація Ірану спростувала версію про ракетний удар по українському літаку. За їх словами, лайнер не могли збити ракетою, оскільки на цій висоті в той же час летіли ще декілька авіасуден. Окрім того, на місці трагедії фахівці нібито не знайшли жодних уламків ракет.