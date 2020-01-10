Офіс генпрокурора просить Канаду надати інформацію про авіакатастрофу в Ірані

Офіс генерального прокурора України звернувся до Канади з проханням надати всю наявну інформацію, пов'язану з авіакатастрофою МАУ в Ірані. В Україні очікують, що інформація Канади допоможе у розслідуванні причин трагедії.

Інформацію про звернення до канадської сторони повідомили на сайті Офісу генпрокурора.

Читайте також: Україна та Німеччина співпрацюватимуть у розслідуванні авіакатастрофи МАУ в Ірані

Ми звернулися до Канади з проханням надати наявну інформацію, яка може сприяти розслідуванню кримінального провадження за фактом авіакатастрофи літака авіакомпанії МАУ,

– йдеться в повідомленні.

Під час офіційного виступу 9 січня прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що канадська сторона володіє доказами, зокрема розвідувальних органів, які свідчать, що український літак збила ракета.

Версії причин авіакатастрофи в Ірані