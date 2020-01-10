Україна та Німеччина співпрацюватимуть у розслідуванні авіакатастрофи МАУ в Ірані

Німеччина висловила Україні підтримку у зв'язку з авіакатастрофою МАУ в Ірані. Країни домовилися про співпрацю у розслідуванні причин трагедії.

Такими є результати переговорів міністра закордонних справ Німеччини Хайко Мааса та глави МЗС України Вадима Пристайка.

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Під час телефонної розмови домовилися про взаємодію заради відкритого та неупередженого розслідування. Обговорили також перспективи мінського врегулювання,

– написав Пристайко у твіттері.

Глава МЗС додав, що чекає новин за результатами зустрічі Меркель та Путіна. Вона запланована на 11 січня.

Дякую @HeikoMaas за підтримку у зв'язку з трагедією #ps752. В ході телефонної розмови домовилися про взаємодію заради відкритого та неупередженого розслідування. Обговорили також перспективи "Мінського врегулювання". Чекаю на новини за результатами зустрічі Меркель і Путіна 11.01 — Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) January 9, 2020

Версії причин авіакатастрофи в Ірані