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      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ

      Украина и Германия будут сотрудничать в расследовании авиакатастрофы МАУ в Иране

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      Украина и Германия договорились о сотрудничестве в расследовании авиакатастрофы в Иране / news.bigmir.net

      Германия выразила Украине поддержку в связи с авиакатастрофой МАУ в Иране. Страны договорились о сотрудничестве в расследовании причин трагедии.

      Таковы результаты переговоров министра иностранных дел Германии Хайко Мааса и главы МИД Украины Вадима Пристайко.

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      Во время телефонного разговора договорились о взаимодействии ради открытого и беспристрастного расследования. Обсудили также перспективы минского урегулирования,
      – написал Пристайко в твиттере.

      Глава МИД добавил, что ждет новостей по итогам встречи Меркель и Путина. Она запланирована на 11 января.

      Версии причин авиакатастрофы в Иране

      • Сначала в Иране предварительной причиной назвали возгорание двигателя. Эксперты к такой версии относятся скептически. Все потому, что компания подтверждает исправность самолета и подчеркивает профессионализма экипажа.
      • К расследованию пригласили Украину, США, Швецию и Канаду. Государственная комиссия, созданная в Украине для расследования катастрофы, сообщила, что на двигателях воздушного судна не обнаружено следов пожара. Поэтому версия неисправности двигателей пока не подтверждается.
      • Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что украинская сторона имеет семь версий причин катастрофы самолета МАУ в Иране, три из которых – "закрытые". Окончательное решение смогут принять только после проведения всех необходимых исследований. 4 версии причин катастрофы: возможное поражение российской ракетой ЗРК "Тор"; столкновение с беспилотным летательным аппаратом или другим летательным объектом; разрушение и взрыв двигателя по техническим причинам; взрыв внутри самолета в результате террористического акта.
      • Первыми информацию о том, что самолет сбила ракета обнародовала волонтерское сообщество расследователей Bellingcat. В соцсетях она распространила фото, согласно которым авиакатастрофу мог вызвать удар ракетой, запущенной из зенитно-ракетного комплекса "Тор" российского производства. Впоследствии Bellingcat подтвердил геолокацию видео, на котором самолет сбивает ракета.
      • Пентагон США также заявил, что украинский самолет МАУ сбили иранской зенитной ракетой. По данным источников в Пентагоне, инцидент был случайным.
      • Вскоре после этого президент США Дональд Трамп отметил, что катастрофа украинского самолета могла произойти из-за определенного внешнего воздействия. В то же время он отметил, что "кто-то мог просто ошибиться".
      • Через некоторое время с похожим заявлением выступил премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Он сослался на "ряд источников", включая канадскую разведку. О том, что самолет МАУ сбила ракета, заявил и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
      • В то же время Гражданская авиация Ирана опровергла версию о ракетном ударе по украинскому самолету. По их словам, лайнер не могли сбить ракетой, поскольку на этой высоте в то же время летели еще несколько авиасудов. Кроме того, на месте трагедии специалисты якобы не нашли никаких обломков ракет.

      авіакатастрофа
      Версии причин авиакатастрофы / Инфографика 24 канала

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Авиакатастрофа МАУ в Иране авиация Жертвы Иран Новости политики Владимир Путин Ангела Меркель МИД Украины МАУ Вадим Пристайко
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