Украина и Германия будут сотрудничать в расследовании авиакатастрофы МАУ в Иране

Германия выразила Украине поддержку в связи с авиакатастрофой МАУ в Иране. Страны договорились о сотрудничестве в расследовании причин трагедии.

Таковы результаты переговоров министра иностранных дел Германии Хайко Мааса и главы МИД Украины Вадима Пристайко.

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Во время телефонного разговора договорились о взаимодействии ради открытого и беспристрастного расследования. Обсудили также перспективы минского урегулирования,

– написал Пристайко в твиттере.

Глава МИД добавил, что ждет новостей по итогам встречи Меркель и Путина. Она запланирована на 11 января.

Дякую @HeikoMaas за підтримку у зв'язку з трагедією #ps752. В ході телефонної розмови домовилися про взаємодію заради відкритого та неупередженого розслідування. Обговорили також перспективи "Мінського врегулювання". Чекаю на новини за результатами зустрічі Меркель і Путіна 11.01 — Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) January 9, 2020

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