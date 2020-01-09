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      Меркель собиралась говорить с Путиным об Украине, но теперь актуальной является тема Ирана

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      О чем будут говорить Меркель, Маас и Путин / planeta.press

      На 11 января запланирован визит канцлера Ангелы Меркель и министра иностранных дел Германии Хайко Маас в Москву. Политики сначала планировали говорить с Владимиром Путиным о войне в Украине, но теперь главная тема – события в Иране.

      Встречу планировали как рабочий визит, пишет Bild.

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      Сначала ее собирались посвятить войнам в Украине и Ливии. Но после того, как дрон США убил иранского генерала Касема Сулеймани, визит в Москву, скорее всего, будет переформатирован,
      – говорится в сообщении.

      Ведь во всем мире боятся мести иранского режима. При этом издание акцентирует внимание на том, что Путин на протяжении последних лет делал все для того, чтобы разжечь конфликты между США и странами Ближнего Востока, а потом использовать это в своих интересах.

      О каких действиях Путина идет речь

      • Российский президент помогал Ирану в развитии ядерной и ракетной программ, которые угрожают Европе и США.
      • Путин вооружает террористические группы, в частности "Хезболл", которые воюют против США, Израиля и Саудовской Аравии.
      • Он отправляет в Сирию свои самолеты, чтобы нанести удар по позициям врагов диктатора Башара Асада, который убил тысячи людей.

      Поэтому страны Запада боятся, что ситуацию в Иране президент России тоже постарается использовать себе на пользу.

      "Проблеск надежды лишь в том, что, несмотря на войну в Украине и бомбардировки в Сирии (на которые приходится тратить миллиард долларов ежегодно), Москва не может себе позволить третий театр боевых действий", – говорится в статье.

      Депутат Европарламента Эльмар Брок отметил, что Москву нужно держать подальше от этого конфликта. Тогда и Иран не решится продолжать обострение ситуации в Ираке.

      Что известно о конфликте Ирана и США?Конфликт между странами обострился после убийства в Ираке 3 января иранского генерала Касема Сулеймани. Приказ о его убийстве лично отдал американский президент Дональд Трамп.

      Иранские власти назвали убийство Сулеймани "террористическим актом". А духовный лидер страны аятолла Али Хаменеи пригрозил США "серьезной местью", а его слова подтвердил обстрел 8 января американских баз в Ираке.

      В ответ Дональд Трамп подчеркнул, что США введут дополнительные санкции против иранского режима.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости политики Иран Ближний Восток Конфликт между США и Ираном Владимир Путин Убийство Сулеймани Европарламент Новости России
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