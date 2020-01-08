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      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ

      Помпео запретил дипломатам США встречаться с иранскими оппозиционерами

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      Госсекретарь США Майк Помпео / www.gazeta.ru

      Госсекретарь США Майк Помпео обратился к американским дипломатическим миссиям, призвав их не встречаться с иранскими оппозиционными группами без предварительного согласования. Он убежден, что это может усилить напряженность в отношениях с Тегераном.

      Помпео заявил, что многие оппозиционеры Ирана пытаются общаться с американскими дипломатами, сообщили в CNN.

      К теме: Авиакатастрофа в Иране: США готовы предоставить Украине "всю возможную помощь"

      Таким образом они хотят привлечь к себе внимание и "показать молчаливую поддержку". Известно, что Помпео направил распоряжение еще в начале этой недели. Также он добавил, что взаимодействие правительства США с этими группировками может повредить поиску всестороннего соглашения с иранским режимом.

      Что известно о конфликте между США и Ираном

      • Конфликт между США и Ираном вспыхнул после убийства в Ираке 3 января иранского генерала Касема Сулеймани. Его убили по личному приказу президента США Дональда Трампа. Иранские власти назвали убийство Сулеймани "террористическим актом". Духовный лидер страны аятолла Али Хаменеи пригрозил США "серьезной местью".
      • Дональд Трамп заявил, что США найдут и уничтожат любого террориста, который угрожает американцам. Тем временем на церемонию прощания с Сулеймани в Иране собралось более миллиона людей.
      • Парламент Ирака принял резолюцию, в которой обязал правительство попросить американцев убрать свои войска прочь с территории страны. Однако в США сказали, что вложили в военные базы миллиарды долларов и никуда не уйдут.
      • 5 января Иран заявил, что выходит из ядерного соглашения. Правда, потом уточнил: не выйдет, если ослабят санкции. В то же время на экстренном совещании в НАТО пришли к согласию относительно того, что Иран никогда не должен получить ядерное оружие.
      • 6 января НАТО решило остановить военную миссию в Ираке, а в Иране за голову Трампа объявили вознаграждение – 80 миллионов долларов.
      • 7 января Иран привел свои войска в боевую готовность. Так же и США в боевую готовность привели свои войска, расположенные на базах на Ближнем Востоке.
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Иран Конфликт между США и Ираном Майк Помпео
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