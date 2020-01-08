Помпео заборонив дипломатам США зустрічатися з іранськими опозиціонерами

Держсекретар США Майк Помпео звернувся до американських дипломатичних місій, закликавши їх не зустрічатися з іранськими опозиційними групами без попереднього погодження. Він переконаний, що це може посилити напруженість у відносинах з Тегераном.

Помпео заявив, що багато опозиціонерів Ірану намагаються спілкуватися з американськими дипломатами, повідомили у CNN. До теми: Авіакатастрофа в Ірані: США готові надати Україні "всю можливу допомогу" У такий спосіб вони хочуть привернути до себе увагу та "показати мовчазну підтримку". Відомо, що Помпео надіслав розпорядження ще на початку цього тижня. Також він додав, що взаємодія уряду США з цими угрупованнями може зашкодити пошуку всебічної угоди з іранським режимом. Що відомо про конфлікт між США та Іраном Конфлікт між США та Іраном спалахнув після вбивства в Іраку 3 січня іранського генерала Касема Сулеймані. Його вбили за особистим наказом президента США Дональда Трампа. Іранська влада назвала вбивство Сулеймані "терористичним актом". Духовний лідер країни аятола Алі Хаменеї пригрозив США "серйозною помстою".

Дональд Трамп заявив, що США знайдуть і знищать будь-якого терориста, який загрожуватиме американцям. Тим часом на церемонію прощання з Сулеймані в Ірані зібралося понад мільйон людей.

Парламент Іраку ухвалив резолюцію, в якій зобов'язав уряд попросити американців забрати свої війська геть із території країни. Однак у США сказали, що вклали у військові бази мільярди доларів і нікуди не підуть.

5 січня Іран заявив, що виходить з ядерної угоди. Щоправда, згодом уточнив: не вийде, якщо послаблять санкції. Водночас на екстреній нараді в НАТО дійшли згоди щодо того, що Іран ніколи не повинен отримати ядерну зброю.

6 січня НАТО вирішило зупинити військову місію в Іраку, а в Ірані за голову Трампа оголосили винагороду – 80 мільйонів доларів.

7 січня Іран привів свої війська у бойову готовність. Так само і США у бойову готовність привели свої війська, розташовані на базах на Близькому Сході.