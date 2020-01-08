Трамп заявил, что США готовит варианты ответов на ракетную атаку Ирана

Президент США Дональд Трамп во время телевизионного обращения заявил, что Штаты отреагируют на иранскую агрессию. Речь идет о том, что 8 января Иран атаковал военную базу США Айн аль-Асад и базу коалиции возле города Эрбиль в Ираке. В результате погибли 80 человек. По предварительной информации, американцев среди них нет.

Дональд Трамп отметил, что США введут дополнительные санкции против иранского режима.

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Он добавил, что они "будут наложены до тех пор, пока Иран не изменит свое поведение".

В прошлом месяце Иран обстреливал гражданские корабли в международных водах, а также сбил два американских дрона. Враждебные действия Ирана подкреплены ядерным соглашением,

– подчеркнул Трамп.

Также президент США отметил, что те ракеты, которые были запущены по американским базам, были профинансированы средствами прошлой администрации США.

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