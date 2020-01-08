Трамп заявил, что США готовит варианты ответов на ракетную атаку Ирана
Президент США Дональд Трамп во время телевизионного обращения заявил, что Штаты отреагируют на иранскую агрессию. Речь идет о том, что 8 января Иран атаковал военную базу США Айн аль-Асад и базу коалиции возле города Эрбиль в Ираке. В результате погибли 80 человек. По предварительной информации, американцев среди них нет.
Дональд Трамп отметил, что США введут дополнительные санкции против иранского режима.
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Он добавил, что они "будут наложены до тех пор, пока Иран не изменит свое поведение".
В прошлом месяце Иран обстреливал гражданские корабли в международных водах, а также сбил два американских дрона. Враждебные действия Ирана подкреплены ядерным соглашением,
– подчеркнул Трамп.
Также президент США отметил, что те ракеты, которые были запущены по американским базам, были профинансированы средствами прошлой администрации США.
Все, что нужно знать о конфликте Ирана и США:
- Конфликт между США и Ираном вспыхнул после убийства в Ираке 3 января иранского генерала Касема Сулеймани. Его убили по личному приказу президента США Дональда Трампа. Иранские власти назвали убийство Сулеймани "террористическим актом". Духовный лидер страны аятолла Али Хаменеи пригрозил США "серьезной местью".
- Дональд Трамп заявил, что США найдут и уничтожат любого террориста, который будет угрожать американцам. Между тем на церемонию прощания с Сулеймани в Иране собралось более миллиона человек.
- Парламент Ирака принял резолюцию, в которой обязал правительство попросить американцев отвести свои войска прочь с территории страны. Однако в США сказали, что вложили в военные базы миллиарды долларов и никуда не пойдут.
- 5 января Иран заявил, что выходит из ядерной сделки. Правда, впоследствии уточнил: не получится, если ослабят санкции. В то же время на экстренном совещании в НАТО договорились о том, что Иран никогда не должен получить ядерное оружие.
- 6 января НАТО решило остановить военную миссию в Ираке, а в Иране за голову Трампа объявили вознаграждение – 80 миллионов долларов.
- 7 января Иран привел свои войска в боевую готовность. Так же и США в боевую готовность привели свои войска, расположенные на базах на Ближнем Востоке.