Трамп заявив, що США готує варіанти відповідей на ракетну атаку Ірану
Президент США Дональд Трамп під час телевізійного звернення заявив, що Штати відреагують на іранську агресію. Йдеться про те, що 8 січня Іран атакував військову базу США Айн аль-Асад та базу коаліції біля міста Ербіль в Іраку. Внаслідок цього загинули 80 осіб. За попередньою інформацією, американців серед них немає.
Дональд Трамп наголосив, що США запровадять додаткові санкції проти іранського режиму.
До теми: Американці не постраждали від атаки Ірану на військові об'єкти, – Трамп
Він додав, що вони "будуть накладені доти, доки Іран не змінить свою поведінку".
Минулого місяця Іран обстрілював цивільні кораблі у міжнародних водах, а також збив два американських дрони. Ворожі дії Ірану підкріплені ядерною угодою,
– підкреслив Трамп.
Також президент США зазначив, що ті ракети, які були запущені по американських базах, були профінансовані коштами минулої адміністрації США.
Все, що треба знати про конфлікт Ірану та США:
- Конфлікт між США та Іраном спалахнув після вбивства в Іраку 3 січня іранського генерала Касема Сулеймані. Його вбили за особистим наказом президента США Дональда Трампа. Іранська влада назвала вбивство Сулеймані "терористичним актом". Духовний лідер країни аятола Алі Хаменеї пригрозив США "серйозною помстою".
- Дональд Трамп заявив, що США знайдуть і знищать будь-якого терориста, який загрожуватиме американцям. Тим часом на церемонію прощання з Сулеймані в Ірані зібралося понад мільйон людей.
- Парламент Іраку ухвалив резолюцію, в якій зобов'язав уряд попросити американців забрати свої війська геть із території країни. Однак у США сказали, що вклали у військові бази мільярди доларів і нікуди не підуть.
- 5 січня Іран заявив, що виходить з ядерної угоди. Щоправда, згодом уточнив: не вийде, якщо послаблять санкції. Водночас на екстреній нараді в НАТО дійшли згоди щодо того, що Іран ніколи не повинен отримати ядерну зброю.
- 6 січня НАТО вирішило зупинити військову місію в Іраку, а в Ірані за голову Трампа оголосили винагороду – 80 мільйонів доларів.
- 7 січня Іран привів свої війська у бойову готовність. Так само і США у бойову готовність привели свої війська, розташовані на базах на Близькому Сході.