Трамп заявив, що США готує варіанти відповідей на ракетну атаку Ірану

Президент США Дональд Трамп під час телевізійного звернення заявив, що Штати відреагують на іранську агресію. Йдеться про те, що 8 січня Іран атакував військову базу США Айн аль-Асад та базу коаліції біля міста Ербіль в Іраку. Внаслідок цього загинули 80 осіб. За попередньою інформацією, американців серед них немає.

Дональд Трамп наголосив, що США запровадять додаткові санкції проти іранського режиму.

До теми: Американці не постраждали від атаки Ірану на військові об'єкти, – Трамп

Він додав, що вони "будуть накладені доти, доки Іран не змінить свою поведінку".

Минулого місяця Іран обстрілював цивільні кораблі у міжнародних водах, а також збив два американських дрони. Ворожі дії Ірану підкріплені ядерною угодою,

– підкреслив Трамп.

Також президент США зазначив, що ті ракети, які були запущені по американських базах, були профінансовані коштами минулої адміністрації США.

Все, що треба знати про конфлікт Ірану та США: