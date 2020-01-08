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      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ

      Американці не постраждали від атаки Ірану на військові об'єкти, – Трамп

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      Дональд Трамп звернувся до американського народу / Getty Images

      Президент США Дональд Трамп заявив, що жоден американець не постраждав під час нападу Ірану на американські військові бази в Іраку. А інфраструктура зазнала мінімальних пошкоджень. Усе завдяки системі попередження.

      Трамп додав, що поки він буде президентом США, Іран ніколи не матиме ядерної зброї. Таку заяву господар Білого дому зробив під час телевізійного звернення 8 січня.

      До теми: Це був лише ляпас, – Іран висунув ультиматум США після атаки на військові бази

      Трамп також запевнив, що США накладуть додаткові потужні санкції на економіку Ірану у відповідь на атаку цієї країни.

      Президент США закликав своїх європейських колег "вийти з решток" іранської ядерної угоди 2015 року, "ка й без того невдовзі втрачає чинність". При цьому, за словами Трампа, слід укласти нову угоду, яка мала б зробити світ безпечнішим і мирнішим місцем.

      Трамп додав, що США є головним виробником нафти і природного газу у світі, тож не потребують нафти з Близького Сходу, очевидно натякаючи на залежність Тегерану від постачань нафти.

      Трамп також звернувся до жителів та лідерів Ірану: "Ми хочемо, щоб у вас було майбутнє. Величне майбутнє, на яке ви заслуговуєте... США готові підтримати мирний процес".

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      Головні тези зі звернення Трампа

      • Під час нападу Ірану на військову базу США ніхто не постраждав.
      • Іранського генерала Касема Сулеймані треба було нейтралізувати давно.
      • Проти Ірану будуть введені потужні санкції.
      • Європа, Китай, Росія та інші країни повинні відмовитися від ядерної угоди з Іраном.
      • Трамп закликав НАТО стати більш залученими у те, що відбувається на Близькому Сході.
      • США готові прийняти мир з Іраном.
      • У США є великі і потужні ракети, ведеться робота над гіперзвуковими ракетами. Але США не хочуть їх застосовувати.

      Що відомо про атаку Ірану на військові бази США в Іраці

      8 січня Іран атакував ракетами військову базу США Айн аль-Асад та базу коаліції біля міста Ербіль в Іраку. Загинули 80 осіб, серед них не було громадян США та Іраку.

      Ракетні удари – відповідь Ірану на ліквідацію американцями іранського генерала Касема Сулеймані. Іран має намір вдарити ще по 100 цілях США.

      Після атак Трамп написав у твітері, що "все добре" та нагадав, що у США "найпотужніші війська".

      як розгортаються події після атаки ірану на бази сша: 
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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини політики Іран Конфлікт між США та Іраном НАТО Санкції Дональд Трамп Новини США
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