Треба негайно зупинити насилля: ЄС і НАТО засудили Іран через ракетні атаки на бази США

Верховний представник Європейського Союзу з закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель, а також генсек НАТО Єнс Столтенберг засудили іранську ракетну атаку на військові бази з американськими військовими в Іраку.

Із відповідною заявою Жозеп Боррель виступив у середу, 8 січня. Він наголосив, що ескалація протистояння в регіоні зростає.

До теми: Це був лише ляпас, – Іран висунув ультиматум США після атаки на військові бази

Політик також запросив іранського міністра закордонних справ Мохаммада Джавада Заріфа до Брюсселя для переговорів.

Водночас, голова Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн закликла до негайного припинення вогню у конфлікті США та Ірану на Близькому Сході та відновлення діалогу між сторонами.

The use of weapons must stop NOW to give space for dialogue. We are called upon to do everything possible to rekindle talks. There cannot be enough of that.

We have established and timetested relations with many actors in the region and beyond to de-escalate the situation. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 8, 2020

Під час спільного із Боррелем брифінгу перед від'їздом до Лондона вона заявила, що обговорить цю ситуацію із британським прем'єром Борисом Джонсоном.

Також фон дер Ляєн заявила, що ЄС продовжуватиме роботу для порятунку ядерної угоди з Іраном, попри заяву Тегерана про намір почати необмежене збагачення урану. За словами голови Єврокомісії, вона та Боррель "не шкодуватимуть зусиль" для того, аби зберегти угоду, яка має відвернути отримання Іраном власної ядерної зброї.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг також засудив удар по американських базах в Іраку і закликав Іран утриматися від подальшого насильства.

I condemn the Iranian missile attacks on US & @coalition forces in Iraq. #NATO calls on Iran to refrain from further violence. Allies continue to consult & remain committed to our training mission in Iraq. pic.twitter.com/6PdXMZxSNB — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) January 8, 2020

Окрім того, міністри закордонних справ ЄС запланували провести 10 січня зустріч через загострення ситуації на Близькому Сході.

Іран атакував військову базу США Айн аль-Асад та базу коаліції біля міста Ербіль в Іраку 8 січня. Загинули 80 осіб, американців серед них попередньо немає.

Після нападу Ірану на американські бази президент США Дональд Трамп прокоментував ситуацію лише у твіттері. Американський президент наголосив, що "все добре" та нагадав, що в США "найпотужніші війська". Він також пообіцяв зробити конкретнішу заяву згодом.Як відреагував на обстріл Трамп?

Корпус Вартових Ісламської Революції Ірану погрожує атаками всередині США , якщо вони вирішать відповісти на ракетні удари Ірану по військових базах американців в Іраку.

Конфлікт між країнами спалахнув після вбивства в Іраку 3 січня іранського генерала Касема Сулеймані. Вбили його за особистим наказом президента США Дональда Трампа. Іранська влада назвала вбивство Сулеймані "терористичним актом". Духовний лідер країни аятола Алі Хаменеї пригрозив США "серйозною помстою".