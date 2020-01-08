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      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ
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      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ

      Треба негайно зупинити насилля: ЄС і НАТО засудили Іран через ракетні атаки на бази США

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      Іран здійснив ракетні обстріли по військових базах США / AP

      Верховний представник Європейського Союзу з закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель, а також генсек НАТО Єнс Столтенберг засудили іранську ракетну атаку на військові бази з американськими військовими в Іраку.

      Із відповідною заявою Жозеп Боррель виступив у середу, 8 січня. Він наголосив, що ескалація протистояння в регіоні зростає.

      До теми: Це був лише ляпас, – Іран висунув ультиматум США після атаки на військові бази

      Політик також запросив іранського міністра закордонних справ Мохаммада Джавада Заріфа до Брюсселя для переговорів.

      Водночас, голова Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн закликла до негайного припинення вогню у конфлікті США та Ірану на Близькому Сході та відновлення діалогу між сторонами.

      Під час спільного із Боррелем брифінгу перед від'їздом до Лондона вона заявила, що обговорить цю ситуацію із британським прем'єром Борисом Джонсоном.

      Також фон дер Ляєн заявила, що ЄС продовжуватиме роботу для порятунку ядерної угоди з Іраном, попри заяву Тегерана про намір почати необмежене збагачення урану. За словами голови Єврокомісії, вона та Боррель "не шкодуватимуть зусиль" для того, аби зберегти угоду, яка має відвернути отримання Іраном власної ядерної зброї. 

      Генсек НАТО Єнс Столтенберг також засудив удар по американських базах в Іраку і закликав Іран утриматися від подальшого насильства.

      Окрім того, міністри закордонних справ ЄС запланували провести 10 січня зустріч через загострення ситуації на Близькому Сході.

      Іран атакував військову базу США Айн аль-Асад та базу коаліції біля міста Ербіль в Іраку 8 січня. Загинули 80 осіб, американців серед них попередньо немає.

      Після нападу Ірану на американські бази президент США Дональд Трамп прокоментував ситуацію лише у твіттері. Американський президент наголосив, що "все добре" та нагадав, що в США "найпотужніші війська". Він також пообіцяв зробити конкретнішу заяву згодом.Як відреагував на обстріл Трамп?

      Корпус Вартових Ісламської Революції Ірану погрожує атаками всередині США, якщо вони вирішать відповісти на ракетні удари Ірану по військових базах американців в Іраку.

      Конфлікт Ірану та США: основне

      Конфлікт між країнами спалахнув після вбивства в Іраку 3 січня іранського генерала Касема Сулеймані. Вбили його за особистим наказом президента США Дональда Трампа. Іранська влада назвала вбивство Сулеймані "терористичним актом". Духовний лідер країни аятола Алі Хаменеї пригрозив США "серйозною помстою".

      • Дональд Трамп заявив, що США знайдуть і знищать будь-якого терориста, який загрожуватиме американцям. Тим часом на церемонію прощання з Сулеймані в Ірані зібралося понад мільйон людей.
      • Парламент Іраку ухвалив резолюцію, в якій зобов'язав уряд попросити американців забрати свої війська геть із території країни. Однак у США сказали, що вклали у військові бази мільярди доларів і нікуди не підуть.
      • 5 січня Іран заявив, що виходить з ядерної угоди. Щоправда, згодом уточнив: не вийде, якщо послаблять санкції. Водночас на екстреній нараді в НАТО дійшли згоди щодо того, що Іран ніколи не повинен отримати ядерну зброю.
      • 6 січня НАТО вирішило зупинити військову місію в Іраку, а в Ірані за голову Трампа оголосили винагороду – 80 мільйонів доларів.
      • 7 січня Іран привів свої війська у бойову готовність. Так само і США у бойову готовність привели свої війська, розташовані на базах на Близькому Сході.
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини політики Конфлікт між США та Іраном Іран Євросоюз НАТО Єнс Столтенберг Новини США Ірак Дональд Трамп
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