Останні дні для росіян видаються досить "тривожними". Кадри атаки БпЛА на Курськ публікує низка місцевих телеграм-каналів, передає 24 Канал.

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Курськ атакують безпілотники

Ще о дев'ятій вечора росіяни повідомили, що сили та засоби ППО нібито "приведені в готовність для відбиття можливої ​​атаки".

Згодом радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко написав, що на російське місто летять "заблукавші шахеди, що перейшли на бік добра".

Повідомляють про активну роботу російської ППО та перші пожежі. Частково зникло світло. Добрий вечір…

– зазначив він.

Самі ж росіяни ствердужють, що летять щонайменше 15 безпілотників "хвилями" з чотирьох боків.

Курськ атакують безпілотники: дивіться відео

Пізніше в країні-агресорці заявили, що нібито було збито "ще 12 українських БпЛА літакового типу в Обоянському та Медвенському районах засобами ППО". В мережі також активно з'являються кадри із вибухами та нібито збиттям дронів.

Минулої ночі жителі Курської області також бідкались на атаку безпілотників. Там під ударом могла опинитися нафтобаза.