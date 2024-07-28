Последние дни для россиян выдаются достаточно "тревожными". Кадры атаки БпЛА на Курск публикует ряд местных телеграмм-каналов, передает 24 Канал.

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Курск атакуют беспилотники

Еще в девять вечера россияне сообщили, что силы и средства ПВО якобы "приведены в готовность для отражения возможной атаки".

Впоследствии советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко написал, что на российский город летят "заблудившиеся шахеды, перешедшие на сторону добра".

Сообщают об активной работе российской ПВО и первые пожары. Частично исчез свет. Добрый вечер...

– отметил он.

Сами же россияне утверждают, что летят не менее 15 беспилотников "волнами" с четырех сторон.

Курск атакуют беспилотники: смотрите видео

Позже в стране-агрессоре заявили, что якобы было сбито "еще 12 украинских БпЛА самолетного типа в Обоянском и Медвенском районах средствами ПВО". В сети также активно появляются кадры со взрывами и якобы сбиванием дронов.

Прошлой ночью жители Курской области также жаловались на атаку беспилотников. Там под ударом могла оказаться нефтебаза.