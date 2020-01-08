Це був лише ляпас, – Іран висунув ультиматум США після атаки на військові бази
Вашингтон повинен вивести війська з регіону. Ракетні удари по двох американських військових базах в Іраку Іран називає поки лише "ляпасом" по США.
Подібних військових дій – недостатньо, про це сказав верховний лідер Ірану Алі Хаменеї, повідомляє іранське видання IRNA.
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"Важливо припинити корумповану присутність Америки в регіоні Західної Азії", – сказав Хаменеї, назвавши ракетні удари "ляпасом" для Вашингтона.
Водночас він високо оцінив проведену операцію. Її виконали рівно в той самий час уночі, коли американські війська завдали удару по іранському командувачу Касему Сулеймані в аеропорту Багдада.
Верховний лідер Ірану наголошує, що "цей регіон, народи та уряди народів не приймують присутність Америки».
США стали причиною воєн, розколу, підбурювання до заколоту, руйнування і знищення інфраструктури в цьому регіоні. Звичайно, вони роблять це по всьому світу,
– зазначив Хаменеї.
Хаменеї також заявляв, що Іран завдасть нових ударів по США, якщо Вашингтон здійснить будь-які військові дії щодо Тегерану.
Парламент Іраку 5 січня прийняв резолюцію, яка закликає відновити державну монополію на зброю та припинити присутність будь-яких іноземних військ. Міжнародна антитерористична коаліція, яку очолює США, заявила про те, що тимчасово зупиняють військову операцію в Іраку.
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