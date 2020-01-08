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      Це був лише ляпас, – Іран висунув ультиматум США після атаки на військові бази

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      Іран висунув ультиматум США після атаки на військові бази / AP

      Вашингтон повинен вивести війська з регіону. Ракетні удари по двох американських військових базах в Іраку Іран називає поки лише "ляпасом" по США.

      Подібних військових дій – недостатньо, про це сказав верховний лідер Ірану Алі Хаменеї, повідомляє іранське видання  IRNA.

      Ще одна заява: Ми не прагнемо війни, – МЗС Ірану до США

      "Важливо припинити корумповану присутність Америки в регіоні Західної Азії", – сказав Хаменеї, назвавши ракетні удари "ляпасом" для Вашингтона.

      Водночас він високо оцінив проведену операцію. Її виконали рівно в той самий час уночі, коли американські війська завдали удару по іранському командувачу Касему Сулеймані в аеропорту Багдада.

      Верховний лідер Ірану наголошує, що "цей регіон, народи та уряди народів не приймують присутність Америки».

      США стали причиною воєн, розколу, підбурювання до заколоту, руйнування і знищення інфраструктури в цьому регіоні. Звичайно, вони роблять це по всьому світу,
      – зазначив Хаменеї.

      Хаменеї також заявляв, що Іран завдасть нових ударів по США, якщо Вашингтон здійснить будь-які військові дії щодо Тегерану.

      Парламент Іраку 5 січня прийняв резолюцію, яка закликає відновити державну монополію на зброю та припинити присутність будь-яких іноземних військ. Міжнародна антитерористична коаліція, яку очолює США, заявила про те, що тимчасово зупиняють військову операцію в Іраку.

      Конфілкт США та ірану і вбивство Сулеймані: основне

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини США Новини політики Іран Ірак Конфлікт між США та Іраном
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