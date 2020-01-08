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      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ

      МЗС Ірану до США: Ми не прагнемо війни

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      Ми не прагнемо ескалації або війни, – Іран про ракетну атаку на бази США / Hadi Mizban (AP)

      Тегеран переконує, що не має на меті подальшого розвитку конфлікту або війни зі Сполученими Штатами. Однак Іран буде захищатися у разі будь-якої небезпеки.

      Обстріл американських баз в Іраку був відповіддю, про це міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Заріф написав на своїй твітер-сторінці. 

      До теми: В Ірані поховали генерала Сулеймані: у страшній тисняві загинули 56 людей

      Іран атакував військову базу США Айн аль-Асад та базу коаліції біля міста Ербіль в Іраку 8 січня. Загинули 80 осіб, американців серед них попередньо немає.

      Іран був змушений вдатися до пропорційних заходів з метою самооборони відповідно до статті 51 Статуту ООН… Ми не прагнемо до ескалації або війні, але будемо захищатися від будь-якої агресії,
      – написав Заріф в Twitter.

      Як відреагував на обстріл Трамп?

      Після нападу Ірану на американські бази президент США Дональд Трамп прокоментував ситуацію лише у твіттері. Американський президент наголосив, що "все добре" та нагадав, що в США "найпотужніші війська". Він також пообіцяв зробити конкретнішу заяву згодом.

      Корпус Вартових Ісламської Революції Ірану погрожує атаками всередині США, якщо вони вирішать відповісти на ракетні удари Ірану по військових базах американців в Іраку.

      Конфлікт Ірану та США: основне

      Конфлікт між країнами спалахнув після вбивства в Іраку 3 січня іранського генерала Касема Сулеймані. Вбили його за особистим наказом президента США Дональда Трампа. Іранська влада назвала вбивство Сулеймані "терористичним актом". Духовний лідер країни аятола Алі Хаменеї пригрозив США "серйозною помстою".

      • Дональд Трамп заявив, що США знайдуть і знищать будь-якого терориста, який загрожуватиме американцям. Тим часом на церемонію прощання з Сулеймані в Ірані зібралося понад мільйон людей.
      • Парламент Іраку ухвалив резолюцію, в якій зобов'язав уряд попросити американців забрати свої війська геть із території країни. Однак у США сказали, що вклали у військові бази мільярди доларів і нікуди не підуть.
      • 5 січня Іран заявив, що виходить з ядерної угоди. Щоправда, згодом уточнив: не вийде, якщо послаблять санкції. Водночас на екстреній нараді в НАТО дійшли згоди щодо того, що Іран ніколи не повинен отримати ядерну зброю.
      • 6 січня НАТО вирішило зупинити військову місію в Іраку, а в Ірані за голову Трампа оголосили винагороду – 80 мільйонів доларів.
      • 7 січня Іран привів свої війська у бойову готовність. Так само і США у бойову готовність привели свої війська, розташовані на базах на Близькому Сході.
      6 текстів щедрівок для дітей українською мовою
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Іран Новини політики Новини США Ірак Конфлікт між США та Іраном
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