МЗС Ірану до США: Ми не прагнемо війни

Тегеран переконує, що не має на меті подальшого розвитку конфлікту або війни зі Сполученими Штатами. Однак Іран буде захищатися у разі будь-якої небезпеки.

Обстріл американських баз в Іраку був відповіддю, про це міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Заріф написав на своїй твітер-сторінці.

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Іран атакував військову базу США Айн аль-Асад та базу коаліції біля міста Ербіль в Іраку 8 січня. Загинули 80 осіб, американців серед них попередньо немає.

Іран був змушений вдатися до пропорційних заходів з метою самооборони відповідно до статті 51 Статуту ООН… Ми не прагнемо до ескалації або війні, але будемо захищатися від будь-якої агресії,

– написав Заріф в Twitter.

Як відреагував на обстріл Трамп?

Після нападу Ірану на американські бази президент США Дональд Трамп прокоментував ситуацію лише у твіттері. Американський президент наголосив, що "все добре" та нагадав, що в США "найпотужніші війська". Він також пообіцяв зробити конкретнішу заяву згодом.

Корпус Вартових Ісламської Революції Ірану погрожує атаками всередині США, якщо вони вирішать відповісти на ракетні удари Ірану по військових базах американців в Іраку.

Конфлікт між країнами спалахнув після вбивства в Іраку 3 січня іранського генерала Касема Сулеймані. Вбили його за особистим наказом президента США Дональда Трампа. Іранська влада назвала вбивство Сулеймані "терористичним актом". Духовний лідер країни аятола Алі Хаменеї пригрозив США "серйозною помстою".