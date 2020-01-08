МИД Ирана к США: Мы не хотим войны
Тегеран утверждает, что не ставит своей целью дальнейшее развитие конфликта или войны с Соединенными Штатами. Однако Иран будет защищаться в случае любой опасности.
Обстрел американских баз в Ираке был ответом, об этом министр иностранных дел Ирана Мохаммад Зариф написал на своей твиттер-странице.
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Иран атаковал военную базу США Айн аль-Асад и базу коалиции возле города Эрбиль в Ираке 8 января. Погибли 80 человек, американцев среди них по предварительной информации нет.
Иран был вынужден прибегнуть к пропорциональным действиям в целях самообороны в соответствии со статьей 51 Устава ООН ... Мы не стремимся к эскалации или войне, но будем защищаться от любой агрессии,
– написал Зариф в Twitter.
Как отреагировал на обстрел Трамп?
После нападения Ирана на американские базы президент США Дональд Трамп прокомментировал ситуацию только в Твиттере. Американский президент подчеркнул, что "все хорошо" и напомнил, что у США "мощные войска". Он также пообещал сделать конкретное заявление позже.
Корпус Стражей Исламской Революции Ирана угрожает атаками в США, если они решат ответить на ракетные удары Ирана по военным базам американцев в Ираке.
Конфликт Ирана и США: основное
Конфликт между странами разгорелся после убийства в Ираке 3 января иранского генерала Касема Сулеймани. Убили его по личному приказу президента США Дональда Трампа. Иранские власти назвала убийство Сулеймани "террористическим актом". Духовный лидер страны аятолла Али Хаменеи пригрозил США "серьезной местью".
- Дональд Трамп заявил, что США найдут и уничтожат любого террориста, который будет угрожать американцам. Между тем на церемонию прощания с Сулеймани в Иране собралось более миллиона человек.
- Парламент Ирака принял резолюцию, в которой обязал правительство попросить американцев вывести свои войска прочь с территории страны. Однако в США сказали, что вложили в военные базы миллиарды долларов и никуда не уйдут.
- 5 января Иран заявил, что выходит из ядерного соглашения. Правда, впоследствии уточнил: не выйдет, если ослабят санкции. В то же время на экстренном совещании в НАТО договорились о том, что Иран никогда не должен получить ядерное оружие.
- 6 января НАТО решило остановить военную миссию в Ираке, а в Иране за голову Трампа объявили вознаграждение – 80 миллионов долларов.
- 7 января Иран привел свои войска в боевую готовность. Так же и США в боевую готовность привели свои войска, расположенные на базах на Ближнем Востоке.