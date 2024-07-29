Додамо, що цієї ночі неспокійно було й у Курську. Наслідки атаки "невідомих" БпЛА, передає 24 Канал.

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Атака БпЛА на Глазуновку

Близько 00:29 в Орловської області місцеві повідомили про потужні вибухи. Вже за пів години губернатор розповів, що вони стали наслідком атаки дронів. Він повідомив про "успішну" роботу ППО і нібито збиття двох українських безпілотників на території Глазуновского района.

Постраждалих немає, проте є пошкодження на місцевій електростанції. Оперативні служби займаються усуненням наслідків повітряної атаки, на місці події працюють правоохоронці,

– пише Кличков.

Вже невдовзі у місцевих телеграм-каналах опублікували перші кадри атаки на Орловську область.

Атака на Орловську область: дивіться відео

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До слова, днем раніше окупанти скаржилися на атаку на нафтобазу у Курській області. Ймовірно, йшлося про нафтобазу в селі Польова. У цьому районі було чутно кілька гучних вибухів.

Губернатор Курської області Роман Старовойт підтвердив вогонь на нафтобазі через "атаку українського БпЛА", а також сказав, що постраждалих немає.