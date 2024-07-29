Добавим, что этой ночью неспокойно было и в Курске. Последствия атаки "неизвестных" БпЛА, передает 24 Канал.

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Атака БпЛА на Глазуновку

Около 00:29 в Орловской области местные сообщили о мощных взрывах. Уже через полчаса губернатор рассказал, что они стали следствием атаки дронов. Он сообщил об "успешной" работе ПВО и якобы сбитии двух украинских беспилотников на территории Глазуновского района.

Пострадавших нет, однако есть повреждения на местной электростанции. Оперативные службы занимаются устранением последствий воздушной атаки, на месте происшествия работают правоохранители,

– пишет Кличков.

Уже вскоре в местных телеграмм-каналах опубликовали первые кадры атаки на Орловскую область.

Атака на Орловскую область: смотрите видео

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К слову, днем ранее оккупанты жаловались на атаку на нефтебазу в Курской области. Вероятно, речь шла о нефтебазе в селе Полевая. В этом районе было слышно несколько громких взрывов.Губернатор Курской области Роман Старовойт подтвердил огонь на нефтебазе из-за "атаки украинского БпЛА", а также сказал, что пострадавших нет.