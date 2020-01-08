Авіакомпанії призупинили польоти над територією Ірану після ракетного обстрілу

Після того, як з території Ірану було завдано ракетного удару по військових базам в Іраку, авіакомпанії призупинили польоти над цією територією.

Спочатку Федеральне авіаційне управління США заборонило американським цивільним повітряним суднам польоти над територією Іраку, Ірану, водами Перської та Оманської заток. Це сталося після ракетного обстрілу.

#FAA Statement: #NOTAMs issued outlining flight restrictions that prohibit U.S. civil aviation operators from operating in the airspace over Iraq, Iran, and the waters of the Persian Gulf and the Gulf of Oman. pic.twitter.com/kJEbpPddp3 — The FAA (@FAANews) January 8, 2020

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Конфлікт Ірану та США: що треба знати Конфлікт між країнами спалахнув після вбивства в Іраку 3 січня іранського генерала Касема Сулеймані. Вбили його за особистим наказом президента США Дональда Трампа.



Іранська влада назвала вбивство Сулеймані "терористичним актом". Духовний лідер країни аятола Алі Хаменеї пригрозив США "серйозною помстою".



7 січня Іран привів свої війська у бойову готовність. Так само і США у бойову готовність привели свої війська, розташовані на базах на Близькому Сході.



8 січня з території Ірану було завдано ракетного удару по двох військовим базах на території Іраку. На цих базах розташовані американські та британські солдати.

Також авіакомпанія Malaysia Airlines оголосила про зміну маршрутів польотів в повітряному просторі Ірану. Мова йде про рейси в Лондон, Джитту та Медіну. В заяві компанії вказано, що вони відмовляються від польотів у повітряному просторі Ірану під час напружених стосунків у регіоні.

Відмовилися використовувати для польотів повітряний простір Ірану також Singapore Airlines та їх дочірня авіакомпанія Scoot. Korean Air Lines та Thai Airways заявили, що вони перестали використовувати повітряний простріл Ірану для польотів. Так само це зробили в China Airlines.

Австралійська компанія Qantas Airways заявила, що коригує маршрути польотів, щоб уникнути повітряного простору над Іраком та Іраном до подальшого повідомлення. При цьому в компанії збільшився час рейсу Перт – Лондон на 50 хвилин. Це призвело до того, що компанія була змушена зменшити кількість пасажирів для перевезення необхідного палива

Авіакомпанія Emirates, яка базується в Дубаї, скасувала зворотний рейс до Багдада в середу після ракетного нападу Ірану і заявила, що при необхідності внесе подальші оперативні зміни.

Нагадаємо, що 8 січня в Ірані розбився літак української авіакомпанії МАУ. Він зазнав катастрофи невдовзі після вильоту з аеропорту в Тегерані. На борту перебувало 177 людей: 168 пасажирів та 9 членів екіпажу. Ніхто із них не вижив.

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