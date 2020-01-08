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      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ

      Авиакомпании приостановили полеты над территорией Ирана после ракетного обстрела

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      Авиакомпании прекращают полеты над Ираном / Shinya Sawai

      После того, как с территории Ирана был нанесен ракетный удар по военным базам в Ираке, авиакомпании приостановили полеты над этой территорией.

      Сначала Федеральное авиационное управление США запретило американским гражданским воздушным судам полеты над территорией Ирака, Ирана, водами Персидского и Оманского заливов. Это произошло после ракетного обстрела.

      Больше об этом: Иран ракетами атаковал американские базы: 80 жертв

      Конфликт Ирана и США: что нужно знать
      Конфликт между странами разгорелся после убийства в Ираке 3 января иранского генерала Касема Сулеймани. Убили его по личному приказу президента США Дональда Трампа.

      Иранские власти назвали убийство Сулеймани "террористическим актом". Духовный лидер страны аятолла Али Хаменеи пригрозил США "серьезной местью".

      7 января Иран привел свои войска в боевую готовность. Так же и США в боевую готовность привели свои войска, расположенные на базах на Ближнем Востоке.

      8 января с территории Ирана был нанесен ракетный удар по двум военным базам на территории Ирака. На этих базах находятся американские и британские солдаты.

      Также авиакомпания Malaysia Airlines объявила об изменении маршрутов полетов в воздушном пространстве Ирана. Речь идет о рейсах в Лондон, Джитту и Медину. В заявлении компании указано, что они отказываются от полетов в воздушном пространстве Ирана во время напряженных отношений в регионе.

      Отказались использовать для полетов воздушное пространство Ирана также Singapore Airlines и их дочерняя авиакомпания Scoot. Korean Air Lines и Thai Airways заявили, что они перестали использовать воздушный прострел Ирана для полетов. Так же это сделали в China Airlines.

      Австралийская компания Qantas Airways заявила, что корректирует маршруты полетов, чтобы избежать воздушного пространства над Ираком и Ираном до дальнейшего уведомления. При этом в компании увеличилось время рейса Перт – Лондон на 50 минут. Это привело к тому, что компания была вынуждена уменьшить количество пассажиров для перевозки необходимого топлива

      Авиакомпания Emirates, которая базируется в Дубаи, отменила обратный рейс в Багдад в среду после ракетного нападения Ирана и заявила, что при необходимости внесет дальнейшие оперативные изменения.

      Напомним, что 8 января в Иране разбился самолет украинской авиакомпании МАУ. Он потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта в Тегеране. На борту находились 177 человек: 168 пассажиров и 9 членов экипажа. Никто из них не выжил.

      Все на эту тему: Украинский самолет разбился в Иране, на борту было 177 человек: последние новости, фото, видео

      Авиакатастрофа МАУ в Иране: появилось видео падения самолета
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      Автор: Игорь Садженица
      Теги: Новости Украины Иран авиация Авиакатастрофа МАУ в Иране Конфликт между США и Ираном
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