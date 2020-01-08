Його руки були в крові, – Трамп пояснив своє рішення ліквідувати Сулеймані

Іранський генерал Касем Сулеймані, якого ліквідували військово-повітряні сили США за наказом Трампа, планував нові атаки на американські цілі.

Його треба було знищити давно, про це сказав президент США Дональд Трамп під час свого звернення до нації 8 січня.

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Трамп заявив, що Сулеймані – був "жорстоким терористом, який погрожував американським життям".

Як голова сил Кодс він ніс відповідальність за жахливі злочини. Він підтримував криваві громадянські війни по всьому регіоні. Він вбивав американських військовослужбовців,

– заявив Трамп.

Президент США наголосив, що Сулеймані "планував нові атаки на американські цілі, але його зупинили".

"Руки Сулеймані були і в американській, і в іранській крові. Його треба було знищити давно. Прибравши Сулеймані, ми послали потужний меседж терористам. Якщо ви цінуєте свої життя, ви не будете погрожувати життям наших людей", – сказав американський лідер.

Наказ про ліквідацію Касема Сулеймані особисто віддав президент США Дональд Трамп. У ніч на 3 січня США завдали ракетного удару в Багдаді, яким убили іранського генерала та заступника голови іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіса.

Хто такий Касем Сулеймані? Командувач спецпідрозділів "Аль-Кудс" іранського Корпусу вартових ісламської революції. В Ірані він був дуже популярний: про нього знімали фільми, писали пісні, йому присвячують нагороди й спортивні досягнення.



Сулеймані також вважають головним архітектором війни в Сирії. Начебто саме він переконав Росію втрутитися в цю війну, що змінило розклад сил всередині країни.​

Що кажуть американські ЗМІ?

Американська розвідка не давала прямих підстав для рішення про вбивство командира Аль Кудс, генерала Касема Сулеймані, пише The New York Times. Видання зазначає, що президент США Дональд Трамп наказав убити Сулеймані попри суперечливі дані.

Водночас Washington Post з посиланням на високопоставлені анонімні джерела заявляє, що одним з головних прихильників операції з ліквідації Сулеймані був держсекретар США Майк Помпео. Цю тему він підіймав раніше, однак тоді не отримав підтримки.

Наслідки рішення Трампа ліквідувати Сулеймані

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ЄС і НАТО вкрай стривожені ситуацією на Близькому Сході. Верховний представник Європейського Союзу з закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель, а також генсек НАТО Єнс Столтенберг засудили іранську ракетну атаку на військові бази з американськими військовими в Іраку.