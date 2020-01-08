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      Его руки в крови, – Трамп объяснил свое решение ликвидировать Сулеймани

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      Трамп прокомментировал убийство Сулеймани

      Иранский генерал Касем Сулеймани, которого ликвидировали военно-воздушные силы США по приказу Трампа, планировал новые атаки на американские цели.

      Его надо было уничтожить давно, об этом сказал президент США Дональд Трамп во время своего обращения к нации 8 января.

      Трамп заявил, что Сулеймани – был "жестоким террористом, который угрожал американской жизни".

      Как глава сил Кодс он нес ответственность за ужасные преступления. Он поддерживал кровавые гражданские войны по всему региону. Он убивал американских военнослужащих,
      – заявил Трамп.

      Президент США подчеркнул, что Сулеймани "планировал новые атаки на американские цели, но его остановили".

      "Руки Сулеймани были и в американской, и в иранской крови. Его надо было уничтожить давно. Убрав Сулеймани, мы послали мощный месседж террористам. Если вы цените свои жизни, вы не будете угрожать жизни наших людей", – сказал американский лидер.

      Приказ о ликвидации Касема Сулеймани лично отдал президент США Дональд Трамп. В ночь на 3 января США нанесли ракетный удар в Багдаде, которым убили иранского генерала и заместителя председателя иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса.

      Кто такой Касем Сулеймани?Командующий спецподразделений "Аль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции. В Иране он был очень популярен: о нем снимали фильмы, писали песни, ему посвящают награды и спортивные достижения.

      Сулеймани также считают главным архитектором войны в Сирии. Якобы именно он убедил Россию вмешаться в эту войну, что изменило расклад сил внутри страны.

      Что говорят американские СМИ?

      Американская разведка не давала прямых оснований для решения об убийстве командира Аль Кудс, генерала Касема Сулеймани, пишет The New York Times. Издание отмечает, что президент США Дональд Трамп приказал убить Сулеймани несмотря на противоречивые данные.

      В то же время Washington Post со ссылкой на высокопоставленные анонимные источники заявляет, что одним из главных сторонников операции по ликвидации Сулеймани был госсекретарь США Майк Помпео. Эту тему он поднимал ранее, однако тогда не получил поддержки.

      Последствия решения Трампа ликвидировать Сулеймани

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      ЕС и НАТО крайне встревожены ситуацией на Ближнем Востоке. Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, а также генсек НАТО Йенс Столтенберг осудили иранскую ракетную атаку на военные базы с американскими военными в Ираке.

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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости политики
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