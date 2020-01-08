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      Американцы не пострадали от атаки Ирана на военные объекты, – Трамп

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      Дональд Трамп обратился к американскому народу / Getty Images

      Президент США Дональд Трамп заявил, что ни один американец не пострадал во время нападения Ирана на американские военные базы в Ираке. А инфраструктура получила минимальные повреждения. Все благодаря системе предупреждения.

      Трамп добавил, что пока он будет президентом США, Иран никогда не получит ядерного оружия. Такое заявление хозяин Белого дома сделал во время телевизионного обращения 8 января.

      К теме: Это была лишь пощечина, – Иран выдвинул ультиматум США после атаки на военные базы

      Трамп также заверил, что США наложат дополнительные мощные санкции на экономику Ирана в ответ на атаку этой страны.

      Президент США призвал своих европейских коллег "выйти из остатков" иранского ядерного соглашения 2015 года, "которое и без того вскоре потеряет силу". При этом, по словам Трампа, следует заключить новое соглашение, которое должно было бы сделать мир более безопасным и мирным местом.

      Трамп добавил, что США являются главным производителем нефти и природного газа в мире, поэтому не нуждаются в нефти с Ближнего Востока, очевидно, намекая на зависимость Тегерана от поставок нефти.

      Трамп также обратился к жителям и лидерам Ирана: "Мы хотим, чтобы у вас было будущее. Величественное будущее, которого вы заслуживаете... США готовы поддержать мирный процесс".

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      Главные тезисы обращения Трампа

      • Во время нападения Ирана на военную базу США никто не пострадал.
      • Иранского генерала Касема Сулеймани надо было нейтрализовать давно.
      • Против Ирана будут введены мощные санкции.
      • Европа, Китай, Россия и другие страны должны отказаться от ядерного соглашения с Ираном.
      • Трамп призвал НАТО стать более вовлеченными в происходящее на Ближнем Востоке.
      • США готовы принять мир с Ираном.
      • У США есть большие и мощные ракеты, ведется работа над гиперзвуковыми ракетами. Но США не хотят их применять.

      Что известно об атаке Ирана на военные базы США в Ираке

      8 января Иран атаковал ракетами военную базу США Айн аль-Асад и базу коалиции у города Эрбиль в Ираке. Погибли 80 человек, среди них не было граждан США и Ирака.

      Ракетные удары – ответ Ирана на ликвидацию американцами иранского генерала Касема Сулеймани. Иран намерен ударить еще по 100 целям США.

      После атак Трамп написал в твиттере, что "все хорошо" и напомнил, что в США "самые мощные войска".

      как разворачиваются события после атак ирана на базы сша: 
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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Иран Конфликт между США и Ираном НАТО Санкции Дональд Трамп Новости политики Новости США
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