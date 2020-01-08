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      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ

      Голова уряду Іраку отримав усне попередження від Ірану про атаки на бази США

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      Прем’єр Іраку отримав повідомлення від влади Ірану про таку на військові об'єкти США / middleeastmonitor.com

      Прем’єр Іраку Аділ Абдул Махді отримав повідомлення від влади Ірану про неминучу атаку на військові об'єкти коаліції на чолі з США у відповідь на вбивство іранського генерала Касема Сулеймані.

      Усне повідомлення прем’єр отримав після опівночі, повідомляє Al-Arabia.

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      Попередження надійшло до того, що як Іран розпочав атаки на військові бази коаліції на чолі з США на іракській території. У повідомленні йшлося про те, що удари обмежуватимуться лише місцями, де розташовані американські військові, але точні локації не уточнювалися.

      До теми: Український літак розбився в Ірані, загинуло 176 людей: останні новини, фото, відео

      Аділ Абдул Махді зазначив, що його країна виступає проти будь-якого порушення суверенітету.

      Що стосується ситуації, прем’єр додав, що існує загроза початку "спустошливої тотальної війни" не тільки в Іраку, а й у всьому близькосхідному регіоні та навіть у всьому світі.

      Конфлікт США та Ірану і вбивство Сулеймані: основне

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      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Іран Конфлікт між США та Іраном Ірак
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