Голова уряду Іраку отримав усне попередження від Ірану про атаки на бази США
Прем’єр Іраку Аділ Абдул Махді отримав повідомлення від влади Ірану про неминучу атаку на військові об'єкти коаліції на чолі з США у відповідь на вбивство іранського генерала Касема Сулеймані.
Усне повідомлення прем’єр отримав після опівночі, повідомляє Al-Arabia.
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Попередження надійшло до того, що як Іран розпочав атаки на військові бази коаліції на чолі з США на іракській території. У повідомленні йшлося про те, що удари обмежуватимуться лише місцями, де розташовані американські військові, але точні локації не уточнювалися.
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Аділ Абдул Махді зазначив, що його країна виступає проти будь-якого порушення суверенітету.
Що стосується ситуації, прем’єр додав, що існує загроза початку "спустошливої тотальної війни" не тільки в Іраку, а й у всьому близькосхідному регіоні та навіть у всьому світі.
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