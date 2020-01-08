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      Конфлікт США та Ірану: через Ормузьку протоку частково зупинили рух танкерів з нафтою

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      Саудівська Аравія частково зупинила рух танкерів з нафтою через Ормузьку протоку / AP

      Саудівська Аравія вирішила частково зупинити рух танкерів з нафтою через Ормузьку протоку. Причина – загострення між Іраном та Сполученими Штатами .

      Щодня через цю протоку проходить близько 20% світових поставок нафти, про це повідомляє The Wall Street Journal.

      Останні новини: Голова уряду Іраку отримав усне попередження від Ірану про атаки на бази США

      Ормузька протока відділяє Перську затоку від Індійського океану. Рішення про призупинення транзиту танкерів з нафтою ухвалив один з найбільших операторів танкерів компанія Bahri, що належить аравійському уряду.

      Підставою для призупинення транзиту нафти стало загострення між Іраном та США, зокрема ракетний обстріл американських військових баз в Іраку.

      Важливо! Іран атакував військову базу США Айн аль-Асад та базу коаліції біля міста Ербіль в Іраку 8 січня. Загинули 80 осіб, американців серед них попередньо немає. Стосунки між Іраном та США загострились через смерть Сулеймані. Його вбили 3 січня під час обстрілу аеропорту Багдада – це був наказ Трампа. 

      Конфлікт США та Ірану: останні новини

      • Відповідь лідерів Ірану була різкою – вони пообіцяли обов'язкову помсту. На церемонії поховання, яка зібрала в Ірані понад мільйон людей, вигукували "смерть америці". Там ж утворилася тиснява – загинуло кілька десятків осіб. 
      • ЄС і НАТО вкрай стривожені ситуацією на Близькому Сході. Верховний представник Європейського Союзу з закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель, а також генсек НАТО Єнс Столтенберг засудили іранську ракетну атаку на військові бази з американськими військовими в Іраку.

      Водночас Іран пригрозив США новими атаками, якщо з їхнього боку буде відповідь. Окрім того, обстріл баз в Іраку іранські лідери називають лише "ляпасом" і для уникнення подальшої ескалації закликають вивести американських військових зі всього регіону. 

       

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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Іран Нафта Конфлікт між США та Іраном Новини США Новини політики
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