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      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ
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      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ

      Меркель збиралась говорити з Путіним про Україну, але тепер найактуальнішою є тема Ірану

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      про що говоритимуть Меркель, Маас та Путін / planeta.press

      На 11 січня запланований візит канцлерки Ангели Меркель й міністра закордонних справ Німеччини Хайко Маас в Москву. Політики спершу планували говорити з Володимиром Путіним про війну в Україні, але тепер головна тема – події в Ірані.

      Зустріч планували як робочий візит, пише Bild.

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      Спочатку її збиралися присвятити війнам в Україні й Лівії. Але після того, як дрон США вбив іранського генерала Кассема Сулеймані, візит в Москву, швидше за все, буде переформатований,
      – йдеться в повідомленні.

      Адже в усьому світі бояться помсти іранського режиму. Водночас видання акцентує на тому, що Путін впродовж останніх років робив все для того, щоб розпалити конфлікти між США й країнами Близького Сходу, а тоді використати це у своїх інтересах.

      Про які дії Путіна йде мова

      • Російський президент допомагав Ірану в розвитку ядерної й ракетної програм, які загрожують Європі й США.
      • Путін озброює терористичні групи, зокрема "Хезболл", які воюють проти США, Ізраїлю та Саудівської Аравії.
      • Він відправляє в Сирію свої літаки, щоб завдати удару по позиціях ворогів диктатора Башара Асада, який вбив тисячі людей.

      Тому країни Заходу бояться, що ситуацію в Ірані президент Росії теж намагатиметься використати собі на користь.
      "Проблиск надії лише в тому, що, зважаючи на війну в Україні й бомбардування в Сирії (на які доводиться витрачати мільярд доларів щороку), Москва не може собі дозволити третій театр бойових дій", – йдеться у статті.

      Депутат Європарламенту Ельмар Брок зазначив, що Москву потрібно тримати подалі від цього конфлікту. Тоді й Іран не наважиться продовжувати загострення ситуації в Іраку.

       Що відомо про конфлікт Ірану та США?

      Конфлікт між країнами загострився після вбивства в Іраку 3 січня іранського генерала Касема Сулеймані. Наказ про його вбивство особисто віддав американський президент Дональд Трамп.

      Іранська влада назвала вбивство Сулеймані "терористичним актом". А духовний лідер країни аятола Алі Хаменеї пригрозив США "серйозною помстою", а його слова підтвердив обстріл 8 січня американських баз в Іраку.

      У відповідь Дональд Трамп наголосив, що США запровадять додаткові санкції проти іранського режиму.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Іран Новини політики Близький Схід Конфлікт між США та Іраном Новини Росії Володимир Путін Європарламент Вбивство Сулеймані
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