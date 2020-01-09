Меркель збиралась говорити з Путіним про Україну, але тепер найактуальнішою є тема Ірану

На 11 січня запланований візит канцлерки Ангели Меркель й міністра закордонних справ Німеччини Хайко Маас в Москву. Політики спершу планували говорити з Володимиром Путіним про війну в Україні, але тепер головна тема – події в Ірані.

Зустріч планували як робочий візит, пише Bild.

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Спочатку її збиралися присвятити війнам в Україні й Лівії. Але після того, як дрон США вбив іранського генерала Кассема Сулеймані, візит в Москву, швидше за все, буде переформатований,

– йдеться в повідомленні.

Адже в усьому світі бояться помсти іранського режиму. Водночас видання акцентує на тому, що Путін впродовж останніх років робив все для того, щоб розпалити конфлікти між США й країнами Близького Сходу, а тоді використати це у своїх інтересах.

Про які дії Путіна йде мова

Російський президент допомагав Ірану в розвитку ядерної й ракетної програм, які загрожують Європі й США.

Путін озброює терористичні групи, зокрема "Хезболл", які воюють проти США, Ізраїлю та Саудівської Аравії.

Він відправляє в Сирію свої літаки, щоб завдати удару по позиціях ворогів диктатора Башара Асада, який вбив тисячі людей.

Тому країни Заходу бояться, що ситуацію в Ірані президент Росії теж намагатиметься використати собі на користь.

"Проблиск надії лише в тому, що, зважаючи на війну в Україні й бомбардування в Сирії (на які доводиться витрачати мільярд доларів щороку), Москва не може собі дозволити третій театр бойових дій", – йдеться у статті.

Депутат Європарламенту Ельмар Брок зазначив, що Москву потрібно тримати подалі від цього конфлікту. Тоді й Іран не наважиться продовжувати загострення ситуації в Іраку.

Що відомо про конфлікт Ірану та США?



Конфлікт між країнами загострився після вбивства в Іраку 3 січня іранського генерала Касема Сулеймані. Наказ про його вбивство особисто віддав американський президент Дональд Трамп.



Іранська влада назвала вбивство Сулеймані "терористичним актом". А духовний лідер країни аятола Алі Хаменеї пригрозив США "серйозною помстою", а його слова підтвердив обстріл 8 січня американських баз в Іраку.



У відповідь Дональд Трамп наголосив, що США запровадять додаткові санкції проти іранського режиму.